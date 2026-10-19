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Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Doma zdravlja Niš, povodom Svetskog dana osteoporoze, 20.10.2026. godine, od 11:00 do 13:00 časova organizuje akciju u centralnom holu Doma zdravlja Niš. Tim lekara specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije i fizioterapeutskog tehničara svim zainteresovanim pružaće savete o mogućnostima prevencije osteoporoze uz podelu promotivnog materijala i zakazivanje denzitometrije. Ovom prilikom će medicinski tim pokazivati vežbe za prevenciju osteoporoze.

Svetski dan borbe protiv osteoporoze obeležava se 20. oktobra. Ovo oboljenje se mahom javlja posle pedesete godine života kao posledica smanjenja koštane mase i poremećaja građe kostiju, zbog čega kosti postaju krte i podložne prelomima.

Bolest ubrzanog gubitka koštanog tkiva

Osteoporoza je bolest ubrzanog gubitka koštanog tkiva koja se najčešće javlja kod žena u postmenopauzi, ali i kod muškaraca. Osteoporoza je smanjenje gustine kostiju, tj. koštane mase, pa i sama reč ukazuje na poroznu strukturu kostiju ili šupljikave kosti.

Za zdravlje kostiju najvažnije je da budu pravilno formirane još u detinjstvu i mladosti. Koštana masa se normalno stvara tokom detinjstva sve do 25. godine života, ne menja se sledećih deset godina, a od 35. godine se normalno gubi 0,3% do 0,5% koštane mase godišnje.

Kalcijum je glavni mineral kostiju

Kalcijum je glavni mineral kostiju koji se ugrađuje u koštano tkivo i povećava mu gustinu. Pod dejstvom vitamina D povećava se usvajanje kalcijuma u crevima i ugradnja u kosti. Zato se bebama i deci odavno daje riblje ulje, a danas kapi vitamina D, da bi se sprečili njegov nedostatak i nastanak rahitisa (slabih kostiju).

Da bi se kalcijum apsorbovao iz creva, potreban je vitamin D, a da bi se zadržao u kostima, potreban je estrogen kod žena i testosteron kod muškaraca. Estrogen kod žena određuje količinu koštane mase i čuva kalcijum u kostima, a kako njegov nivo opada u menopauzi, kosti gube svoju tvrdoću. Slično je i kod muškaraca. Testosteron čuva kalcijum, a kada nivo hormona počne da pada, počinje andropauza i povećava se rizik za nastanak osteoporoze.

Kalcijum je glavni mineral kostiju koji se ugrađuje u koštano tkivo i povećava mu gustinu Foto: Shutterstock

Značaj ishrane

Izbalansirana ishrana sa odgovarajućim unosom kalcijuma i fizička aktivnost veoma su važne za izgradnju i očuvanje čvrstih kostiju. Dobri izvori kalcijuma u hrani su mleko, polumasni jogurt, sir, brokoli, sok od narandže i drugi proizvodi. U terapiji osteoporoze primenjuju se lekovi koji sprečavaju dalji gubitak koštane mase.