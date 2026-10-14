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Preventivni kardiovaskularni pregledi biće omogućeni tokom predstojećeg vikenda u organizaciji Zdravstvenog centra Valjevo. U subotu 17.oktobra u ambulanti u Petnici, a u nedelju 18.10. u mestu Gola glava kod Valjeva.

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Cilj zdravstvene prevencije je rano otkrivanje oboljenja i sprečavanje razvoja bolesti Foto: Shutterstock

Svim zainteresovanim sugrađanima, u periodu od 9 do 13 časova, na raspolaganju će biti Zdravstveni timovi iz Doma zdravlja Valjevo i specijalisti Opšte bolnice. Cilj zdravstvene prevencije je rano otkrivanje oboljenja i sprečavanje razvoja bolesti. Preventivni pregledi su usmereni na celokupnu populaciju koja se oseća zdravom i moguće je pregledati se i bez zdravstvenog osiguranja.

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Izvor:zcvaljevo.rs/ zdravlje.kurir.rs

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