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Univerzitetski klinički centar Kragujevac, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Republike Srbije, u nedelju, 18. oktobra 2026. godine, nastavlja akciju besplatnih preventivnih pregleda u vremenu od 8 do 17 sati.

U prostoru Centra za internističku onkologiju biće organizovani specijalistički pregledi reumatologa i endokrinologa sa ultrazvukom štitaste žlezde. U polikliničkom delu kod Urgentnog centra, u specijalističkoj ambulanti Klinike za oftalmologiju, biće organizovani pregledi oftalmologa.

U sklopu besplatnih preventivnih pregleda u našoj zdravstvenoj ustanovi, građani će, kao i do sada, moći da provere svoje zdravstveno stanje bez zakazivanja i zdravstvenog osiguranja, samo uz ličnu kartu.

Ministarstvo zdravlja i UKC Kragujevac pozivaju građane da učestvuju u akciji, obave preventivne preglede i time pozitivno utiču na svoje zdravlje.

Građani će moći besplatno da provere svoje zdravstveno stanje bez zakazivanja i zdravstvenog osiguranja, uz obaveznu ličnu kartu Foto: Shutterstock