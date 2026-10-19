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U niškom Kliničkom centru prvi put je urađena srodnička transplantacija bubrega u kojoj su donor i primalac organa jednojajčani blizanci. Četrdesetčetvorogodišnji Ivan došao je iz Nemačke u Niš kako bi bratu Milanu Vaskoviću donirao bubreg. Posle transplantacije oba brata se osećaju dobro.

- Zajedno od samog rođenja, zajedno i u najvažnijoj životnoj bici - Milan i Ivan posle uspešne transplantacije bubrega u dobrom stanju i dobrom raspoloženju, javlja RTS.

- Sada mogu da planiram neku veseliju budućnost, da putujem, družim se, radim neki posao – kaže Milan kome je transplantiran bubreg.

- Nema prepreke u toj odluci. Kod nekog možda postoji strah od ovoga ili onoga. Moje lično iskustvo je da je ovo ništa u poređenju sa tim šta njemu dajem - odlučan je Ivan koji je bratu donirao bubreg.

U transplantaciju, koja se radi u dve operacione sale, bio je uključen tim od 40 lekara i tehničara Foto: Shutterstock

Velika prednost je podudarnost tkiva

A daje mu, kako obojica vole da kažu, novi život, mogućnost da pravi planove prvi put bez ograničenja koja idu uz dijalizu i druge terapije.

U transplantaciji, koja se radi u dve operacione sale, bio je uključen tim od 40 lekara i tehničara. To što je reč o jednojajčanim blizancima, kažu, velika je prednost zbog podudarnosti tkiva.

- Od starta nije bilo problema. Bili su odlični kandidati, sa izazovom kako će biti prvih 48 sati zbog toga što su jednojajčani blizanci. Ono što je bilo dobro, intraoperativno, operacije su trajale po tri sata. Prvi postoperativni dani su bili očekivani. Ti parametri iz dana u dan su bolji - ističe anesteziolog doc. dr Mlađan Golubović.

- Jako sam ponosan na ta dva naša pacijenta, a onda i na čitav tim, ali i na to da smo mi tek ove godine, posle mnogo godina, vratili living transplantaciju u KC Niš, koja godinama nije rađena, a mi smo za pet meseci uspeli da uradimo dve - naglašava doc. dr Milan Lazarević, direktor UKC Niš.

Jako sam ponosan na ta dva naša pacijenta, a onda i na čitav tim, ali i na to da smo mi tek ove godine, posle mnogo godina, vratili living transplantaciju u KC Niš Foto: Orawan Pattarawimonchai/Shutterstock

Ne možemo da se ispričamo

Ovakva odluka među blizancima usledila je pošto je majka bila odbijena iz medicinskih razloga. A bez ogromne podrške porodice, Ivana i Milana, sem što su brinuli samo jedan za drugog, verovatno uoči operacije ne bismo zatekli u opuštenoj atmosferi.

- Supruga i sin oboje brinu. Vidim da brinu. Ja ne, čini se da su preuzeli i moj strah. Tu smo danima i danima, ne možemo da se ispričamo. Gledamo filmove, provodimo vreme zajedno i osećam se ispunjeno - kaže Ivan.