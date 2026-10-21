Stimulacija nerava kroz uho nije značajno snizila krvni pritisak kod svih ispitanika, ali je pokazala obećavajuće rezultate kod osoba sa težom hipertenzijom, što zahteva potvrdu u većim studijama

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Istraživači sa Univerziteta Kvin Meri u Londonu testirali su uređaj koji stimuliše živce kroz uho kod ljudi čiji je visok krvni pritisak ostao nekontrolisan uprkos lekovima. Istraživanje, objavljeno u časopisu Američkog udruženja za srce „Hipertenzija“, pokazalo je da je tretman bezbedan i praktičan za upotrebu kod kuće.

Pronalaženje dodatnih načina za kontrolu krvnog pritiska je važno jer mnogi ljudi koji se leče i dalje prelaze preporučene ciljeve. Upornо visok krvni pritisak povećava rizik od kardiovaskularnih bolesti, uključujući srčani udar i moždani udar.

Merenje krvnog pritiska kroz uho

Pristup, transkutana autonomna neuromodulacija (tAN), pruža električnu stimulaciju bez invazivne procedure. Cilja autonomni nervni sistem, koji pomaže u regulisanju krvnog pritiska putem funkcija van svesne kontrole.

Male greške pri merenju mogu da utiču na dobijene vrednosti krvnog pritiska Foto: Shutterstock

Ručni uređaj, koji je razvila jedna kompanija, emituje blage električne impulse kroz dve kopče pričvršćene za tragus, mali komad hrskavice na prednjem delu uha. Pacijenti mogu sami da primenjuju tretman kod kuće.

Studija SCRATCH-HTN, koju je finansirao NIHR, obuhvatila je 63 učesnika čija je hipertenzija ostala nekontrolisana dok su uzimali jedan ili više lekova za krvni pritisak. Nasumično su raspoređeni u grupe koje su primale ili aktivnu stimulaciju ili lažni uređaj, što je omogućilo istraživačima da uporede rezultate između grupa.

Učesnici su koristili svoje uređaje 30 minuta dnevno tokom prve dve nedelje, a zatim jednom nedeljno tokom još 10 nedelja. Pažljivo su se pridržavali rasporeda, a lečenje je bilo bezbedno i dobro podnošljivo tokom ispitivanja. Ovi nalazi potvrđuju da je pristup bio praktičan za upotrebu, ali ne potvrđuju da efikasno snižava krvni pritisak u poređenju sa lažnim uređajima.

Moguća korist kod teže hipertenzije

U celoj ispitivanoj populaciji, aktivni tretman nije doveo do značajno većeg smanjenja krvnog pritiska nego lažni uređaj. Međutim, analiza podgrupa planirana pre ispitivanja otkrila je veće smanjenje uz aktivni tretman kod ljudi koji su započeli sa težom hipertenzijom.

Taj rezultat pruža smer za dalja istraživanja. Veća ispitivanja usmerena na određene grupe pacijenata moraće da utvrde da li razlika postoji i da identifikuju ko, ako iko, ima koristi.

Dr Adžaj Gupta, glavni istraživač, klinički čitač na Univerzitetu Kvin Meri u Londonu i konsultant lekar u Bart's Health NHS Trustu, rekao je:

Foto: Shutterstock

- Ovo je uzbudljiva, veoma prihvatljiva tehnologija za pacijente koja bi na kraju mogla da pruži jeftino, skalabilno rešenje za milione. Iako ispitivanje nije postiglo značaj u širokoj neselektovanoj grupi, oni sa težom hipertenzijom pokazali su jasno smanjenje krvnog pritiska u aktivnoj grupi u poređenju sa lažnom grupom.