Brahiterapija je vrsta radioterapije, odnosno lečenja raka zračenjem, kod koje se izvor zračenja postavlja direktno u tumor ili neposredno uz njega. Na taj način zračenje deluje ciljano na obolelo tkivo, uz maksimalnu poštedu okolnog zdravog tkiva.

Zračenje deluje na ćelije raka i oštećuje njihov genetski materijal, čime se sprečava njihovo razmnožavanje ili dovodi do uništavanja malignih ćelija.

Brahiterapija se koristi u lečenju više vrsta malignih bolesti, između ostalog: raka grlića materice, raka prostate, raka dojke kod odabranih pacijenata, pojedinih tumora vagine i drugih delova tela. Međutim, nije odgovarajuća za svakog pacijenta. Izbor terapije zavisi od vrste i stadijuma tumora, njegovog položaja i opšteg zdravstvenog stanja pacijenta.