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Foto: Institut za zaštitu majke i deteta Srbije „Dr. Vukan Čupić”

Operacija se radi kroz nekoliko malih rezova na trbušnom zidu, uz pomoć kamere i specijalnih hirurških instrumenata

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Na Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić” prvi put je izvedena laparoskopska operacija hipertrofične stenoze pilorusa – laparoskopska piloromiotomija. Operaciju je uspešno izveo tim Odeljenja za abdominalnu hirurgiju u sastavu: klinički asistent dr Petar Rašić, dr Tanja Mijović i doc. dr Maja Miličković.

Šta je laparoskopska piloromiotomija?

Laparoskopska piloromiotomija je minimalno invazivna hirurška metoda kojom se leči suženje izlaza iz želuca, poznato kao hipertrofična stenoza pilorusa.

Ovo stanje nastaje kada mišić na prelazu između želuca i tankog creva postane zadebljan i otežava prolazak hrane, zbog čega beba može da povraća nakon hranjenja.

Operacija se radi kroz nekoliko malih rezova na trbušnom zidu, uz pomoć kamere i specijalnih hirurških instrumenata. Hirurg zaseca zadebljani mišić kako bi omogućio nesmetan prolazak hrane iz želuca u crevo, pri čemu se ne otvara sam prolaz kroz mišić.

Laparoskopska piloromiotomija je minimalno invazivna hirurška metoda kojom se leči suženje izlaza iz želuca Foto: Shutterstock

Korak u daljem razvoju minimalno invazivne dečje hirurgije

Izvođenjem ove procedure učinjen je značajan korak u daljem razvoju minimalno invazivne dečje hirurgije na Institutu, čime je otvoreno novo poglavlje u primeni laparoskopskih hirurških tehnika kod novorođenčadi i odojčadi.