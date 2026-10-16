Besplatni preventivni pregledi u UKC Kragujevac: Građani mogu da provere štitastu žlezdu, oči i zglobove
- UKC Kragujevac i Ministarstvo zdravlja organizuju besplatne preventivne preglede u nedelju, 18. oktobra 2026, od 8 do 17 sati.
- Građani mogu da provere štitastu žlezdu, zglobove i oči bez zakazivanja i zdravstvenog osiguranja, uz ličnu kartu.
Univerzitetski klinički centar Kragujevac, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Republike Srbije, u nedelju, 18. oktobra 2026. godine, nastavlja akciju besplatnih preventivnih pregleda u vremenu od 8 do 17 sati.
U prostoru Centra za internističku onkologiju biće organizovani specijalistički pregledi reumatologa i endokrinologa sa ultrazvukom štitaste žlezde. U polikliničkom delu kod Urgentnog centra, u specijalističkoj ambulanti Klinike za oftalmologiju, biće organizovani pregledi oftalmologa.
U sklopu besplatnih preventivnih pregleda u našoj zdravstvenoj ustanovi, građani će, kao i do sada, moći da provere svoje zdravstveno stanje bez zakazivanja i zdravstvenog osiguranja, samo uz ličnu kartu.
Ministarstvo zdravlja i UKC Kragujevac pozivaju građane da učestvuju u akciji, obave preventivne preglede i time pozitivno utiču na svoje zdravlje.
Šta mogu da otkriju ovi pregledi?
- Pregled endokrinologa i ultrazvuk štitaste žlezde mogu pomoći u otkrivanju promena u njenoj građi, poput čvorova, dok endokrinolog procenjuje da li postoje znaci poremećaja njenog rada.
- Pregled reumatologa važan je za prepoznavanje bolesti zglobova, mišića i vezivnog tkiva. Pravovremena dijagnoza može omogućiti ranije lečenje i smanjiti rizik od oštećenja zglobova.
- Pregled oftalmologa može otkriti probleme sa vidom, ali i očne bolesti koje u ranoj fazi ne moraju izazivati tegobe, poput glaukoma.
Izvor: ukck.rs/Zdravlje.Kurir.rs