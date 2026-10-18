Poseban fokus je na ženama sa visokim rizikom od povratka bolesti

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Biciklistička vožnja podrške ženama obolelim od raka dojke„Daj pedalu raku – Probudi se, pregledaj se“ u organizaciji Ženskog centra Milicaodržana je u nedelju na Kalemegdanu u Beogradu. Ova vožnja je završna ovogodišnja manifestacija, a povod je oktobar, mesec podizanja svesti o raku dojke.

Ne odlažite pregled

Ove godine manifestacija nosi dve ključne poruke. Prva, „Probudi se, pregledaj se“, podseća da se rak dojke otkriven na vreme lakše leči i poziva svaku ženu da ne odlaže pregled i da na to podseti žene oko sebe.

Druga, u okviru kampanje „Preživela“, posvećena je ženama koje su se suočile sa ovom bolešću. Kampanja govori o strahu, kontrolama, snazi zajednice i životu posle bolesti, sa porukom da nijedna žena ne treba da ostane sama. Poseban fokus je na ženama sa visokim rizikom od povratka bolesti, jer svaka žena, i pored tog straha, zaslužuje da nastavi da živi kvalitetan i ispunjen život.

Vožnja je bila i svojevrsna „rođendanska žurka“ svih žena koje su preživele rak dojke Foto: Ženski centar MIlica

Vodeći maligni tumor kod žena

Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, u Srbiji je 2024. godine registrovano 4.544 novoobolelih i 1.700 umrlih žena od raka dojke. Rak dojke je vodeći maligni tumor kod žena, a kada se otkrije na vreme, u većini slučajeva je uspešno izlečiv.

Vožnja je bila i svojevrsna „rođendanska žurka“ svih žena koje su preživele rak dojke, jer mnoge od njih dan pobede nad bolešću slave kao svoj drugi rođendan.

Tu smo da vas podržimo

Iz Ženskog centra „Milica“ poručuju da je Daj pedalu raku mesto gde se prevencija i život posle bolesti susreću: svaka žena treba da čuje da pregled može da spase život, a nijedna žena ne treba da prođe kroz borbu sa rakom sama.