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U Beogradu se održava konferencija o zdravlju „Generacija prevencije”, posvećena unapređenju prevencije i očuvanju zdravlja žena kao jednom od nacionalnih prioriteta u oblasti javnog zdravlja.

U Palati Srbija skup otvaraju ​ministarka bez portfelja u tehničkom mandatu zadužena za rodnu ravnopravnost, sprečavanje nasilja nad ženama i političko i ekonomsko osnaživanje žena Tatjana Macura, prva dama od 2017. do 2026. godine i pokrovitelj skupa Tamara Vučić, pomoćnik ministra zdravlja za javno zdravlje i programsku zdravstvenu zaštitu Nebojša Tasić, v.d. direktora Instituta za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut”, Verica Jovanović.

Zdravlje ne može da čeka

Otvarajući skup, Tamara Vučić, prva dama od 2017. do 2026. godine napomenula je da žene često sopstveno zdravlje stavljaju na drugo mesto zbog svakodnevnih porodičnih i poslovnih obaveza.

- Šta je pola sata ili sat vremena koje ćemo posvetiti svom zdravlju u poređenju sa godinama koje želimo da provedemo uživajući u osmesima, zagrljajima i sreći onih koje volimo? Mi žene često imamo vremena za sve i za svakoga, a kada na red dođe naše zdravlje, neretko kažemo – ima vremena. Ali zdravlje ne bi smelo da čeka - poručila je Tamara Vučić.

Na skupu su izneti opominjući podaci – u Srbiji od raka grlića materice godišnje u proseku umre 459 žena, što znači da se dnevno izgubi više od jednog života.

Macura: Promeniti način na koji se govori o prevenciji, jasnije govoriti o HPV vakcini

Ministarka Tatjana Macura izjavila je da je neophodno promeniti način na koji se govori o prevenciji, kao i da je neophodno jasnije govoriti o ulozi HPV vakcine u prevenciji karcinoma koji su izazvani humanim papiloma virusom (HPV).

Macura je, tokom uvodnog obraćanja na Nacionalnoj konferenciji "Generacija prevencije", rekla da je pandemija korona virusa pokazala koliko su čovečanstvu potrebni nauka, odgovorni zdravstveni radnici i institucije kojima građani veruju, ali i da se stečeno poverenje može lako narušiti.

- Dezinformacije i poluistine nisu nestale sa pandemijom. Nepoverenje se prenelo i na druge oblasti prevencije, uključujući vakcinaciju protiv humanog papiloma virusa, odnosno HPV. Iz toga moramo izvući važnu poruku, nije dovoljno da stručnjaci imaju činjenice na svojoj strani. Te činjenice moraju biti objašnjene jasno, strpljivo i, pre svega, jezikom koji ljudi razumeju - rekla je ona.

Moramo promeniti način na koji govorimo o prevenciji

Naglasila je da roditelji imaju pravo da pitaju i da izražavaju svoje nedoumice, kao i da ih ne treba osuđivati zbog straha, već da im je potrebno pomoći da dobiju pouzdane odgovore.

- Moramo promeniti i način na koji govorimo o prevenciji. I kada kažemo HPV vakcina, mnogi ne znaju šta ta skraćenica zapravo znači, niti od čega vakcina štiti, ali zato sam sigurna da svi razumeju kada kažemo da je to vakcina koja štiti od mnogobrojnih karcinoma. Zato treba jasnije da govorimo o njenoj ulozi u prevenciji karcinoma koji su izazvani HPV-om - rekla je Macura.

Ministarka je naglasila da je u Srbiji HPV vakcina besplatno dostupna deci od 9. do 19. godine i mladim odraslim osobama do 26 godina, u skladu sa važećim uslovima programa imunizacije.

Ministarka je naglasila da je u Srbiji HPV vakcina besplatno dostupna deci od 9. do 19. godine Foto: Shutterstock

- Ipak, očigledno je da nije dovoljno da vakcina bude samo dostupna. O tome nam, nažalost, govori i mali obuhvat onih koji su se odlučili za to da spreče neke od mnogobrojnih životnih izazova u budućnosti - dodala je Macura.

Navela je da veruje da je moguće povećati broj onih koji se odlučuju na vakcinaciju i to, kako je rekla, savezničkim odnosom koji će izgraditi lekari, stručnjaci, institucije, organizacije civilnog društva, mediji i roditelji.

Macura je naglasila da kao majka dve devojke uzrasta 18 i 19 godina, želi da učini sve da ih zaštiti od opasnosti koje nosi današnje vreme, ali i bolesti čije posledice nije moguće odmah videti.

- Zato sam i donela odluku da se moja deca preventivno vakcinišu protiv HPV-a. Tu odluku donela sam zato što verujem u prevenciju, nauku i važnost informisanih odluka. Verujem da je naša roditeljska odgovornost da se informišemo, razgovaramo sa lekarima i iskoristimo mogućnosti koje su nam medicina i nauka pružile - rekla je Macura.

Prema njenim rečima, državni cilj nije samo bolja statistika, već je cilj da manje ljudi oboljeva, da manje porodica prolazi kroz teško lečenje i da buduće generacije budu zaštićene od bolesti koje danas imamo mogućnost da sprečimo.

Tasić: Prevencija najvažnija i najefikasnija za očuvanje zdravlja

Pomoćnik ministra zdravlja za javno zdravlje i programsku zdravstvenu zaštitu Nebojša Tasić izjavio je na konferenciji u Palati Srbija da je prevencija najvažnija, najefikasnija, najracionalnija i najbolja za očuvanje zdravlja stanovništva.

- Ponosan sam što živimo u zemlji koja je zaista fokus stavila na dve ključne reči - očuvanje zdravlja stanovništva, brigu i prevenciju. I zaista je postalo ideologija da buduće generacije budu zaista generacije prevencije, jer je prevencija jedini način da se očuva zdravlje stanovništva - rekao je Tasić na otvaranju konferencije „Generacija prevencije”.

Tatjana Macura obratila se danas na nacionalnoj konferenciji „Generacija prevencije”, posvećenoj unapređenju prevencije zdravlja žena, značaju imunizacije, ranog otkrivanja bolesti i zajedničkom delovanju institucija, stručnjaka i roditelja Foto: Kabinet ministarke

Naveo je da je od 60 do 80 odsto lekara usmereno na bolesti, a potom na izlečenje, ali da se ta paradigma promenila u 20. veku, kada su počeli da se bave čuvanjem zdravlja.

Istakao je da je Ministarstvo zdravlja Republike Srbije u tom kontekstu uvelo tri ključne stvari - skrining kardiovaskularnog sistema, skrining na maligna oboljenja i preporučena vakcinacija.

Izrazio je nadu da će u budućnosti HPV vakcinacija biti obavezna kako bi se zaštitilo zdravlje, pre svega žena.

- Moramo zaštititi naše žene, jeste danas skup posvećen očuvanju zdravlja žena, ali ova vakcina se daje i muškarcima, tako da je jako važno istaći da zdravlje nema cenu, život nema cenu - rekao je Tasić.

Prevencija onkoloških oboljenja

Dr Tasić je napomenuo da su maligne bolesti drugi vodeći uzrok oboljevanja i umiranja u Srbiji i dodao da je prevencija hroničnih nezaraznih bolesti jedan od najvažnijih zadataka Ministarstva zdravlja.

Tasić je na panelu „Prevencija onkoloških oboljenja - nacionalni kancer plan”rekao da je između 2014. i 2023. godine došlo do porasta pacijenata sa malignim oboljenjima za 27,6 odsto.

- U državi Srbiji muškarci najčešće umiru od karcinoma bronhija i pluća, zatim debelog creva, rektuma, zatim i prostate, a kod žena na prvom mestu od raka dojke, bronhije pluća, odnosno karcinom pluća i na trećem mestu takođe debelog creva. Danas naravno govorimo o karcinomu grlića materice i vagine, koje, čuli ste, skoro svakog dana umre po jedna žena - rekao je on.

Istakao je da je osnovni zadatak javnog zdravlja da sprovodi preventivne preglede i da sprečava razvijanje hroničnih bolesti, kao i da je Ministarstvo zdravlja napravilo kvalitetan i organizovan program prevencije.

Dodao je da u okvir javnog zdravlja spada i otkrivanje bolesti u ranom stadijumu zbog čega se organizovano sprovodi skrining.

- Pravovremeno lečenje i smanjenje smrtnosti je država Srbija obezbedila koristeći najsavremenije terapije za karcinom jajnika, karcinom dojke. Neke druge inovativne terapije stižu u Srbiju, najsavremenije, i omogućiće da u ranom stadijumu, ako je otkrivena bolest, može da bude u potpunosti izlečena - objasnio je Tasić.

Među učesnicima su predstavnici državnih institucija i zdravstvenog sistema, vodeći stručnjaci iz oblasti medicine i javnog zdravlja, predstavnici međunarodnih organizacija, strukovnih i udruženja pacijenata, kao i drugi relevantni akteri Foto: Privatna arhiva

Skrining program

Naglasio je da Srbija organizovano sprovodi skrining programe za rak dojke, kao i da se u poslednje dve godine aktivno uručuju pozivi ženama za mamografiju.

- To je veoma važno, jer videli ste da je rak dojke broj jedan kod žena. Zaista želimo da u skriningu na rano otkriveni rak grlića materice da uhvatimo što veći broj žena, jer samo kombinacijom HPV imunizacije i skrining programa, možemo ovu bolest iskoreniti - poručio je on.

Prema njegovi rečima, Ministarstvo zdravlja poslednjih godina sprovodi organizovan skrining na rak pluća kojim su uglavnom obuhvaćeni pušači starosti preko 50 godina.

- Na tom organizovanom skriningu možemo na vreme uhvatiti karcinom pluća, i zahvaljujući savremenim terapijama, kombinovanim hirurškim, radiološkim, hemijsko-terapijskim, pa i imunološkim, možemo ovu bolest zaustaviti na samom početku - objasnio je Tasić.

On je istakao da je program za period od 2026. do 2028. obuhvatio program za prevenciju hroničnih nezaraznih bolesti, kao i da je cilj strategije unapređenje sistema zdravstvene zaštite u borbi protiv malignih tumora koji, kako je rekao, mora biti integrisan, dostupan i sadržati sve elemente koji su potrebni da se snizi mortalitet od malignih oboljenja u budućnosti.

Maligne bolesti drugi su vodeći uzrok oboljevanja i umiranja u Srbiji, pa je prevencija hroničnih nezaraznih bolesti važan zadatak Ministarstva zdravlja Foto: Shutterstock

- Ono što je jako važno reći, formirali smo koordinacionu radnu grupu za HPV imunizaciju sa jasnim ciljem da povećamo obim HPV imunizacije na teritoriji Srbije - zaključio je Tasić.

Jovanovićeva: Imunizacija i skrining programi ključna prevencija u očuvanju zdravlja žena

V.d. direktora Instituta za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut”, Verica Jovanović izjavila je da su imunizacija HPV vakcinom i skrining raka grlića materice primarne preventivne mere u sprečavanju nastanka određenih malignih bolesti u ženskoj populaciji.

Jovanović je, na otvaranju Nacionalne konferencije „Generacija prevencije”, istakla da se skoro pet godina u Srbiji sprovodi intenzivna prevencija i imunizacija HPV vakcinom i izrazila zadovoljstvo zbog održavanja konferencije posvećene unapređenju prevencije i očuvanju zdravlja žena.

Navela je da Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”, odnosno mreža instituta, zavoda i domova zdravlja aktivno učestvuju u sprovođenju preporučene imunizacije dece uzrasta od 9 do 19 godina i dodala da su ti programi prošireni i da stariji od 19 godina imaju mogućnost da se vakcinišu o trošku države.

- Ove godine imamo još dve mogućnosti koje su na raspolaganju i koje se odnose na vakcinaciju žena prema indikacijama stručnjaka, odnosno ginekologa i onkologa, kada se radi o malignim bolestima. Meni je velika čast što mogu danas da govorim ne samo o vakcinaciji, već i o drugom značajnom skupu prevencije, a to je skrining malignih bolesti, konkretno skrining karcinoma grlića materice - rekla je Jovanovićeva.

Dodala je da je u Kancelariji za skrining Instituta za javno zdravlje Srbije jedan od najznačajnih programa skrininga upravo rano otkrivanje raka grlića materice kod zdravih žena.

Među učesnicima su predstavnici državnih institucija i zdravstvenog sistema, vodeći stručnjaci iz oblasti medicine i javnog zdravlja, predstavnici međunarodnih organizacija, strukovnih i udruženja pacijenata, kao i drugi relevantni akteri.