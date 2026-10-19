Ponovo besplatno kod zubara: Vučić najavio i nove lekove za rak dojke i pluća, kao i za retke bolesti
- Od novembra biće dostupni najbolji lekovi za rak dojke i pluća, uz najavu da će se njima lečiti i drugi karcinomi. Vučić kaže da će ulaganja u inovativne lekove iznositi sedam milijardi dinara, a za retke bolesti šest milijardi.
- Najavljene su i besplatne stomatološke usluge za sve građane, ne samo hitne intervencije. Vučić poručuje da je cilj da svako ima jednako pravo na zdravstvenu negu i zaštitu.
Nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić najavio je da će, ako ta lista dobije poverenje građana na izborima, uvesti besplatne stomatološke preglede za sve građane. Naglašeno je i da će biti uloženo sedam milijardi dinara u inovativne lekove, šest milijardi dinara u lečenje retkih bolesti.
- Od novembra će u upotrebi biti najbolji na svetu lekovi i za karcinom dojke i pluća i za mnoge druge karcinome, makar ćemo 15-20 odsto više ljudi moći da izlečimo nego što je to bio moguće do danas. Uložićemo novih sedam milijardi u inovativne lekove, a šest milijardi ćemo uložiti za lečenje retkih bolesti - rekao je Vučić na skupu u Kruševcu.
Besplatno kod zubara
Naveo je da će Dišenova mišićna distrofija biti lečena sa tri vrste leka.
- Uvešćemo i besplatne stomatološke usluge, vratićemo ih, koje su 2006. ukinuli DOS-ovci koji bi sad da se vrate na vlast pod drugačijim imenom. I moći će ljudi da idu ne samo na hitne intervencije, već na najnormalniji način da popravljaju svoje zube, da leče zube onako kako smo to nekada mogli da radimo i činimo, a što su nam oni 2006. godine ukinuli - rekao je Vučić.
Naveo je da je za to potrebno mnogo novca, ali da je to važno jer i dalje ima ljudi koji to sebi ne mogu da priušte. Istakao je da lista "Ujedinjena Srbija" hoće da svaki čovek ima jednako pravo na zdravstvenu negu i na zdravstvenu zaštitu.
Lekari pozdravljaju program Aleksandra Vučića za zdravstvo: Ovo bi moglo da promeni živote hiljada porodica!
Izvor: TANJUG