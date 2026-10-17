Pljuvačka zaraženih komaraca sadrži materije koje mogu da oslabe prvi odbrambeni odgovor organizma na virus

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Pljuvačka komaraca ne služi samo da olakša ubod, već može aktivno da pomogne virusima da uspostave infekciju u ljudskom organizmu. Naučnici su otkrili da zaraženi komarci pljuvačkom prenose i posebnu virusnu RNK koja slabi prvi imunski odgovor na mestu uboda. Ovo otkriće moglo bi da otvori put razvoju nove strategije vakcinacije protiv groznice Zapadnog Nila, zika virusa i drugih infekcija koje prenose komarci.

Istraživanje su sproveli naučnici francuskog Instituta za istraživanje razvoja (IRD), Nacionalnog centra za naučna istraživanja (CNRS), Univerziteta u Monpeljeu i Univerziteta Mahidol na Tajlandu, a rezultati su objavljeni u časopisu Nature Communications.

Kako pljuvačka komarca pomaže virusu?

Kada zaraženi komarac ubode čoveka, zajedno sa pljuvačkom unosi virusne čestice u kožu. Istraživači su utvrdili da se u pljuvački nalazi i posebna virusna RNK, označena kao sfRNA, koja olakšava početak infekcije i širenje virusa.

Eksperimenti su pokazali da je veća količina sfRNA u pljuvački povezana sa snažnijim podsticanjem infekcije. Ova RNK ometa aktiviranje urođenog imunskog odgovora, koji predstavlja prvu liniju odbrane organizma, omogućavajući virusu da se lakše umnožava na mestu uboda.

Naučnici su mehanizam proučavali kod dva virusa koja prenose različite vrste komaraca: virusa Zapadnog Nila, koji prenose komarci roda Culex, i zika virusa, koji prenose komarci roda Aedes. U oba slučaja otkrivena je sfRNA u pljuvački zaraženih komaraca.

Virusna RNK prisutna u pljuvački komarca slabi prvu liniju odbrane organizma i olakšava umnožavanje virusa na mestu uboda Foto: Shutterstock

Nova mogućnost za razvoj vakcina

Otkriće ukazuje na mogućnost da više virusa iz grupe ortoflavivirusa koristi sličan mehanizam za uspostavljanje infekcije. Umesto razvoja zaštite usmerene isključivo na pojedinačne viruse, naučnici sada istražuju mogućnost blokiranja zajedničkog mehanizma koji im olakšava ulazak u organizam.

Istraživači IRD već razvijaju strategiju vakcinacije usmerenu na otkrivenu virusnu RNK u pljuvački komaraca. Rad se nastavlja u okviru evropskog projekta Horizon Europe Flavivaccine, sa ciljem razvoja preventivnog pristupa protiv više bolesti koje prenose komarci.