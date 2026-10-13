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Pacijentkinjama u Srbiji su od 1. oktobra dostupne su nove inovativne terapije za određene tipove karcinoma dojke, o trošku države. Direktor Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije drMilan Žegarac kaže za RTS da je rak dojke, kada se otkrije u ranoj fazi, izlečiv u 90 odsto slučajeva. Ističe da se žene sve ranije javljaju na preglede i da je mamografija i dalje najvažnija metoda ranog otkrivanja bolesti.

Šta je ključno?

Oktobar je mesec podizanja svesti o prevenciji i borbi protiv raka dojke, najčešćeg malignog oboljenja kod žena. Redovni pregledi i rano otkrivanje bolesti ključni su za uspešno lečenje, a od početka ovog meseca pacijentkinjama u Srbiji dostupne su i nove terapijske mogućnosti. 

Direktor Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije dr Milan Žegarac rekao je, gostujući u Dnevniku RTS-a, da se u toj ustanovi svakodnevno leči veliki broj onkoloških pacijenata, među kojima su i žene obolele od karcinoma dojke.

- Danas je planirano otprilike 12, 13 operacija pacijentkinja sa karcinomom dojke. Samo juče smo imali 160 konzilijarnih pregleda, a 375 pacijenata je zračeno. To su veliki brojevi i veliki broj pacijenata se leči ovde - naglašava dr Žegarac.

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Danas je planirano otprilike 12, 13 operacija pacijentkinja sa karcinomom dojke Foto: Shutterstock

Rano otkrivanje bolesti omogućava izlečenje u 90 odsto slučajeva

Prema njegovim rečima, poslednjih godina primetan je napredak u svesti građana o značaju preventivnih pregleda, zbog čega se pacijentkinje sve češće javljaju lekarima u ranijim stadijumima bolesti.

- Mi to već vidimo, svest je bolja i pacijenti se ranije javljaju. Kada se pacijent javi na vreme, rak dojke je u 90 odsto slučajeva izlečiv, posebno u početnim stadijumima. Maltene sa dnevnom hirurgijom mi rešimo problem - istakao je direktor Instituta.

Objašnjava da je cilj skrininga i dijagnostičkih procedura da se bolest otkrije u fazi kada je lečenje jednostavnije i uspešnije.

Sve je više i pacijentkinja koje dolaze na dijagnostičke procedure, biopsije i operacije kojima se otkrivaju prekancerozna stanja ili karcinomi u početnoj fazi.

- To su ili prekancerozna stanja ili početni karcinomi, što je svakako poenta svega, da se otkrije na vreme. Ti pacijenti sa hirurgijom završe lečenje - naglasio je Žegarac.

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Cilj iskrininga i dijagnostičkih procedura da se bolest otkrije u fazi kada je lečenje jednostavnije i uspešnije. Foto: Shutterstock

Nove terapije o trošku države od 1. oktobra

Od početka oktobra u Srbiji su o trošku države dostupne nove inovativne terapije za određene tipove karcinoma dojke, uključujući i metastatsku fazu bolesti.

Doktor Žegarac ističe da su time značajno proširene mogućnosti lečenja pacijentkinja kod kojih je bolest uznapredovala.

- Dostupna je nova terapijska opcija za metastatski karcinom dojke - rekao je Žegarac, dodajući da su nove terapije dostupne i za sitnoćelijski i nesitnoćelijski karcinom pluća, karcinom jetre, žučnih puteva, mokraćne bešike i određene grupe karcinoma jajnika.

Govoreći o različitim tipovima karcinoma dojke, uključujući HER2 pozitivne i HER2 nisko pozitivne tumore, naveo je da je veliki broj pacijentkinja obuhvaćen dostupnim terapijskim opcijama.

Podsetio je da je i za pacijentkinje sa trostruko negativnim karcinomom dojke ranije obezbeđena imunoterapija.

- Pokriveni smo sa svim terapijskim opcijama za karcinom dojke, maltene za sve pacijente - istakao je Žegarac.

žena srednjih godina sa maramom na glavi sedi na bolničkom krevetu priključena na infuziju
Pokriveni smo sa svim terapijskim opcijama za karcinom dojke, maltene za sve pacijente Foto: Shutterstock

Prva mamografija sa 40 godina, redovan skrining od 50. do 69. godine

Direktor Instituta naglašava da je, uprkos napretku u lečenju, prevencija i dalje najvažnije sredstvo u borbi protiv raka dojke.

- Moja poruka je uvek jedna reč, to je skrining. Mamografija je bila i ostala glavna metoda u skrining ispitivanju i u dijagnostici karcinoma dojke - poručio je dr Žegarac.

Objasnio je da bi žene prvu mamografiju trebalo da urade sa 40 godina, dok je redovan organizovani skrining namenjen ženama od 50 do 69 godina.

- Sa 40 godina žena treba da uradi prvu mamografiju. To nije skrining, to je inicijalna mamografija. Ako je u redu, onda jedno tri godine ne treba - naveo je Žegarac.

Dodao je da su važni i redovni ultrazvučni i klinički pregledi dojki, koji doprinose blagovremenom otkrivanju promena.

doktorka radi ultrazvuk dojke devojci
Besplatni ultrazvučni pregledi dojki omogućavaju ženama da bez naknade obave preventivni pregled i pravovremeno provere zdravlje dojki Foto: Shutterstock

Genetsko testiranje dostupno o trošku države

U Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije dostupno je i genetsko testiranje, koje omogućava da se kod određenih pacijentkinja utvrdi nasledna predispozicija za razvoj karcinoma i odabere odgovarajuće lečenje.

Žegarac je objasnio da u toj ustanovi radi genetsko savetovalište, a da se na osnovu posebnog upitnika odlučuje koje pacijentkinje treba uputiti na testiranje.

- Kod mlađih žena kod kojih se postavi dijagnoza karcinoma, sve dobijaju BRCA testiranje, jer je nama to jako bitno iz više razloga- rekao je Žegarac.

Rezultati genetskog testiranja važni su za odluku o obimu hirurške intervencije, ali i za izbor terapije.

Dodao je da je pacijentkinjama sa utvrđenim BRCA mutacijama dostupna i odgovarajuća terapija o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Naučnik ili lekar gleda podatke i ilustracija za DNK i veštačku inteligenciju
Rezultati genetskog testiranja važni su za odluku o obimu hirurške intervencije, ali i za izbor terapije Foto: Shutterstock

Lečenje u roku od mesec dana, operacije i zračenja u više smena

Govoreći o listama čekanja, Žegarac je naveo da određeno čekanje postoji, ali da Institut nastoji da pacijenti u predviđenim rokovima započnu lečenje.

- Malo čekanja mora da bude. Nigde ne može danas za sutra. Ali, naravno, mi nastojimo da u predviđenom roku, u okviru mesec dana, pacijenti dobiju zračenje, krenu sa terapijom ili budu operisani - objasnio je direktor Instituta.

Kako bi se smanjilo vreme čekanja, zaposleni rade i pre i posle podne, dok se zračna terapija sprovodi praktično u tri smene.

Ipak, naglašava da brzina nije jedini kriterijum uspešnog lečenja, već je neophodno da svaka pacijentkinja prođe sve propisane dijagnostičke i terapijske procedure.

- Najbitnije je da se pacijenti leče onako kako treba, da se ne ispusti ništa, da se uradi onako kako je propisano, i onda možemo da očekujemo izlečenje - zaključio je dr Milan Žegarac.

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Izvor: rts.rs/ zdravlje.kurir.rs

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