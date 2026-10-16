Nova kombinacija radiofarmaceutika i PET/MR snimanja, koja se prvi put primenjuje u Univerzitetskoj bolnici u Plzenju, mogla bi da unapredi dijagnostiku pojedinih tumora, posebno raka pankreasa

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Nova kombinacija radiofarmaceutika i PET/MR snimanja, koja se prvi put primenjuje u Univerzitetskoj bolnici u Plzenju, mogla bi da unapredi dijagnostiku pojedinih tumora, posebno raka pankreasa. Metoda omogućava precizniji prikaz tumorskog tkiva i njegovo bolje razlikovanje od okolnih upalnih promena.

Lekari Univerzitetske bolnice u Plzenju u Češkoj prvi u svetu primenjuju jedinstvenu kombinaciju radiofarmaceutika ⁶⁸Ga-triveheksina i pregleda PET/MR, s ciljem preciznijeg otkrivanja i određivanja obima tumora.

Ova metoda mogla bi da bude posebno značajna za pacijente s rakom pankreasa, kod kojih razlikovanje tumorskog tkiva od upale u okolini može da predstavlja veliki dijagnostički izazov.

Potencijalnu korist mogla bi da ima i dijagnostika tumora pluća, glave i vrata.

Nova tehnologija predstavlja korak ka preciznijoj dijagnostici i individualizovanom pristupu lečenju, jer pouzdanije određivanje granica tumora može lekarima da pruži dodatne informacije prilikom izbora terapije i planiranja operacije.

Kako nova metoda razlikuje tumor od upale?

Radiofarmaceutik ⁶⁸Ga-triveheksin sadrži radioaktivni izotop galijum-68 i supstancu koja se vezuje za određene receptore na površini pojedinih tumorskih ćelija. Na taj način omogućava da se ciljano tkivo prikaže tokom snimanja i bolje razlikuje od okolnih promena.

– Receptor možemo da zamislimo kao bravu na površini ćelije, u koju se uklapa samo odgovarajući ključ. U ovom slučaju, to je posebna supstanca koja se vezuje za receptor i omogućava lekarima da snimaju tumorsko tkivo. Zahvaljujući tome, mogu bolje da razlikuju sam tumor od okolnih upalnih promena – objašnjava profesor Jirži Ferda, šef Odeljenja za metode snimanja Univerzitetske bolnice u Plzenju.

Ova razlika može da bude važna zato što upala u okolini tumora ponekad otežava procenu njegove veličine i proširenosti. Precizniji prikaz može da pomogne lekarima da bolje procene stanje pacijenta i donesu odluke o daljem lečenju.

Zašto je metoda važna za pacijente sa rakom pankreasa?

Kod pojedinih tumora, uključujući rak pankreasa, nije uvek jednostavno jasno razgraničiti tumorsko tkivo od okolne upale. To može da oteža procenu proširenosti bolesti i planiranje operacije ili drugih vidova lečenja.

Kombinacija ciljanog radiofarmaceutika i PET/MR snimanja osmišljena je da unapredi upravo ovaj deo dijagnostike. Ipak, stvarni značaj metode za lečenje pacijenata zavisiće od daljih kliničkih iskustava i dokaza o njenoj dijagnostičkoj tačnosti.

Kod pojedinih tumora, uključujući rak pankreasa, nije uvek jednostavno jasno razgraničiti tumorsko tkivo od okolne upale Foto: Shutterstock

Metoda još nije u redovnoj upotrebi kao registrovani lek

Radiofarmaceutski preparat još nema redovnu registraciju kao lek, pa se njegova klinička primena odvija u posebnom režimu odobravanja, uz učešće češkog Ministarstva zdravlja i Državnog instituta za kontrolu lekova (SÚKL).

– Savremena medicina se brzo razvija, a zadatak regulatornih institucija je da omoguće bezbednu primenu inovacija u kliničkoj praksi. Slučaj Univerzitetske bolnice u Plzenju pokazuje da i novi, još neregistrovani proizvodi mogu da se koriste u korist pacijenata pod jasno definisanim uslovima, uz očuvanje zahteva za bezbednost i kvalitet – rekao je direktor SÚKL-a Tomaš Boranj.

Češki ministar zdravlja Adam Vojteh ocenio je da ovaj primer pokazuje potencijal čeških zdravstvenih ustanova da ne samo primenjuju savremene medicinske postupke već i učestvuju u njihovom daljem razvoju. Premijer Andrej Babiš istakao je značaj ulaganja u bolnice, medicinsku tehnologiju i uslove rada zdravstvenih stručnjaka.

Šta su radiofarmaceutici?

Radiofarmaceutici su preparati koji sadrže radioaktivnu supstancu i koriste se u nuklearnoj medicini za dijagnostiku, a u određenim slučajevima i za lečenje bolesti.

U dijagnostici omogućavaju prikaz određenih bioloških procesa u telu, funkcije organa ili karakteristika ćelija, uključujući i pojedine osobine tumorskog tkiva.

Koja je razlika između PET/CT i PET/MR pregleda?

Obe metode kombinuju pozitronsku emisionu tomografiju (PET), koja prikazuje biološke procese u organizmu, sa snimanjem koje pruža anatomske informacije.

PET/CT koristi kompjuterizovanu tomografiju (CT), dok PET/MR kombinuje PET sa magnetnom rezonancom (MR). Magnetna rezonanca omogućava detaljan prikaz mekih tkiva i ne koristi jonizujuće zračenje za anatomsko snimanje, za razliku od CT-a.

PET/CT koristi kompjuterizovanu tomografiju (CT), dok PET/MR kombinuje PET sa magnetnom rezonancom (MR) Foto: Shutterstock

Zašto je važno precizno odrediti granice tumora?

Precizno određivanje veličine i proširenosti tumora pomaže lekarima da procene stadijum bolesti, izaberu odgovarajuću terapiju i planiraju eventualnu operaciju. Kada se tumorsko tkivo teško razlikuje od okolne upale, dodatne informacije dobijene snimanjem mogu biti posebno korisne.