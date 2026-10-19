Brahiterapijom protiv raka: Preciznije zračenje uz manje oštećenje zdravog tkiva
- Brahiterapija je metoda zračenja u kojoj se izvor postavlja u tumor ili uz njega, pa se štedi zdravo tkivo i deluje ciljano na maligno tkivo.
- Institut za onkologiju Vojvodine ovu terapiju primenjuje od 2017. i jedini je centar u Srbiji koji radi brahiterapiju dojke.
- Metoda se koristi i kod raka grlića materice, prostate i pojedinih tumora vagine, a za širu primenu ključni su obučeni timovi i dodatna edukacija.
Preciznost, efikasnost i pošteda zdravog tkiva među najvažnijim su ciljevima savremene radijacione onkologije. Jedna od metoda koja tome značajno doprinosi jeste brahiterapija, kojom se izvor zračenja postavlja u sam tumor ili uz njega, štedeći okolno zdravo tkivo. Njene mogućnosti, ali i usavršavanje stručnjaka za primenu ove tehnike, bili su u fokusu Četvrtog kongresa radijacione onkologije u Vrdniku, na kojem su se okupili stručnjaci iz celog sveta.
Jedina ustanova koja primenjuje brahiterapiju dojke
Institut za onkologiju Vojvodine ovu visokoefikasnu metodu zračenja primenjuje od 2017. godine. Ta ustanova je jedina u Srbiji u kojoj se primenjuje brahiterapija dojke, a prepoznata je i kao trening centar Međunarodne agencije za atomsku energiju, u kojem je obučen veliki broj stručnjaka iz regiona.
- Cilj je da i ostali centri uvedu ove terapije i da sve žene u Srbiji imaju priliku da dobiju tu terapiju. Ono što planiramo u naredne dve godine jeste da se uvede i brahiterapija kod karcinoma prostate u Institutu za onkologiju, tako da je jedan deo ovog workshopa posvećen upravo toj temi - kaže doc. dr Olivera Ivanov, predsednica Kongresa radijacione onkologije.
Brahiterapija je vrsta radioterapije, odnosno lečenja raka zračenjem, kod koje se izvor zračenja postavlja direktno u tumor ili neposredno uz njega. Na taj način zračenje deluje ciljano na obolelo tkivo, uz maksimalnu poštedu okolnog zdravog tkiva.
Zračenje deluje na ćelije raka i oštećuje njihov genetski materijal, čime se sprečava njihovo razmnožavanje ili dovodi do uništavanja malignih ćelija.
Brahiterapija se koristi u lečenju više vrsta malignih bolesti, između ostalog: raka grlića materice, raka prostate, raka dojke kod odabranih pacijenata, pojedinih tumora vagine i drugih delova tela. Međutim, nije odgovarajuća za svakog pacijenta. Izbor terapije zavisi od vrste i stadijuma tumora, njegovog položaja i opšteg zdravstvenog stanja pacijenta.
Šta je ključno za širu primenu brahiterapije u Srbiji?
Na prvoj praktičnoj radionici ove vrste, u okviru Četvrtog kongresa radijacione onkologije, polaznici su prošli višesatnu obuku i upoznali se sa svim prednostima primene te metode za određene tipove raka.
- Polaznici imaju priliku da uče od najboljih, kako od stručnjaka sa našeg Instituta, tako i od svetskih stručnjaka, i da, kada se vrate u svoje matične bolnice, mogu da primene ove najmodernije terapije i na svojim pacijentima - ističe doc. dr Olivera Ivanov.
- Da bi se ova efikasna terapija počela primenjivati u što većem broju centara, presudni su obučeni timovi i razmena iskustava. Zato je ova radionica, koja se prvi put organizuje na ovakvom nivou u Srbiji, u okviru ovog kongresa, značajan korak, posebno imajući u vidu i dalje nepovoljnu sliku u Srbiji kada je reč o obolevanju i smrtnosti od raka grlića materice i dojke - rekao je prof. dr Žan Mišel Hanun Levi, predsednik Evropskog udruženja za brahiterapiju.
Savremena onkologija napreduje zahvaljujući novim tehnologijama, ali i ljudima koji svoje znanje neprestano usavršavaju i dele. Ohrabrujuća vest za onkološke pacijente jeste to što svaka nova metoda otvara više mogućnosti za uspešnu borbu protiv bolesti.
Izvor: rtv.rs/ zdravlje.kurir.rs