Nova dnevna bolnica UKC Niš omogućava pacijentima sa intestinalnom insuficijencijom da dobiju potrebnu terapiju i vrate se kući istog dana, uz rasterećenje bolničkih odeljenja i bolju organizaciju lečenja

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U novoj zgradi Univerzitetskog kliničkog centra Niš, na prvom spratu, otvorena je Dnevna bolnica Klinike za digestivnu hirurgiju. Pacijenti će u njoj dobijati potrebnu terapiju i biti podvrgnuti određenim intervencijama, uz mogućnost da se istog dana vrate kući. Posebno je značajna za obolele kojima je zbog poremećene funkcije creva neophodna ishrana putem vene.

Za ljude koji na terapiju dolaze nekoliko puta nedeljno, mogućnost da nakon njenog završetka odu kući predstavlja veliko olakšanje. Pacijentkinje koje se leče na ovoj klinici govorile su o zahtevnim operacijama, dugogodišnjoj borbi sa bolešću i poverenju u lekare i medicinske sestre.

- Dobro je da postoji dnevna bolnica - poručila je jedna od pacijentkinja i dodala da joj mnogo znači što na terapiju dolazi ujutru, a popodne može da se vrati kući.

Intestinalna insuficijencija je stanje u kojem creva ne mogu da apsorbuju dovoljno hranljivih materija, vode i elektrolita, pa je pacijentu često potrebna ishrana putem vene Foto: u3d/Shutterstock

Upravo je kraći boravak, uz odgovarajuću terapiju i nadzor, osnovna prednost novog načina zbrinjavanja.

Posebna nega za pacijente sa intestinalnom insuficijencijom

V. d. direktora UKC Niš, doc. dr Milan Lazarević, istakao je da otvaranje dnevne bolnice predstavlja nastavak unapređenja usluga ove ustanove, uz poseban značaj za pacijente sa intestinalnom insuficijencijom.

- Ovakav tip dnevne bolnice za intestinalnu insuficijenciju praktično je jedini u našoj republici i na to smo posebno ponosni. To i ne treba da vas čudi, imajući u vidu da je profesor Stanojević eminentni hirurg koji se dugo bavi najtežom patologijom, digestivnom i abdominalnom. On je čovek zadužen za sve te naše pacijente, te je i ovo sprovedeno pod njegovim nadzorom, kao njegova ideja za poboljšanje lečenja naših pacijenata - rekao je Lazarević.

Kako je objasnio, kod intestinalne insuficijencije creva ne uspevaju da u dovoljnoj meri apsorbuju vodu, hranljive materije i elektrolite. Takvo stanje može nastati nakon određenih bolesti i operacija, a pojedinim pacijentima potrebna je dugotrajna nutritivna podrška.

Njihovo lečenje podrazumeva poseban vid ishrane direktno putem vene, a kod određenih pacijenata i dodatne hirurške procedure.

Brza, efikasna i sigurna terapija

Zamenik v. d. direktora UKC Niš, prof. dr Goran Stanojević, naglasio je da dnevna bolnica donosi prednosti i pacijentima i organizaciji rada klinike.

- Pacijenti ovom dnevnom bolnicom dobijaju brzu, efikasnu i sigurnu terapiju. Pacijenta primimo tokom dana, sprovedemo hiruršku intervenciju ili neku drugu terapijsku proceduru i otpustimo ga do kraja dana, najviše za 24 sata - rekao je Stanojević.

Ovakav tip dnevne bolnice za intestinalnu insuficijenciju praktično je jedini u našoj republici i na to smo posebno ponosni Foto: UKC Niš

Osim kraćeg boravka, važna je i mogućnost da pacijenti veći deo oporavka provedu u poznatom okruženju.

- Mi na taj način dobijamo nekoliko značajnih prednosti u svakodnevnom radu. Pre svega, u odnosu na komfor pacijenata, smanjujemo frustraciju zbog dužeg boravka. Imate pacijente koji iz određenog razloga imaju emocionalni stres kada moraju da provedu neko duže vreme u bolnici. Ekonomski efekti su isto tako veoma značajni - objasnio je Stanojević.

Najveći broj pacijenata odlaziće kući istog dana. Ukoliko se pokaže da je potrebno duže bolničko lečenje, biće premešteni na jedno od tri odeljenja Klinike za digestivnu hirurgiju.

Poseban tim priprema plan za svakog pacijenta

Pacijenti sa sindromom kratkog creva i drugim oblicima intestinalne insuficijencije već dolaze na terapiju više puta nedeljno. Do sada su za njihovo zbrinjavanje korišćeni kapaciteti postojećih odeljenja, dok će sada imati poseban prostor i tim.

Stanojević je istakao da značaj ovog centra nije samo u prostoru, već i u zajedničkom radu stručnjaka različitih specijalnosti.

- Mi smo jedinstven centar u Srbiji, ne samo zbog dnevne bolnice, nego i zbog činjenice da u Kliničkom centru funkcioniše takozvani konzilijum ili multidisciplinarni tim lekara, u kojem, osim hirurga, učestvuju anesteziolozi, gastroenterolozi, nutricionisti, stomaterapeuti i specijalno obučene medicinske sestre i tehničari koji se bave upravo tim problemom intestinalne insuficijencije - istakao je Stanojević.

Tim razmatra stanje svakog pacijenta i priprema individualni plan daljeg lečenja, uključujući odluke o terapiji i eventualnim novim hirurškim zahvatima.

U UKC Niš funkcioniše multidisciplinarni tim koji okuplja hirurge, anesteziologe, gastroenterologe, nutricioniste, stomaterapeute i posebno obučene medicinske sestre i tehničare za lečenje intestinalne insuficijencije Foto: Shutterstock

Više mesta za pacijente kojima su potrebne složene operacije

Odvajanjem dnevne bolnice rasterećuju se stacionarna odeljenja i oslobađaju postelje za pacijente kojima su potrebne zahtevne operacije i duži oporavak.

Pored nutritivne terapije, u dnevnoj bolnici biće zbrinjavani i pacijenti kojima su potrebne perkutane biopsije, u saradnji sa Centrom za radiologiju. Predviđene su i određene intervencije u okviru jednodnevne hirurgije, među kojima su proktološki zahvati, operacije kila i žučne kese, kada stanje pacijenta omogućava takav pristup.

Na Klinici za digestivnu hirurgiju godišnje se obavi više od 2.000 operacija. Ustanova zbrinjava pacijente iz Niša, sa juga i istoka Srbije, ali i iz drugih delova zemlje.