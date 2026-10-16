Lekari Instituta "Dedinje" među autorima udžbenika "Hirurgija": Kapitalno delo nastajalo 10 godina
Četrnaest lekara Nacionalnog instituta za srce i krvne sudove "Dedinje" učestvovalo je u izradi univerzitetskog udžbenika "Hirurgija", koji je posle deset godina rada predstavljen 12. oktobra u Pozorištu na Terazijama u Beogradu. Ovo izdanje Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu okupilo je 149 autora iz vodećih medicinskih i zdravstvenih ustanova Srbije.
Udžbenik, čiji su urednici prof. dr Slobodan Milisavljević i prof. dr Berislav Vekić, prvo je izdanje ove vrste u istoriji kragujevačkog fakulteta. Na 2.368 stranica, kroz 38 poglavlja i više od hiljadu ilustracija, obrađene su gotovo sve oblasti savremene hirurgije, uključujući dijagnostičke i operativne metode.
Znanje iz operacionih sala pretočeno u udžbenik
Lekari "Dedinja" učestvovali su u pripremi poglavlja iz kardiovaskularne hirurgije, prenoseći iskustva iz svakodnevnog rada sa pacijentima. Među autorima su profesori Ivan Stojanović, Miodrag Perić, Predrag Gajin, Nenad Ilijevski, Slobodan Mićović i Predrag Milojević, kao i drugi lekari Instituta.
Prof. dr Milisavljević istakao je da je cilj bio da se studentima, specijalizantima i lekarima obezbedi stručna literatura na srpskom jeziku, zasnovana i na iskustvima domaćih hirurga. Najavio je i izdanje na engleskom jeziku naredne godine.
Prof. dr Vekić naglasio je da nijedna fotografija u udžbeniku nije preuzeta sa interneta, već da su sve autentične, nastale u operacionim salama autora pojedinih poglavlja.
Bojić: Aktivno neznanje u hirurgiji je fatalno
Akademik prof. dr Milovan Bojić, direktor Instituta "Dedinje" i jedan od recenzenata, istakao je značaj stalnog usavršavanja i odgovornosti hirurga.
- Znanje jeste moć, ali neznanje, nažalost, ne znači nemoć. I ništa nema opasnije od neznanja koje postaje aktivno. Aktivno neznanje u medicini, a pogotovo u hirurgiji, je fatalno - naglasio je Bojić.
Podsetio je i na iskustva velikana svetske kardiohirurgije, posebno Alena Karpantjea, koji je i u poznim godinama beležio sopstvene greške kako bi iz njih učio.
Udžbenik će biti predstavljen i u Kragujevcu u decembru, povodom 49 godina postojanja Fakulteta medicinskih nauka.
Izvor: Nisks.org/Zdravlje.kurir.rs
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