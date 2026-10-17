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Virusolog i mikrobiolog dr Milanko Šekler izjavio je da naziv "američki kovid" nema naučno utemeljenje i da nije reč o novoj varijanti koronavirusa, već o soju prisutnom već oko godinu i po dana. Sa dolaskom hladnijeg vremena i boravkom u zatvorenim prostorima očekivan je rast respiratornih infekcija, a najveći rizik od težih oblika bolesti i dalje imaju stariji i hronični bolesnici.

- "Američki kovid" je novinarska patka, nazvao bih, jer to je isti soj koji je bio interesantan i prošle godine - rekao je dr Šekler, objašnjavajući da je reč o jednom od potomaka omikrona.

Grip u Srbiji još ispod epidemijskog praga

Prema najnovijim podacima Instituta "Batut", od 5. do 11. oktobra u Srbiji je zabeleženo 6.639 slučajeva oboljenja sličnih gripu i 13.405 akutnih respiratornih infekcija, nešto više nego prethodne nedelje. Grip je i dalje ispod epidemijskog praga, a od početka sezone laboratorijski je potvrđen kod pet osoba. Među testiranim uzorcima najčešći su rinovirusi (37,03 odsto), zatim adenovirusi (9 odsto), dok je koronavirus potvrđen u 6,6 odsto uzoraka.

Komentarišući porast broja zaraženih i hospitalizovanih u Velikoj Britaniji, istakao je da početak školske godine, povratak sa odmora i niže temperature pogoduju širenju respiratornih infekcija, jer ljudi sve više vremena provode u zatvorenom prostoru.

- Pored koronavirusa, trenutno cirkulišu i rinovirusi, dok se sezona gripa očekuje krajem novembra ili početkom decembra, sa najvećim brojem slučajeva posle Nove godine - dodao je.

žena se drži za bolno grlo s jedne strane obeleženo crvenom bojom
Bol u grlu, koji se opisuje kao "sečenje žiletima", nije posebna karakteristika aktuelne varijante Foto: Shutterstock

Koji simptomi mogu da ukažu na kovid?

Bol u grlu, dugotrajan kašalj i malaksalost među uobičajenim su simptomima kovida. Dr Šekler, međutim, nije mogao da potvrdi da je izrazito jak bol u grlu, koji se opisuje kao "sečenje žiletima", posebna karakteristika aktuelne varijante. Dodao je da nema podatke o njenoj rasprostranjenosti u Srbiji, niti informacije o značajnijem porastu broja obolelih.

Ko je najugroženiji?

Najveći rizik od težih oblika bolesti i dalje imaju stariji i hronični bolesnici. Šekler je ocenio da prethodni kontakt sa koronavirusom doprinosi imunološkoj zaštiti, dok je izrazio sumnju u prilagođenost aktuelnih vakcina protiv kovida novim promenama virusa, ne navodeći konkretne podatke o njihovoj efikasnosti.

- S druge strane, vakcinaciju protiv sezonskog gripa preporučujem osobama starijim od 60 ili 65 godina i hroničnim bolesnicima, jer može da ublaži tok bolesti. Dodatne mere zaštite su izbegavanje velikih gužvi, naročito za najugroženije, kao i pravilna ishrana i dovoljan unos tečnosti tokom bolesti - poručio dr Milanko Šekler.

Izvor: Rts.rs/Zdravlje.kurir.rs

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