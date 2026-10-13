Rak dojke u ranoj fazi izlečiv je u 90 odsto slučajeva: Inovativne terapije dostupne o trošku države
Pacijentkinjama u Srbiji su od 1. oktobra dostupne su nove inovativne terapije za određene tipove karcinoma dojke, o trošku države. Direktor Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije drMilan Žegarac kaže za RTS da je rak dojke, kada se otkrije u ranoj fazi, izlečiv u 90 odsto slučajeva. Ističe da se žene sve ranije javljaju na preglede i da je mamografija i dalje najvažnija metoda ranog otkrivanja bolesti.
Šta je ključno?
Oktobar je mesec podizanja svesti o prevenciji i borbi protiv raka dojke, najčešćeg malignog oboljenja kod žena. Redovni pregledi i rano otkrivanje bolesti ključni su za uspešno lečenje, a od početka ovog meseca pacijentkinjama u Srbiji dostupne su i nove terapijske mogućnosti.
Direktor Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije dr Milan Žegarac rekao je, gostujući u Dnevniku RTS-a, da se u toj ustanovi svakodnevno leči veliki broj onkoloških pacijenata, među kojima su i žene obolele od karcinoma dojke.
- Danas je planirano otprilike 12, 13 operacija pacijentkinja sa karcinomom dojke. Samo juče smo imali 160 konzilijarnih pregleda, a 375 pacijenata je zračeno. To su veliki brojevi i veliki broj pacijenata se leči ovde - naglašava dr Žegarac.
Rano otkrivanje bolesti omogućava izlečenje u 90 odsto slučajeva
Prema njegovim rečima, poslednjih godina primetan je napredak u svesti građana o značaju preventivnih pregleda, zbog čega se pacijentkinje sve češće javljaju lekarima u ranijim stadijumima bolesti.
- Mi to već vidimo, svest je bolja i pacijenti se ranije javljaju. Kada se pacijent javi na vreme, rak dojke je u 90 odsto slučajeva izlečiv, posebno u početnim stadijumima. Maltene sa dnevnom hirurgijom mi rešimo problem - istakao je direktor Instituta.
Objašnjava da je cilj skrininga i dijagnostičkih procedura da se bolest otkrije u fazi kada je lečenje jednostavnije i uspešnije.
Sve je više i pacijentkinja koje dolaze na dijagnostičke procedure, biopsije i operacije kojima se otkrivaju prekancerozna stanja ili karcinomi u početnoj fazi.
- To su ili prekancerozna stanja ili početni karcinomi, što je svakako poenta svega, da se otkrije na vreme. Ti pacijenti sa hirurgijom završe lečenje - naglasio je Žegarac.
Nove terapije o trošku države od 1. oktobra
Od početka oktobra u Srbiji su o trošku države dostupne nove inovativne terapije za određene tipove karcinoma dojke, uključujući i metastatsku fazu bolesti.
Doktor Žegarac ističe da su time značajno proširene mogućnosti lečenja pacijentkinja kod kojih je bolest uznapredovala.
- Dostupna je nova terapijska opcija za metastatski karcinom dojke - rekao je Žegarac, dodajući da su nove terapije dostupne i za sitnoćelijski i nesitnoćelijski karcinom pluća, karcinom jetre, žučnih puteva, mokraćne bešike i određene grupe karcinoma jajnika.
Govoreći o različitim tipovima karcinoma dojke, uključujući HER2 pozitivne i HER2 nisko pozitivne tumore, naveo je da je veliki broj pacijentkinja obuhvaćen dostupnim terapijskim opcijama.
Podsetio je da je i za pacijentkinje sa trostruko negativnim karcinomom dojke ranije obezbeđena imunoterapija.
- Pokriveni smo sa svim terapijskim opcijama za karcinom dojke, maltene za sve pacijente - istakao je Žegarac.
Prva mamografija sa 40 godina, redovan skrining od 50. do 69. godine
Direktor Instituta naglašava da je, uprkos napretku u lečenju, prevencija i dalje najvažnije sredstvo u borbi protiv raka dojke.
- Moja poruka je uvek jedna reč, to je skrining. Mamografija je bila i ostala glavna metoda u skrining ispitivanju i u dijagnostici karcinoma dojke - poručio je dr Žegarac.
Objasnio je da bi žene prvu mamografiju trebalo da urade sa 40 godina, dok je redovan organizovani skrining namenjen ženama od 50 do 69 godina.
- Sa 40 godina žena treba da uradi prvu mamografiju. To nije skrining, to je inicijalna mamografija. Ako je u redu, onda jedno tri godine ne treba - naveo je Žegarac.
Dodao je da su važni i redovni ultrazvučni i klinički pregledi dojki, koji doprinose blagovremenom otkrivanju promena.
Genetsko testiranje dostupno o trošku države
U Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije dostupno je i genetsko testiranje, koje omogućava da se kod određenih pacijentkinja utvrdi nasledna predispozicija za razvoj karcinoma i odabere odgovarajuće lečenje.
Žegarac je objasnio da u toj ustanovi radi genetsko savetovalište, a da se na osnovu posebnog upitnika odlučuje koje pacijentkinje treba uputiti na testiranje.
- Kod mlađih žena kod kojih se postavi dijagnoza karcinoma, sve dobijaju BRCA testiranje, jer je nama to jako bitno iz više razloga- rekao je Žegarac.
Rezultati genetskog testiranja važni su za odluku o obimu hirurške intervencije, ali i za izbor terapije.
Dodao je da je pacijentkinjama sa utvrđenim BRCA mutacijama dostupna i odgovarajuća terapija o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.
Lečenje u roku od mesec dana, operacije i zračenja u više smena
Govoreći o listama čekanja, Žegarac je naveo da određeno čekanje postoji, ali da Institut nastoji da pacijenti u predviđenim rokovima započnu lečenje.
- Malo čekanja mora da bude. Nigde ne može danas za sutra. Ali, naravno, mi nastojimo da u predviđenom roku, u okviru mesec dana, pacijenti dobiju zračenje, krenu sa terapijom ili budu operisani - objasnio je direktor Instituta.
Kako bi se smanjilo vreme čekanja, zaposleni rade i pre i posle podne, dok se zračna terapija sprovodi praktično u tri smene.
Ipak, naglašava da brzina nije jedini kriterijum uspešnog lečenja, već je neophodno da svaka pacijentkinja prođe sve propisane dijagnostičke i terapijske procedure.
- Najbitnije je da se pacijenti leče onako kako treba, da se ne ispusti ništa, da se uradi onako kako je propisano, i onda možemo da očekujemo izlečenje - zaključio je dr Milan Žegarac.
Izvor: rts.rs/ zdravlje.kurir.rs