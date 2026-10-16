Hrana koju jedemo i zdravlje koje čuvamo: Kako do pravilne i uravnotežene ishrane
- Svetski dan hrane 2026. stavlja fokus na inovacije koje treba da povežu nauku i tehnologiju sa održivom i bezbednom budućnošću hrane.
- Iako se u svetu proizvodi dovoljno hrane, 645 miliona ljudi gladuje, a 2,69 milijardi ne može da priušti zdravu ishranu.
- U oktobru se obeležava mesec pravilne ishrane, uz aktivnosti za decu i mlade i konkurs 'Pravilna ishrana čuva tvoje zdravlje'.
Svetski dan hrane obeležava se 16. oktobra, na dan osnivanja Organizacije za hranu i poljoprivredu (Food and Agriculture Organization – FAO). Ove godine, ovaj važan datum iz Kalendara javnog zdravlja obeležava se u znaku isticanja značaja inovacija koje za cilj imaju da spoje napredak nauke i tehnologije sa stvaranjem održive, prosperitetne i bezbedne budućnosti u pogledu hrane.
Svet već proizvodi dovoljno hrane da nahrani sve ljude, a ipak se 645 miliona ljudi i dalje suočava sa glađu, dok 2,69 milijardi ljudi, odnosno trećina svetske populacije, ne može sebi da priušti zdravu ishranu. U uslovima u kojima sukobi, ekonomska nestabilnost i klimatski poremećaji sve više opterećuju poljoprivredno-prehrambene sisteme, ključni izazov je kako obezbediti da ljudi svuda imaju pristup pouzdanoj, dostupnoj i nutritivno zadovoljavajućoj hrani.
Mesec pravilne ishrane i Svetski dan hrane
Oktobar se obeležava kao mesec posvećen promociji pravilne ishrane, pa je samim tim povod za sprovođenje brojnih zdravstveno-promotivnih aktivnosti koje organizuje i koordinira Gradski zavod za javno zdravlje Beograd.
U okviru ovih aktivnosti posebno mesto imaju deca i mladi, imajući u vidu da se upravo tokom detinjstva formiraju navike koje mogu značajno uticati na zdravlje tokom celog života. I ove godine biće realizovan tradicionalni likovni i literarni konkurs za predškolce i učenike osnovnih škola pod nazivom „Pravilna ishrana čuva tvoje zdravlje“. Kroz crtež i pisanu reč, deca dobijaju priliku da na kreativan način predstave svoje razumevanje pravilne ishrane i značaja zdravih izbora.
Konkurs na republičkom nivou raspisuje Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, dok se na regionalnom nivou realizuje u organizaciji nadležnih zavoda i instituta za javno zdravlje, a u saradnji sa predškolskim ustanovama i školama.
U Beogradu će završnica konkursa biti tradicionalno obeležena javnim prikazom najuspešnijih likovnih radova u Dečjem odeljenju Biblioteke grada Beograda „Čika Jova Zmaj“. Izložba će biti otvorena za sve zainteresovane posetioce tokom druge polovine oktobra.
Inovacije smanjuju gubitke hrane i unapređuju korišćenje prirodnih resursa
Inovacije su te koje menjaju način na koji se hrana proizvodi, skladišti, transportuje i stavlja na tržište. Ovo je veoma važno, ako imamo u vidu da se, na globalnom nivou, oko 13 odsto ukupno proizvedene hrane gubi već nakon žetve, pre nego što uopšte dospe do maloprodaje, dok se dodatnih 19 odsto hrane baca u maloprodaji i na nivou potrošača. Inovacije imaju zadatak da povezuju dostignuća nauke i tehnologije sa znanjem, iskustvom i kreativnošću poljoprivrednika, ribara, stočara i šumara – uključujući žene, mlade i pripadnike autohtonih naroda – kao i različitih investitora, preduzetnika, ali i donosilaca odluka.
Ulaganja u istraživanja u oblasti poljoprivrede donose neke od najvećih koristi za celokupan ruralni razvoj. Ipak, globalna ulaganja u istraživanje i razvoj u poljoprivredno-prehrambenom sektoru poslednjih godina beleže značajno usporavanje – godišnja stopa rasta smanjena je sa 2,7 odsto na 1,9 odsto u periodu od 2015. do 2021. godine.
Inovacije u poljoprivredi doprinose proizvodnji kvalitetnije hrane i efikasnijem korišćenju vode i drugih resursa, što je važno za očuvanje zdravlja i dostupnost zdrave ishrane.
Održiva poljoprivreda čuva zemljište i sigurnost hrane za buduće generacije
Takođe, više od 60 odsto degradacije zemljišta uzrokovane ljudskim aktivnostima odvija se na poljoprivrednom zemljištu. Inovacije u integrisanom upravljanju zemljištem, zemljišnim resursima i vodama od suštinskog su značaja za očuvanje bezbednosti hrane i izgradnju otpornih poljoprivrednih sistema.
Inovacije podrazumevaju i raznovrsne postupke za smanjenje rizika pre nego što dođe do krize. Preventivni i međusektorski pristupi mogu doprineti jačanju otpornosti sistema i sprečiti znatno veće troškove kada do poremećaja već dođe.
Transformacija poljoprivredno-prehrambenih sistema zahteva udruženo i sinhronizovano delovanje svih relevantnih aktera. Zajedničkim naporima usmerenim na podsticanje inovacija grade se poljoprivredno-prehrambeni sistemi koji su stabilniji, inkluzivniji i otporniji – sistemi sposobni da obezbede dovoljno hrane za ljude danas, uz istovremenu zaštitu resursa od kojih će zavisiti i buduće generacije.
Izvor: zdravlje.org.rs/Zdravlje.Kurir.rs
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