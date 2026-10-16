Udžbenik "Hirurgija" okupio je 149 autora iz vodećih medicinskih ustanova Srbije, među kojima je i 14 lekara Instituta "Dedinje"

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Četrnaest lekara Nacionalnog instituta za srce i krvne sudove "Dedinje" učestvovalo je u izradi univerzitetskog udžbenika "Hirurgija", koji je posle deset godina rada predstavljen 12. oktobra u Pozorištu na Terazijama u Beogradu. Ovo izdanje Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu okupilo je 149 autora iz vodećih medicinskih i zdravstvenih ustanova Srbije.

Udžbenik, čiji su urednici prof. dr Slobodan Milisavljević i prof. dr Berislav Vekić, prvo je izdanje ove vrste u istoriji kragujevačkog fakulteta. Na 2.368 stranica, kroz 38 poglavlja i više od hiljadu ilustracija, obrađene su gotovo sve oblasti savremene hirurgije, uključujući dijagnostičke i operativne metode.

Znanje iz operacionih sala pretočeno u udžbenik

Lekari "Dedinja" učestvovali su u pripremi poglavlja iz kardiovaskularne hirurgije, prenoseći iskustva iz svakodnevnog rada sa pacijentima. Među autorima su profesori Ivan Stojanović, Miodrag Perić, Predrag Gajin, Nenad Ilijevski, Slobodan Mićović i Predrag Milojević, kao i drugi lekari Instituta.

Prof. dr Milisavljević istakao je da je cilj bio da se studentima, specijalizantima i lekarima obezbedi stručna literatura na srpskom jeziku, zasnovana i na iskustvima domaćih hirurga. Najavio je i izdanje na engleskom jeziku naredne godine.

Prof. dr Vekić naglasio je da nijedna fotografija u udžbeniku nije preuzeta sa interneta, već da su sve autentične, nastale u operacionim salama autora pojedinih poglavlja.

Deo atmosfere sa promocije knjige "Hirurgija" Foto: ISO STUDIO

Bojić: Aktivno neznanje u hirurgiji je fatalno

Akademik prof. dr Milovan Bojić, direktor Instituta "Dedinje" i jedan od recenzenata, istakao je značaj stalnog usavršavanja i odgovornosti hirurga.

- Znanje jeste moć, ali neznanje, nažalost, ne znači nemoć. I ništa nema opasnije od neznanja koje postaje aktivno. Aktivno neznanje u medicini, a pogotovo u hirurgiji, je fatalno - naglasio je Bojić.

Podsetio je i na iskustva velikana svetske kardiohirurgije, posebno Alena Karpantjea, koji je i u poznim godinama beležio sopstvene greške kako bi iz njih učio.