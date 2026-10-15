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IgE test iz krvi pomaže u otkrivanju preosetljivosti na određene alergene, poput polena, grinja i pojedinih namirnica

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Pacijenti u Srbiji mogu da obave testiranje na alergije iz krvi u Institutu "Torlak" o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO). Reč je o analizi kojom se određuju alergen-specifična IgE antitela u krvi, a za besplatno testiranje neophodan je odgovarajući uput.

Ko izdaje uput za testiranje na alergije?

Uput za laboratorijsko testiranje izdaje izabrani lekar opšte medicine ili pedijatar, na osnovu preporuke specijaliste alergologije i imunologije, ali i drugih specijalista koji učestvuju u dijagnostici i lečenju alergijskih bolesti, poput otorinolaringologa i dermatologa.

Da bi pacijent mogao da obavi analizu o trošku RFZO, uput mora da sadrži:

Jasno definisanu dijagnozu ili sumnju na alergijsku bolest.

Precizno navedene alergene ili mešavine alergena na koje je potrebno obaviti testiranje.

Polen ambrozije jedan je od alergena na koje preosetljivost može da se utvrdi analizom specifičnih IgE antitela iz krvi Foto: Shutterstock

Testiranje je moguće i bez uputa

Pacijenti koji nemaju odgovarajući uput takođe mogu da obave analizu alergen-specifičnih IgE antitela u Institutu "Torlak", ali u tom slučaju sami snose troškove testiranja.