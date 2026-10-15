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Više od 30 stručnjaka, četiri panel diskusije, edukativne radionice i besplatni razgovori sa lekarima očekuju posetioce Osmog međunarodnog Festivala potpomognute oplodnje.

Za samo dva dana, u subotu, 17. oktobra, u Beogradu će se okupiti stručnjaci reproduktivne medicine iz Srbije, Grčke, Češke i Bugarske, kako bi sa pacijentima razgovarali o savremenim mogućnostima lečenja neplodnosti. Osmi međunarodni Festival potpomognute oplodnje, koji organizuje Udruženje Šansa za roditeljstvo, održaće se u hotelu Zijin, uz besplatan ulaz za sve zainteresovane.

Stručni saveti, besplatne konsultacije i iskustva žena koje prolaze kroz vantelesnu oplodnju

Zašto vantelesna oplodnja nekada ne uspeva?Kada je potrebno promeniti terapiju? Koliko na uspeh utiču godine, kvalitet embriona i spermatozoida, hormonski poremećaji i genetika? O ovim i brojnim drugim pitanjima razgovaraće se tokom četiri panel diskusije, uz mogućnost da posetioci direktno postavljaju pitanja stručnjacima.

žena se drži za glavu dok drži test za trudnoću koji je negativan
Neplodnost je nemogućnost parova da prirodnim putem zatrudne nakon godinu dana redovnog nezaštićenog seksualnog odnosa. Foto: Shutterstock

Jedna od najvažnijih prilika za posetioce biće besplatne individualne konsultacije sa domaćim i međunarodnim stručnjacima, tokom kojih će moći da razgovaraju o dosadašnjem lečenju, razjasne nedoumice i dobiju stručna mišljenja o mogućim narednim koracima.

Pored medicinskih tema, Festival će otvoriti prostor i za lične priče žena koje su prošle kroz vantelesnu oplodnju, ostvarile se kao majke ili trenutno iščekuju rođenje deteta. Njihova iskustva pokazaće i onu drugu, često manje vidljivu stranu lečenja neplodnosti, neizvesnost, istrajnost, strahove, ali i radost i nadu.

Osmi međunarodni Festival potpomognute oplodnje održaće se u subotu, 17. oktobra 2026. godine, u hotelu Zijin, Bulevar Mihajla Pupina 10k, Novi Beograd. Ulaz je besplatan.

Posetioce očekuju i edukativne radionice o radu embriologa, genetskom testiranju embriona, kao i značaju ishrane i suplementacije u pripremi za trudnoću.

Festival se održava pod sloganom „Korak bliže roditeljstvu“, u godini kada Udruženje Šansa za roditeljstvo obeležava deset godina rada, podrške pacijentima i zalaganja za dostupnije lečenje neplodnosti u Srbiji.

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