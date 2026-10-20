Krvna grupa B, i pozitivna i negativna, povezana je sa 28 odsto većim rizikom od dijabetesa tipa 2 u odnosu na ostale krvne grupe

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Prema istraživanju iz 2024. godine, ljudi sa krvnom grupom B – bilo pozitivnom ili negativnom – suočavaju se sa nešto većim rizikom od razvoja dijabetesa tipa 2 nego ljudi sa krvnom grupom koja nije B.

Oko 28 procenata, u proseku. To možda ne deluje ogromno, ali može biti dovoljno značajno da pretegne vagu ako su uključeni i drugi faktori rizika.

- Objavljeni su brojni sistematski pregledi sa metaanalizama, koji su istraživali korelacije između ABO i rezus krvnih grupa sa različitim zdravstvenim ishodima - napisao je tim koji je predvodio epidemiolog Fang-Hua Liu iz bolnice Šengđing Kineskog medicinskog univerziteta.

Ljudi sa krvnom grupom O često imaju jači imuni sistem i otpornije krvne sudove, ali su podložniji norovirusu i problemima sa želucem Foto: Shutterstock

Međutim, do danas, veza između ovih krvnih grupa i ishoda po ljudsko zdravlje ostaje kontroverzna. Trenutni krovni pregled obuhvatio je 51 sistematski pregled sa metaanalizama članaka sa 270 veza.

Šta je otkrila analiza 270 povezanosti krvnih grupa i bolesti

- Ponovo smo izračunali svaku povezanost i pronašli samo jedan (primer) ubedljivog dokaza za povezanost između krvne grupe B i rizika od dijabetes melitusa tipa 2 u poređenju sa krvnom grupom koja nije B.

Ljudska krv je kategorisana u osam glavnih grupa na osnovu šećera i proteina, ili njihovog nedostatka, prisutnih na površini vaših crvenih krvnih zrnaca.

A, B i AB krvni tipovi zasnivaju se na prisustvu antigena, molekula šećera koji mogu pokrenuti imuni odgovor. O-krvna grupa nema A ili B antigene. U međuvremenu, rezus (Rh) faktori su proteini koji određuju kompatibilnost krvi i daju vašoj krvi njenu pozitivnu ili negativnu oznaku.

Prethodne studije sugerisale su da ove suptilne razlike u našim krvnim ćelijama mogu biti povezane sa povećanom osetljivošću na određene bolesti.

Liu i kolege su započeli svoju studiju kako bi sistematski procenili veze između krvne grupe i bolesti u katalogu od oko 270 različitih zdravstvenih ishoda.

Sistematski pregled je studija koja pregleda objavljene radove na datu temu i analizira njihove rezultate zajedno. Krovni pregled sastavlja sistematske preglede – neku vrstu ogromne sinteze koja pruža širi pregled.

Zamislite pojedinačne studije kao drveće; sistematski pregled je kao stajanje ispred šumarka, dok je krovni pregled kao letenje dronom iznad celog šumarka.

Istraživanje je otkrilo da krvna grupa B jedina ima jasnu i pouzdanu vezu sa povećanim rizikom od dijabetesa tipa 2 Foto: Shutterstock

- Sistematski smo pretraživali PubMed, Web of Science, Embase, Scopus, Cochrane Library i nekoliko regionalnih baza podataka od početka do 16. februara 2024. godine, kako bismo identifikovali sistematske preglede sa metaanalizama opservacionih studija koje procenjuju povezanost između ABO i Rh krvnih grupa i različitih zdravstvenih ishoda - objasnili su istraživači.

Da bi sortirali 270 prijavljenih veza između krvne grupe i bolesti, istraživači su svaku od njih podvrgli nizu statističkih testova opterećenja osmišljenih da eliminišu slabe ili nepouzdane nalaze.

Ispitali su snagu dokaza, da li su rezultati bili dosledni u različitim studijama i da li su skupovi podataka dovoljno veliki da bi bili pouzdani.

Krvna grupa nije presudan faktor za dijabetes tipa 2

Takođe su proveravali znake pristrasnosti, kao što su male studije koje preuveličavaju efekte ili neobično veliki broj pozitivnih rezultata.

Ključno je bilo to što su pitali da li bi svaka asocijacija verovatno izdržala ako bi se ponovo testirala u budućim istraživanjima. Većina asocijacija nije prošla ove provere.

Na kraju, samo jedna veza, između krvne grupe B i dijabetesa tipa 2, ispunila je najviši standard dokaza.

To ukazuje na to da je veza stvarna, iako relativno mala: samo 28 procenata više od trenutne osnovne vrednosti. To je mnogo manje od rizika povezanog sa ishranom, težinom ili načinom života.

Samo 50 grama prerađenog mesa dnevno, na primer, povećava rizik od dijabetesa tipa 2 za 37 procenata. Sedentarni način života može povećati rizik za 112 procenata. A prekomerna težina je jedan od najjačih poznatih faktora rizika.

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Istraživači takođe nisu ispitali šta bi moglo da izazove ovaj povećani rizik. Studija iz 2025. godine sugeriše da bi crevni mikrobiom mogao biti uključen; međutim, potrebna su dalja istraživanja.

Rezultati zaista ukazuju na to da postoji stvarna, opipljiva veza između krvne grupe i dijabetesa tipa 2 – ona koju ljudi mogu uzeti u obzir kada razmišljaju o sopstvenom riziku.