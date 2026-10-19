Kafa povezana sa manjim rizikom od ponovne tromboze: Jedna do dve šolje dnevno izdvojile se u studiji
- Studija iz Norveške pokazala je da su ljudi koji piju jednu do dve šolje kafe dnevno imali 51 odsto manji procenjeni rizik od ponovne tromboze nakon prve venske tromboembolije.
- Najizraženiji efekat viđen je kod ugrušaka povezanih sa okidačem, poput operacije ili povrede, gde je rizik bio manji za 67 odsto.
- Autori naglašavaju da je reč o povezanosti, ne o dokazu da kafa sprečava nove ugruške, pa ona ne može da zameni terapiju.
Ljudi koji piju jednu do dve šolje kafe dnevno imali su manji rizik od ponovne pojave krvnih ugrušaka nakon prve venske tromboembolije, pokazala je studija sprovedena u Norveškoj.
Istraživanje, objavljeno u časopisu Research and Practice in Thrombosis and Haemostasis, obuhvatilo je 2.071 osobu koja je prethodno imala vensku tromboemboliju, stanje koje uključuje duboku vensku trombozu i plućnu emboliju.
Rizik nije bio isti kod svih pacijenata
Tokom prosečnog praćenja od 2,8 godina zabeleženo je 310 ponovljenih događaja. Učesnici koji su pili jednu do dve šolje kafe dnevno imali su 51 odsto manji procenjeni rizik od ponovne tromboze u odnosu na one koji nisu pili kafu, nakon prilagođavanja rezultata prema starosti i polu.
Povezanost je ostala slična i nakon uzimanja u obzir drugih faktora, uključujući indeks telesne mase, pušenje i prethodne kardiovaskularne bolesti.
Najizraženija povezanost zabeležena je kod osoba čiji je prvi krvni ugrušak bio povezan sa određenim okidačem, poput operacije, povrede, akutne bolesti ili dugotrajne nepokretnosti. U toj grupi, osobe koje su pile jednu do dve šolje kafe dnevno imale su 67 odsto manji procenjeni rizik od ponovnog događaja u poređenju sa onima koji nisu pili kafu.
Međutim, kod osoba koje su imale krvni ugrušak bez prepoznatljivog okidača nije utvrđena značajna povezanost između konzumiranja kafe i rizika od ponavljanja. Takođe, istraživači nisu pronašli dokaze da veća količina kafe donosi i veću korist.
Autori naglašavaju da rezultati pokazuju povezanost, ali ne dokazuju da kafa sprečava nastanak novih krvnih ugrušaka. Za potvrdu ovih nalaza potrebna su dodatna istraživanja. Konzumiranje kafe ne može da zameni propisanu terapiju za sprečavanje tromboze.
Izvor: news-medical.net/Zdravlje.Kurir.rs