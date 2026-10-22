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Skrining mamografija u Novom Sadu dostupna je ženama od 50 do 69 godina koje najmanje dve godine nisu radile mamografiju, a pregled mogu zakazati pozivom na broj 021 4879 000

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Tokom oktobra, Međunarodnog meseca borbe protiv raka dojke, Dom zdravlja Novi Sad podseća sugrađanke na Skrining mamografiju, program koji se sprovodi prema Nacionalnom planu za rano otkrivanje karcinoma dojke.

Pozivaju se žene starosne dobi od 50 do 69 godina, koje nisu radile mamografiju unazad dve ili više godina, nemaju dijagnostikovan karcinom dojke i bez tegoba su, da pozivom Kol centra zakažu svoj pregled. Broj telefona je 021 4879 000. Potrebno je zatražiti termin za Skrining mamografiju.

Rano otkrivanje raka dojke povećava šanse za izlečenje

Kontinuirano, tokom cele godine Dom zdravlja vrši mamografska snimanja i telefonski poziva žene navedene rizične grupe sa teritorije opština Novi Sad, Sremski Karlovci i Petrovaradin. Pozivi se sprovode na osnovu otvorenog zdravstvenog kartona, adrese i broja telefona upisanih u isti.

Rak dojke predstavlja vodeći maligni tumor u obolevanju i umiranju žena u Srbiji Foto: Shutterstock

Apelujemo na žene da se odazovu pozivu, takođe prijave ukoliko je došlo do promene ličnih podataka ili same zakažu svoj pregled. Preporuka je da se mamografija radi svake druge godine.

Rak dojke predstavlja vodeći maligni tumor u obolevanju i umiranju žena u Srbiji. Jedan je od vodećih uzroka prevremene smrti kod žena i meren godinama izgubljenog života karcinom dojke je na trećem mestu kao uzrok smrti žena starosti od 45. do 64. godine.