I medicina, i religija, i svi drugi društveni stavovi moraju da deluju zajedno da život pobedi, poručuje dr Knežević

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Zahvaljujući transplantaciji organa od početka ove godine u Srbiji je spaseno i produženo 99 života. Saglasnost je dalo 25 porodica, a urađeno je 45 transplantacija bubrega, deset transplantacija srca, presađeno je pet jetri, urađena je i prva transplantacija pluća i 38 transplantacija rožnjače. U Evropskoj nedelji donora, Savez bubrežnih pacijenata obeležava 20 godina postojanja.

Niko nije siguran s koje će se strane naći

Olivera Jovanović je predsednica Udruženja „Zajedno za novi život“ i osoba koja je pre godinu i dva meseca dobila novi bubreg. Posle ovog iskustva ona kaže da niko nikad nije siguran kada će se naći sa ove ili one strane stola za kojim se odlučuje o sudbini nečijeg života.

- Razgovarajte zato sa svojim bližnjima, jer nikada ne znate šta nosi dan, a šta noć - rekla je Olivera u razgovoru za RTS.

Za Oliveru Jovanović, koja je godinama išla na dijalizu, transplantacija bubrega značila je povratak svakodnevici koja je ranije bila ograničena bolešću i lečenjem.

- Iz dana u dan iznenadi me neka obična, svakodnevna stvar. Vratim film i kažem: Bože, pre godinu dana u ovo vreme to nisam mogla. Sada to obavim i nastavim dalje, pa uradim još tri stvari u isto vreme - kaže Jovanovićeva.

Posebno izdvaja prvo pravo letovanje bez ranijih ograničenja, planiranja i neizvesnosti koje je nosila dijaliza.

- Spakujem lekove, uzmem kartu i uživam. To je jedna vrsta slobode koja bez tog jednog važnog „da“ ne bi bila moguća - kaže ona.

Za nju je svaki dan posle transplantacije važan, baš kao i trenutak kada je stigao poziv koji joj je promenio život. Zato svoje iskustvo koristi da podstakne druge da se više informišu o doniranju organa i razgovaraju sa svojim bližnjima.

Jedno „da“ može da spasi više života

Prema podacima iznetim u emisiji, u Srbiji je ove godine do trenutka razgovora obavljeno 99 transplantacija tkiva i organa, dok ih je prethodne godine bilo 102. Dvadeset pet porodica dalo je saglasnost za doniranje organa preminulog člana, dok je 17 porodica odbilo.

To je trenutak kada porodica koja je doživela tragediju odlučuje da li će produžiti ili, nažalost, uskratiti neke živote koji su na listi čekanja Foto: Shutterstock

Upravo su odluke porodica presudne za mogućnost da se pomogne pacijentima koji čekaju na transplantaciju, naglašava dr Saša Knežević, koordinator za transplantaciju u Univerzitetskom kliničkom centru Srbije.

- To je trenutak kada porodica koja je doživela tragediju odlučuje da li će produžiti ili, nažalost, uskratiti neke živote koji su na listi čekanja. Mi kao lekari smo u tim trenucima izgubili jedan život i moramo da nastavimo da se borimo za sve ove ljude koji imaju šansu - kaže dr Knežević.

Kako ističe, zdravstveni sistem ima kapacitete za znatno veći broj transplantacija, ali bez dostupnih organa lekari ne mogu da pomognu svima kojima je to potrebno.

- Da je i ovih 17 porodica dalo pozitivan odgovor, sigurno bismo pomogli, spasili i omogućili bolji i lepši život za više od 50 pacijenata, a mnoge bismo vratili porodicama i društvu - navodi Knežević.

Šta je prepreka?

Prema njegovim rečima, predrasude i zablude o doniranju organa i dalje predstavljaju prepreku, a jedna od njih odnosi se na strah da će telo preminule osobe biti narušeno.

- Krajnje je vreme da razumemo i prevaziđemo sve naše predrasude i shvatimo da je to nešto sasvim normalno. I medicina, i religija, i svi drugi društveni stavovi moraju da deluju zajedno da život pobedi - poručuje dr Knežević. On naglašava da se potreba za transplantacijom može pojaviti u bilo kojoj porodici.

- Više od 20 puta je veća šansa da vam zatreba organ nego da budete potencijalni donor. Uvek naglašavam da samo dobro lečeni pacijenti mogu biti potencijalni donori - kaže Knežević.

Više od 20 puta je veća šansa da vam zatreba organ nego da budete potencijalni donor. Foto: Shutterstock

Transplantacija je više od medicine

I posle 15 godina rada sa pacijentima kojima je potrebna transplantacija, dr Knežević kaže da ga ova tema i dalje duboko pogađa.

- To je jedna nova nada i izlazak iz tame, kao da vidimo novu svetlost. Zahvaljujući dobročinstvu i odluci porodice koja u trenutku sopstvene tragedije vidi dalje od nje, rađaju se novi životi. To je zaista više od medicine - ističe doktor.

Upravo zato je, smatra, važno da se o doniranju organa govori i van zdravstvenih ustanova, da se građani informišu, a porodice o ovoj temi razgovaraju pre nego što se nađu u situaciji u kojoj moraju da donesu tešku odluku.

Jovanovićeva se slaže da razgovor može da pomogne ljudima da bolje razumeju ovu oblast i preispitaju sopstvene stavove.

- Razgovarajte sa vama dragim osobama da biste se bolje upoznali sa celom temom i izgradili ili promenili svoje stavove. Tako sutra možete da pomognete sebi, nekom svom bliskom ili nekom nepoznatom - poručuje ona.

Sve manje dece na listi čekanja za transplantaciju bubrega

Prema podacima iznetim u emisiji, na listi čekanja za transplantaciju bubrega nalazilo se 396 pacijenata. Posebno ohrabruje napredak u lečenju dece kojoj je potreban novi organ.

Ove godine obavljeno je osam transplantacija bubrega kod dece, a na listi čekanja za ovu vrstu transplantacije ostala su dva maloletna pacijenta.

Jovanovićeva napominje da deo dece koja su na dijalizi još nije ispunio uslove za transplantaciju ili ima pridružene bolesti koje utiču na mogućnost da dobiju novi organ.

Knežević ocenjuje da su rezultati u ovoj oblasti ohrabrujući i da je veliki broj dece dobio priliku za bolji život.

- Deca su ove godine imala sreće da im je odgovarala tipizacija i da su dobila organe. Puno nam je srce. Preminuli pacijenti nastavili su svoje živote u telima te dece i poboljšali njihov kvalitet života - kaže, zahvaljujući porodicama koje su u trenutku velike tragedije smogle snage da pomognu drugima.

Deca su ove godine imala sreće da im je odgovarala tipizacija i da su dobila organe. Foto: Shutterstock

Razgovor koji može da promeni nečiju sudbinu

Udruženje „Zajedno za novi život“ nastavlja da pruža podršku pacijentima kojima je potrebna transplantacija, ali i onima koji su već dobili novi organ. Članovi udruženja nedavno su obeležili i deset godina od transplantacije jetre Mladenu, što je, kako ističe Jovanovićeva, još jedan povod za nadu.

Povodom Evropske nedelje donora i obeležavanja 20 godina Saveza bubrežnih pacijenata, sagovornici su ponovo ukazali na značaj informisanja javnosti i podrške građana programu transplantacije.

Prema rečima dr Kneževića, kada porodica izgubi najmilijeg, njena odluka može da pruži priliku za život ljudima koji čekaju na transplantaciju.