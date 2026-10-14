Lek za epilepsiju lakosamid, koji je odobrila FDA, u eksperimentima na miševima i ljudskim ćelijama pokazao je potencijal da ublaži bol, uspori propadanje i podstakne obnovu hrskavice kod osteoartritisa, ali su potrebna klinička ispitivanja na ljudima

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Istraživači sa Medicinskog fakulteta Jejl u SAD otkrili su da lakosamid, lek odobren za lečenje epilepsije, pokazuje potencijal za ublažavanje bola i zaštitu hrskavice kod osteoartritisa. Za razliku od postojećih terapija koje uglavnom ublažavaju simptome, ovaj lek bi mogao da utiče i na procese koji dovode do propadanja zglobova.

Rezultati istraživanja, objavljeni u časopisu Bioactive Materials, pokazali su da je lakosamid u eksperimentima na miševima i ljudskim ćelijama hrskavice podstakao njenu obnovu, usporio propadanje i smanjio bol.

Osteoartritis je hronično oboljenje zglobovakoje nastaje kada se hrskavica, koja štiti krajeve kostiju i omogućava njihovo glatko pokretanje, postepeno troši i oštećuje. Bolest može da izazove bol, ukočenost i otežano kretanje. Postojeći tretmani uglavnom su usmereni na ublažavanje simptoma, dok u težim slučajevima može biti potrebna i zamena zgloba operacijom.

Osteoartritis je hronično oboljenje zglobova koje nastaje kada se hrskavica, koja štiti krajeve kostiju i omogućava njihovo glatko pokretanje, postepeno troši i oštećuje Foto: Promo

Lek deluje na protein povezan sa bolom i propadanjem hrskavice

Istraživači su se usredsredili na protein Nav1.7, koji učestvuje u prenošenju signala bola i regulaciji procesa izgradnje i razgradnje hrskavice. Ovaj protein aktivan je u hondrocitima, ćelijama koje održavaju hrskavicu tako što regulišu uklanjanje starog i stvaranje novog tkiva.

Kod osteoartritisa ta ravnoteža se narušava, pa razgradnja hrskavice nadmašuje njenu obnovu. Istraživači su utvrdili da Nav1.7 u zahvaćenim zglobovima može biti aktivniji nego što bi trebalo, što doprinosi i oštećenju tkiva i bolu.

Lek blokira natrijumove kanale i smanjuje aktivnost ovog proteina. Prema nalazima istraživanja, takvo delovanje moglo bi istovremeno da ublaži prenošenje signala bola i podstakne ćelije hrskavice da uspore njeno propadanje i započnu procese obnove.

Tim je, takođe, identifikovao raspon doza u kojem je lek pokazao najpovoljnije rezultate. Istraživači ističu da je za postizanje efekta bila potrebna relativno mala količina leka, ali da je važno pronaći odgovarajuću dozu kako bi se postigao željeni učinak bez prekomerne promene normalnih procesa u tkivu.

Direktno ubrizgavanje u zglob pokazalo bolje rezultate

Istraživači su ispitivali i način primene novog leka. Kod miševa je ubrizgavanje leka direktno u zahvaćeni zglob bilo efikasnije od oralne primene, čak i pri manjim dozama.

Istraživači ističu da je mala doza leka pokazala efekat, ali da je važno odrediti optimalnu količinu kako se ne bi poremetili normalni procesi u tkivu Foto: Shutterstock

Problem je, međutim, bio u tome što se lek nije dugo zadržavao u zglobu. Zbog toga su istraživači koristili hidrogel koji služi kao lokalni rezervoar i postepeno oslobađa lek, zadržavajući ga duže na mestu na kojem je potreban. Ovakav pristup mogao bi da omogući dugotrajnije delovanje i smanji potrebu za čestim ubrizgavanjem.

Potrebna su ispitivanja na ljudima