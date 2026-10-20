Prva FAKO operacija katarakte u Smederevskoj Palanci: Pacijenti iz Podunavskog okruga više ne moraju u druge gradove
U Opštoj bolnici "Stefan Visoki" u Smederevskoj Palanci danas je izvedena prva operacija laserskog uklanjanja katarakte. Vršilac dužnosti direktora bolnice "Stefan Visoki" Vladan Benaković, izjavio je da je Opšta bolnica u Smederevskoj Palanci od danas jedini zdravstveni centar na teritoriji Podunavskog okruga u kome može da se obavi FAKO operacija katarakte.
On je ukazao da su potrebe za operacijama katarakte iz dana u dan sve veće i dodao da je dalji cilj bolnice da ka njoj gravitira oko 200.000 ljudi, a koji su do sada za veće hirurške zahvate morali u Beograd i Kragujevac.
FAKO operacija vraća jasnoću vida
FAKO operacija katarakte je savremena hirurška metoda kojom se uklanja zamućeno prirodno sočivo oka i zamenjuje veštačkim, čime se poboljšava vid. Važna je zato što je katarakta jedan od najčešćih uzroka slabljenja vida, naročito kod starijih osoba, a bez lečenja može značajno da oteža svakodnevne aktivnosti, poput čitanja, hodanja i vožnje.
Tokom zahvata, zamućeno sočivo usitnjava se ultrazvukom, a zatim uklanja kroz mali rez, nakon čega se ugrađuje veštačko sočivo. Fakoemulzifikacija se smatra standardnom i efikasnom metodom operacije katarakte.
Izvor: Tanjug.rs/zdravlje.Kurir.rs