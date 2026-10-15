Festival vantelesne oplodnje u Beogradu 17. oktobra: Besplatne konsultacije sa stručnjacima iz Evrope
- Beograd 17. oktobra domaćin je Osmog međunarodnog Festivala potpomognute oplodnje, uz besplatan ulaz i više od 30 stručnjaka iz Srbije i Evrope.
- Posetioci će moći da prisustvuju panelima, radionicama i besplatnim individualnim konsultacijama o lečenju neplodnosti i vantelesnoj oplodnji.
Više od 30 stručnjaka, četiri panel diskusije, edukativne radionice i besplatni razgovori sa lekarima očekuju posetioce Osmog međunarodnog Festivala potpomognute oplodnje.
Za samo dva dana, u subotu, 17. oktobra, u Beogradu će se okupiti stručnjaci reproduktivne medicine iz Srbije, Grčke, Češke i Bugarske, kako bi sa pacijentima razgovarali o savremenim mogućnostima lečenja neplodnosti. Osmi međunarodni Festival potpomognute oplodnje, koji organizuje Udruženje Šansa za roditeljstvo, održaće se u hotelu Zijin, uz besplatan ulaz za sve zainteresovane.
Stručni saveti, besplatne konsultacije i iskustva žena koje prolaze kroz vantelesnu oplodnju
Zašto vantelesna oplodnja nekada ne uspeva?Kada je potrebno promeniti terapiju? Koliko na uspeh utiču godine, kvalitet embriona i spermatozoida, hormonski poremećaji i genetika? O ovim i brojnim drugim pitanjima razgovaraće se tokom četiri panel diskusije, uz mogućnost da posetioci direktno postavljaju pitanja stručnjacima.
Jedna od najvažnijih prilika za posetioce biće besplatne individualne konsultacije sa domaćim i međunarodnim stručnjacima, tokom kojih će moći da razgovaraju o dosadašnjem lečenju, razjasne nedoumice i dobiju stručna mišljenja o mogućim narednim koracima.
Pored medicinskih tema, Festival će otvoriti prostor i za lične priče žena koje su prošle kroz vantelesnu oplodnju, ostvarile se kao majke ili trenutno iščekuju rođenje deteta. Njihova iskustva pokazaće i onu drugu, često manje vidljivu stranu lečenja neplodnosti, neizvesnost, istrajnost, strahove, ali i radost i nadu.
Osmi međunarodni Festival potpomognute oplodnje održaće se u subotu, 17. oktobra 2026. godine, u hotelu Zijin, Bulevar Mihajla Pupina 10k, Novi Beograd. Ulaz je besplatan.
Posetioce očekuju i edukativne radionice o radu embriologa, genetskom testiranju embriona, kao i značaju ishrane i suplementacije u pripremi za trudnoću.
Festival se održava pod sloganom „Korak bliže roditeljstvu“, u godini kada Udruženje Šansa za roditeljstvo obeležava deset godina rada, podrške pacijentima i zalaganja za dostupnije lečenje neplodnosti u Srbiji.
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