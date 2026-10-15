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Pacijenti u Srbiji mogu da obave testiranje na alergije iz krvi u Institutu "Torlak" o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO). Reč je o analizi kojom se određuju alergen-specifična IgE antitela u krvi, a za besplatno testiranje neophodan je odgovarajući uput.

Ko izdaje uput za testiranje na alergije?

Uput za laboratorijsko testiranje izdaje izabrani lekar opšte medicine ili pedijatar, na osnovu preporuke specijaliste alergologije i imunologije, ali i drugih specijalista koji učestvuju u dijagnostici i lečenju alergijskih bolesti, poput otorinolaringologa i dermatologa.

Da bi pacijent mogao da obavi analizu o trošku RFZO, uput mora da sadrži:

  • Jasno definisanu dijagnozu ili sumnju na alergijsku bolest.
  • Precizno navedene alergene ili mešavine alergena na koje je potrebno obaviti testiranje.
žena kija u polju abrozije
Polen ambrozije jedan je od alergena na koje preosetljivost može da se utvrdi analizom specifičnih IgE antitela iz krvi Foto: Shutterstock

Testiranje je moguće i bez uputa

Pacijenti koji nemaju odgovarajući uput takođe mogu da obave analizu alergen-specifičnih IgE antitela u Institutu "Torlak", ali u tom slučaju sami snose troškove testiranja.

Za dodatne informacije o laboratorijskim analizama i načinu testiranja pacijenti mogu da se obrate Institutu.

Izvor: Torlak.rs/Zdravlje.kurir.rs

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