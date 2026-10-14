Vakcina protiv gripa je najefektivniji i najbezbedniji vid individualne i kolektivne zaštite od gripa, navode stručnjaci „Batuta“

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U Srbiji počinje vakcinacija protiv gripa u sezoni 2026/2027. godine. Imunizacija će se sprovoditi na vakcinalnim punktovima u nadležnim domovima zdravlja, saopštio je Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“.

Za sezonu 2026/2027. godine planirano je i ugovoreno ukupno 315.000 doza vakcine protiv gripa, od kojih 288.000 trivalentnih vakcina (Torvaxflu) proizvođača Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“ i 27.000 trivalentnih vakcina (Vaxigrip) proizvođača Sanofi Paster.

Vakcina protiv gripa je najefektivniji i najbezbedniji vid individualne i kolektivne zaštite od gripa, navode stručnjaci „Batuta“.

Kome se savetuje imunizacija?

U skladu sa Pravilnikom o programu obavezne i preporučene imunizacije stanovništva protiv određenih zaraznih bolesti, sprovodi se obavezna imunizacija lica u posebnom riziku od teških formi i komplikacija gripa.

Batut navodi da su to sledeće kategorije stanovništva: trudnice, lica starija od šest meseci života sa hroničnim poremećajima plućnog sistema (uključujući astmu), hroničnim poremećajima kardiovaskularnog sistema (isključujući hipertenziju), metaboličkim poremećajima (uključujući šećernu bolest, gojaznost sa BMI \> 40), bubrežnom disfunkcijom, hemoglobinopatijom, hroničnim neurološkim poremećajima, malignim oboljenjima, bez obzira na trenutni terapijski status, imunosupresijom (uključujući lica sa HIV/AIDS-om, osobe sa funkcionalnom ili anatomskom asplenijom i dr.), osobama kod kojih je izvršeno presađivanje tkiva i organa i/ili se pripremaju za presađivanje.

Obavezna imunizacija protiv gripa sprovodi se i kod lica zaposlenih u zdravstvenim ustanovama. Foto: Shutterstock

Vakcinacija protiv gripa savetuje se i licima starijim od 65 godina, članovima porodice bolesnika u povećanom riziku od komplikacija kod kojih je kontraindikovano davanje vakcine.

Prema epidemiološkim indikacijama, vakcinacija se sprovodi i kod lica smeštenih i zaposlenih u gerontološkim centrima, dece, omladine i starih lica smeštenih u socijalno-zdravstvenim ustanovama i lica zaposlenih u tim ustanovama. Pored toga, obavezna imunizacija protiv gripa sprovodi se i kod lica zaposlenih u zdravstvenim ustanovama.

Grip počinje iznenada Grip je infekcija koja može da počne u roku od nekoliko sati do jednog dana. Pacijent ima visoku temperaturu često iznad 38 °C do 39 °C, moguće i preko 40 °C. Prisutni su bolovi u mišićima i zglobovima, javlja se i glavobolja i bol iza očiju, malaksalost. Kašalj je suv, stanje je praćeno i osećajem jeze, bola u grlu, moguća je i mučnina, povraćanje, proliv.

Sastav vakcine

Trivalentna vakcina protiv gripa sadrži dva tipa A virusa gripa i jedan tip B ovog virusa, u skladu sa preporukama SZO za severnu hemisferu i odlukom EU za sezonu 2026/2027. godine, a na osnovu dominantnih tipova virusa gripa registrovanih u cirkulaciji u prethodnoj sezoni za koje se očekuje da mogu da izazovu kako sporadično tako i epidemijsko javljanje gripa u populaciji u sezoni koja sledi. Ova vakcina je sledećeg sastava:

- A/Missouri/11/2025 (H1N1) pdm09-like virus;

- A/Darwin/1454/2025 (H3N2)-like virus;

- B/Tokyo/EIS13-175/2025 (B/Victoria lineage)-like virus.

Zašto je potrebna vakcinacija svake godine

Vreme neophodno za sticanje imuniteta iznosi dve do tri nedelje nakon vakcinacije, a postvakcinalni imunitet varira i traje od šest do 12 meseci, pa iz toga proizilazi potreba za vakcinacijom svake godine, kao i zbog variranja sojeva virusa gripa koje se dešava tokom svake godine, odnosno sezone.

Imajući u vidu različitu efektivnost vakcine prema uzrasnim kategorijama, potrebno je napomenuti da se kod vakcinisanih osoba i u slučaju obolevanja razvija blaža klinička slika i sprečavaju moguće teže komplikacije. Kod navedenih kategorija stanovništva koje su u povećanom riziku, bolest može imati za posledicu i smrtni ishod zbog sekundarno nastalih komplikacija (najčešća je zapaljenje pluća).

Bolest može imati za posledicu i smrtni ishod zbog sekundarno nastalih komplikacija (najčešća je zapaljenje pluća) Foto: Shutterstock

Najbolji vid zaštite od gripa

Osim u slučaju potvrđene privremene ili trajne kontraindikacije, vakcinu je moguće aplikovati kod osoba starijih od navršenih šest meseci života kada je u pitanju trivalentna vakcina Vaxigrip, odnosno od navršenih 18 godina života kada je u pitanju trivalentna vakcina Torvaxflu, a prema sažetku karakteristika leka.