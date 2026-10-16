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Univerzitetski klinički centar Kragujevac, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Republike Srbije, u nedelju, 18. oktobra 2026. godine, nastavlja akciju besplatnih preventivnih pregleda u vremenu od 8 do 17 sati.

U prostoru Centra za internističku onkologiju biće organizovani specijalistički pregledi reumatologa i endokrinologa sa ultrazvukom štitaste žlezde. U polikliničkom delu kod Urgentnog centra, u specijalističkoj ambulanti Klinike za oftalmologiju, biće organizovani pregledi oftalmologa.

U sklopu besplatnih preventivnih pregleda u našoj zdravstvenoj ustanovi, građani će, kao i do sada, moći da provere svoje zdravstveno stanje bez zakazivanja i zdravstvenog osiguranja, samo uz ličnu kartu.

Ministarstvo zdravlja i UKC Kragujevac pozivaju građane da učestvuju u akciji, obave preventivne preglede i time pozitivno utiču na svoje zdravlje.

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Građani će moći besplatno da provere svoje zdravstveno stanje bez zakazivanja i zdravstvenog osiguranja, uz obaveznu ličnu kartu Foto: Shutterstock

Šta mogu da otkriju ovi pregledi?

  • Pregled endokrinologa i ultrazvuk štitaste žlezde mogu pomoći u otkrivanju promena u njenoj građi, poput čvorova, dok endokrinolog procenjuje da li postoje znaci poremećaja njenog rada.
  • Pregled reumatologa važan je za prepoznavanje bolesti zglobova, mišića i vezivnog tkiva. Pravovremena dijagnoza može omogućiti ranije lečenje i smanjiti rizik od oštećenja zglobova.
  • Pregled oftalmologa može otkriti probleme sa vidom, ali i očne bolesti koje u ranoj fazi ne moraju izazivati tegobe, poput glaukoma.

Izvor: ukck.rs/Zdravlje.Kurir.rs

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