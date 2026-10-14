Počinje vakcinacija protiv gripa: Ne čekajte da virus stigne – ove grupe su u najvećem riziku od teških komplikacija
U Srbiji počinje vakcinacija protiv gripa u sezoni 2026/2027. godine. Imunizacija će se sprovoditi na vakcinalnim punktovima u nadležnim domovima zdravlja, saopštio je Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“.
Za sezonu 2026/2027. godine planirano je i ugovoreno ukupno 315.000 doza vakcine protiv gripa, od kojih 288.000 trivalentnih vakcina (Torvaxflu) proizvođača Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“ i 27.000 trivalentnih vakcina (Vaxigrip) proizvođača Sanofi Paster.
Vakcina protiv gripa je najefektivniji i najbezbedniji vid individualne i kolektivne zaštite od gripa, navode stručnjaci „Batuta“.
Kome se savetuje imunizacija?
U skladu sa Pravilnikom o programu obavezne i preporučene imunizacije stanovništva protiv određenih zaraznih bolesti, sprovodi se obavezna imunizacija lica u posebnom riziku od teških formi i komplikacija gripa.
Batut navodi da su to sledeće kategorije stanovništva: trudnice, lica starija od šest meseci života sa hroničnim poremećajima plućnog sistema (uključujući astmu), hroničnim poremećajima kardiovaskularnog sistema (isključujući hipertenziju), metaboličkim poremećajima (uključujući šećernu bolest, gojaznost sa BMI \> 40), bubrežnom disfunkcijom, hemoglobinopatijom, hroničnim neurološkim poremećajima, malignim oboljenjima, bez obzira na trenutni terapijski status, imunosupresijom (uključujući lica sa HIV/AIDS-om, osobe sa funkcionalnom ili anatomskom asplenijom i dr.), osobama kod kojih je izvršeno presađivanje tkiva i organa i/ili se pripremaju za presađivanje.
Vakcinacija protiv gripa savetuje se i licima starijim od 65 godina, članovima porodice bolesnika u povećanom riziku od komplikacija kod kojih je kontraindikovano davanje vakcine.
Prema epidemiološkim indikacijama, vakcinacija se sprovodi i kod lica smeštenih i zaposlenih u gerontološkim centrima, dece, omladine i starih lica smeštenih u socijalno-zdravstvenim ustanovama i lica zaposlenih u tim ustanovama. Pored toga, obavezna imunizacija protiv gripa sprovodi se i kod lica zaposlenih u zdravstvenim ustanovama.
Grip je infekcija koja može da počne u roku od nekoliko sati do jednog dana. Pacijent ima visoku temperaturu često iznad 38 °C do 39 °C, moguće i preko 40 °C. Prisutni su bolovi u mišićima i zglobovima, javlja se i glavobolja i bol iza očiju, malaksalost. Kašalj je suv, stanje je praćeno i osećajem jeze, bola u grlu, moguća je i mučnina, povraćanje, proliv.
Sastav vakcine
Trivalentna vakcina protiv gripa sadrži dva tipa A virusa gripa i jedan tip B ovog virusa, u skladu sa preporukama SZO za severnu hemisferu i odlukom EU za sezonu 2026/2027. godine, a na osnovu dominantnih tipova virusa gripa registrovanih u cirkulaciji u prethodnoj sezoni za koje se očekuje da mogu da izazovu kako sporadično tako i epidemijsko javljanje gripa u populaciji u sezoni koja sledi. Ova vakcina je sledećeg sastava:
- A/Missouri/11/2025 (H1N1) pdm09-like virus;
- A/Darwin/1454/2025 (H3N2)-like virus;
- B/Tokyo/EIS13-175/2025 (B/Victoria lineage)-like virus.
Zašto je potrebna vakcinacija svake godine
Vreme neophodno za sticanje imuniteta iznosi dve do tri nedelje nakon vakcinacije, a postvakcinalni imunitet varira i traje od šest do 12 meseci, pa iz toga proizilazi potreba za vakcinacijom svake godine, kao i zbog variranja sojeva virusa gripa koje se dešava tokom svake godine, odnosno sezone.
Imajući u vidu različitu efektivnost vakcine prema uzrasnim kategorijama, potrebno je napomenuti da se kod vakcinisanih osoba i u slučaju obolevanja razvija blaža klinička slika i sprečavaju moguće teže komplikacije. Kod navedenih kategorija stanovništva koje su u povećanom riziku, bolest može imati za posledicu i smrtni ishod zbog sekundarno nastalih komplikacija (najčešća je zapaljenje pluća).
Najbolji vid zaštite od gripa
Osim u slučaju potvrđene privremene ili trajne kontraindikacije, vakcinu je moguće aplikovati kod osoba starijih od navršenih šest meseci života kada je u pitanju trivalentna vakcina Vaxigrip, odnosno od navršenih 18 godina života kada je u pitanju trivalentna vakcina Torvaxflu, a prema sažetku karakteristika leka.
Vakcina protiv gripa može se dati istovremeno sa vakcinom protiv oboljenja izazvanih Streptococcus pneumoniae za lica u posebnom riziku, pri čemu se vakcine daju u različite ekstremitete.
Izvor:batut.org.rs/ zdravlje.kurir.rs