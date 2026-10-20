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Opšta bolnica „Stefan Visoki“ u Smederevskoj Palanci izvela je prvu FAKO operaciju katarakte i postala jedini zdravstveni centar u Podunavskom okrugu u kojem se obavlja ovaj zahvat

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U Opštoj bolnici "Stefan Visoki" u Smederevskoj Palanci danas je izvedena prva operacija laserskog uklanjanja katarakte. Vršilac dužnosti direktora bolnice "Stefan Visoki" Vladan Benaković, izjavio je da je Opšta bolnica u Smederevskoj Palanci od danas jedini zdravstveni centar na teritoriji Podunavskog okruga u kome može da se obavi FAKO operacija katarakte.

On je ukazao da su potrebe za operacijama katarakte iz dana u dan sve veće i dodao da je dalji cilj bolnice da ka njoj gravitira oko 200.000 ljudi, a koji su do sada za veće hirurške zahvate morali u Beograd i Kragujevac.

FAKO operacija vraća jasnoću vida

FAKO operacija katarakte je savremena hirurška metoda kojom se uklanja zamućeno prirodno sočivo oka i zamenjuje veštačkim, čime se poboljšava vid. Važna je zato što je katarakta jedan od najčešćih uzroka slabljenja vida, naročito kod starijih osoba, a bez lečenja može značajno da oteža svakodnevne aktivnosti, poput čitanja, hodanja i vožnje.

FAKO operacija katarakte je savremena hirurška metoda kojom se uklanja zamućeno prirodno sočivo oka i zamenjuje veštačkim, čime se poboljšava vid Foto: Shutterstock