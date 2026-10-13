Oktobar je mesec podizanja svesti o prevenciji i borbi protiv raka dojke, najčešćeg malignog oboljenja kod žena

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Pacijentkinjama u Srbiji su od 1. oktobra dostupne su nove inovativne terapije za određene tipove karcinoma dojke, o trošku države. Direktor Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije drMilan Žegarac kaže za RTS da je rak dojke, kada se otkrije u ranoj fazi, izlečiv u 90 odsto slučajeva. Ističe da se žene sve ranije javljaju na preglede i da je mamografija i dalje najvažnija metoda ranog otkrivanja bolesti.

Šta je ključno?

Oktobar je mesec podizanja svesti o prevenciji i borbi protiv raka dojke, najčešćeg malignog oboljenja kod žena. Redovni pregledi i rano otkrivanje bolesti ključni su za uspešno lečenje, a od početka ovog meseca pacijentkinjama u Srbiji dostupne su i nove terapijske mogućnosti.

Direktor Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije dr Milan Žegarac rekao je, gostujući u Dnevniku RTS-a, da se u toj ustanovi svakodnevno leči veliki broj onkoloških pacijenata, među kojima su i žene obolele od karcinoma dojke.

- Danas je planirano otprilike 12, 13 operacija pacijentkinja sa karcinomom dojke. Samo juče smo imali 160 konzilijarnih pregleda, a 375 pacijenata je zračeno. To su veliki brojevi i veliki broj pacijenata se leči ovde - naglašava dr Žegarac.

Danas je planirano otprilike 12, 13 operacija pacijentkinja sa karcinomom dojke Foto: Shutterstock

Rano otkrivanje bolesti omogućava izlečenje u 90 odsto slučajeva

Prema njegovim rečima, poslednjih godina primetan je napredak u svesti građana o značaju preventivnih pregleda, zbog čega se pacijentkinje sve češće javljaju lekarima u ranijim stadijumima bolesti.

- Mi to već vidimo, svest je bolja i pacijenti se ranije javljaju. Kada se pacijent javi na vreme, rak dojke je u 90 odsto slučajeva izlečiv, posebno u početnim stadijumima. Maltene sa dnevnom hirurgijom mi rešimo problem - istakao je direktor Instituta.

Objašnjava da je cilj skrininga i dijagnostičkih procedura da se bolest otkrije u fazi kada je lečenje jednostavnije i uspešnije.

Sve je više i pacijentkinja koje dolaze na dijagnostičke procedure, biopsije i operacije kojima se otkrivaju prekancerozna stanja ili karcinomi u početnoj fazi.

- To su ili prekancerozna stanja ili početni karcinomi, što je svakako poenta svega, da se otkrije na vreme. Ti pacijenti sa hirurgijom završe lečenje - naglasio je Žegarac.

Cilj iskrininga i dijagnostičkih procedura da se bolest otkrije u fazi kada je lečenje jednostavnije i uspešnije. Foto: Shutterstock

Nove terapije o trošku države od 1. oktobra

Od početka oktobra u Srbiji su o trošku države dostupne nove inovativne terapije za određene tipove karcinoma dojke, uključujući i metastatsku fazu bolesti.

Doktor Žegarac ističe da su time značajno proširene mogućnosti lečenja pacijentkinja kod kojih je bolest uznapredovala.

- Dostupna je nova terapijska opcija za metastatski karcinom dojke - rekao je Žegarac, dodajući da su nove terapije dostupne i za sitnoćelijski i nesitnoćelijski karcinom pluća, karcinom jetre, žučnih puteva, mokraćne bešike i određene grupe karcinoma jajnika.

Govoreći o različitim tipovima karcinoma dojke, uključujući HER2 pozitivne i HER2 nisko pozitivne tumore, naveo je da je veliki broj pacijentkinja obuhvaćen dostupnim terapijskim opcijama.

Podsetio je da je i za pacijentkinje sa trostruko negativnim karcinomom dojke ranije obezbeđena imunoterapija.

- Pokriveni smo sa svim terapijskim opcijama za karcinom dojke, maltene za sve pacijente - istakao je Žegarac.

Pokriveni smo sa svim terapijskim opcijama za karcinom dojke, maltene za sve pacijente Foto: Shutterstock

Prva mamografija sa 40 godina, redovan skrining od 50. do 69. godine

Direktor Instituta naglašava da je, uprkos napretku u lečenju, prevencija i dalje najvažnije sredstvo u borbi protiv raka dojke.

- Moja poruka je uvek jedna reč, to je skrining. Mamografija je bila i ostala glavna metoda u skrining ispitivanju i u dijagnostici karcinoma dojke - poručio je dr Žegarac.

Objasnio je da bi žene prvu mamografiju trebalo da urade sa 40 godina, dok je redovan organizovani skrining namenjen ženama od 50 do 69 godina.

- Sa 40 godina žena treba da uradi prvu mamografiju. To nije skrining, to je inicijalna mamografija. Ako je u redu, onda jedno tri godine ne treba - naveo je Žegarac.

Dodao je da su važni i redovni ultrazvučni i klinički pregledi dojki, koji doprinose blagovremenom otkrivanju promena.

Besplatni ultrazvučni pregledi dojki omogućavaju ženama da bez naknade obave preventivni pregled i pravovremeno provere zdravlje dojki Foto: Shutterstock

Genetsko testiranje dostupno o trošku države

U Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije dostupno je i genetsko testiranje, koje omogućava da se kod određenih pacijentkinja utvrdi nasledna predispozicija za razvoj karcinoma i odabere odgovarajuće lečenje.

Žegarac je objasnio da u toj ustanovi radi genetsko savetovalište, a da se na osnovu posebnog upitnika odlučuje koje pacijentkinje treba uputiti na testiranje.

- Kod mlađih žena kod kojih se postavi dijagnoza karcinoma, sve dobijaju BRCA testiranje, jer je nama to jako bitno iz više razloga- rekao je Žegarac.

Rezultati genetskog testiranja važni su za odluku o obimu hirurške intervencije, ali i za izbor terapije.

Dodao je da je pacijentkinjama sa utvrđenim BRCA mutacijama dostupna i odgovarajuća terapija o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Rezultati genetskog testiranja važni su za odluku o obimu hirurške intervencije, ali i za izbor terapije Foto: Shutterstock

Lečenje u roku od mesec dana, operacije i zračenja u više smena

Govoreći o listama čekanja, Žegarac je naveo da određeno čekanje postoji, ali da Institut nastoji da pacijenti u predviđenim rokovima započnu lečenje.

- Malo čekanja mora da bude. Nigde ne može danas za sutra. Ali, naravno, mi nastojimo da u predviđenom roku, u okviru mesec dana, pacijenti dobiju zračenje, krenu sa terapijom ili budu operisani - objasnio je direktor Instituta.

Kako bi se smanjilo vreme čekanja, zaposleni rade i pre i posle podne, dok se zračna terapija sprovodi praktično u tri smene.

Ipak, naglašava da brzina nije jedini kriterijum uspešnog lečenja, već je neophodno da svaka pacijentkinja prođe sve propisane dijagnostičke i terapijske procedure.