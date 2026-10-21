Lekari su razvili alat zasnovan na veštačkoj inteligenciji koji može da proceni šanse za preživljavanje pacijenata sa rakom analizirajući jednu fotografiju njihovog lica

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Veštačka inteligencijamože da proceni biološku starost čoveka i predvidi šanse za preživljavanje kod pacijenata obolelih od rakana osnovu obične fotografije lica.

Novi sistem mogao bi da pomogne lekarima u proceni zdravstvenog stanja pacijenata i donošenju odluka o lečenju.

Lekari su razvili alat zasnovan na veštačkoj inteligenciji koji može da proceni šanse za preživljavanje pacijenata sa rakom analizirajući jednu fotografiju njihovog lica. Sistem, koji su napravili stručnjaci iz američkog zdravstvenog sistema Mass General Brigham, procenjuje biološku starost i rizik od smrtnog ishoda kod osoba kojima je već dijagnostikovan rak.

Istraživači navode da je reč o jednom od najobuhvatnijih dosadašnjih ispitivanja mogućnosti korišćenja veštačke inteligencije za procenu zdravlja na osnovu fotografije lica. Model je treniran na podacima koji obuhvataju više od 40 miliona fotografija lica ljudi različitih uzrasta i etničkog porekla.

Rezultati istraživanja objavljeni su u naučnom časopisu The Lancet Digital Health.

Dva AI alata analiziraju različite delove lica

Istraživači su razvili dva međusobno povezana alata. Prvi, FAHR-FaceAge, procenjuje biološku starost osobe i koristi tu procenu za predviđanje ishoda kod pacijenata sa rakom. Drugi, FAHR-FaceSurvival, neposredno procenjuje šanse za preživljavanje na osnovu fotografije lica, bez posrednog zaključivanja preko biološke starosti.

Iako su nastali iz istog modela, ovi alati koriste različite informacije i dopunjuju jedan drugog u proceni zdravstvenog stanja.

Zanimljivo je i to što veštačka inteligencija ne analizira iste delove lica za oba zadatka. FAHR-FaceAge najveću pažnju usmerava na bore koje se protežu od bočnih strana nosa do uglova usana, područje čela iznad očnih duplji i slepoočnice.

FAHR-FaceSurvival, s druge strane, analizira područje ispod očiju i oko korena nosa.

- FAHR-FaceSurvival predstavlja novi korak u razvoju veštačke inteligencije koja prepoznaje zdravstvene pokazatelje na licu, jer procenjuje rizik od smrtnog ishoda direktno na osnovu fotografija pacijenata sa rakom. Koliko nam je poznato, ovo je prvi put da je pokazano da AI model može neposredno da predvidi preživljavanje obolelih od raka na osnovu jednostavne fotografije – izjavio je Hugo Aerts, jedan od vodećih autora istraživanja.

Novi sistem mogao bi da pomogne lekarima u proceni zdravstvenog stanja pacijenata i donošenju odluka o lečenju Foto: Shutterstock

Pacijenti koji izgledaju starije imali su veći rizik

U istraživanju pacijenata sa rakom koji su u Sjedinjenim Američkim Državama lečeni radioterapijom, rezultati analize biološke starosti pokazali su povezanost između izgleda lica i ishoda lečenja.

Pacijenti koji su, prema proceni FAHR-FaceAge, izgledali najmanje pet godina starije od svoje stvarne starosti imali su 21 odsto veći rizik od smrti tokom prosečnog praćenja od četiri godine u poređenju sa ostalim pacijentima.

Nasuprot tome, kod osoba koje su izgledale najmanje pet godina mlađe nego što zaista jesu rizik od smrtnog ishoda bio je 17 odsto manji.

Ovi rezultati ukazuju na povezanost između procenjene biološke starosti i preživljavanja, ali ne znače da izgled lica sam po sebi određuje ishod bolesti.

Šta lice može da otkrije o zdravstvenom stanju?

Biološka starost predstavlja procenu stanja organizma u odnosu na broj godina koje osoba ima. Ona ne mora da odgovara hronološkoj starosti, odnosno stvarnom broju godina života.

Na nju mogu da utiču različiti faktori, uključujući zdravstveno stanje i životne navike. Istraživači su, na primer, utvrdili da su intenzivno konzumiranje alkohola, upotreba droga i pušenje povezani sa starijim izgledom lica prema proceni veštačke inteligencije.

Naučnici smatraju da analiza lica može da pruži dodatne informacije o fiziološkim rezervama organizma, odnosno sposobnosti pacijenta da podnese zahtevne terapije i oporavi se od njih.

- Kako stanovništvo stari, lekarima su potrebne pouzdanije metode za procenu fizioloških rezervi i krhkosti pacijenata pre preporučivanja intenzivnih terapija, poput zračenja, operacije ili sistemskog lečenja. Cilj nam je da procenu zdravstvenog stanja na osnovu fotografije lica učinimo objektivnijom, doslednijom i dostupnijom, kako bi pomogla u donošenju individualizovanih odluka o lečenju, a ne zamenila procenu lekara – rekao je dr Rejmond Mak, radijacioni onkolog iz zdravstvenog sistema Mass General Brigham.

Istraživači su takođe naveli da je procena biološke starosti ostala relativno stabilna pri uobičajenim promenama na fotografijama, uključujući različito osvetljenje, položaj glave, izraz lica i šminku. Rezultati su uglavnom bili stabilni i kod osoba koje su imale određene estetske zahvate, mada je nakon rinoplastike, odnosno operacije nosa, zabeležena manja promena u proceni.

Istraživači su takođe naveli da je procena biološke starosti ostala relativno stabilna pri uobičajenim promenama na fotografijama, uključujući različito osvetljenje, položaj glave, izraz lica i šminku Foto: Promo

Da li će AI odlučivati o lečenju obolelih od raka?

Nova tehnologija mogla bi da pomogne lekarima da preciznije procene rizik od smrti ili komplikacija pre velikih operacija i drugih zahtevnih terapija. Jednostavna fotografija potencijalno bi omogućila brzu i jeftinu dodatnu procenu, posebno kada je potrebno odlučiti da li pacijent može da podnese intenzivno lečenje.