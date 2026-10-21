Pacijent je trećeg dana nakon operacije otpušten na kućno lečenje, uz uredan neposredni postoperativni tok

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U Univerzitetskom kliničkom centru Vojvodine 15. oktobra 2026. godine uspešno je izvedena prva operacija klipinga aneurizme srednje moždane arterije uz primenu intraoperativne videoangiografije indocijanin zelenim (ICG). Operaciju je izveo asist. dr Nebojša Lasica, čime je UKCV uveo u rutinsku praksu jedan od savremenih standarda bezbednosti u vaskularnoj neurohirurgiji. Pacijent je trećeg dana nakon operacije otpušten na kućno lečenje, uz uredan neposredni postoperativni tok.

To znači da su neurohirurzi u Univerzitetskom kliničkom centru Vojvodine prvi put izveli operaciju moždane aneurizme uz pomoć tehnologije koja im omogućava da tokom same operacije u realnom vremenu provere da li krv pravilno protiče kroz krvne sudove mozga i da li je aneurizma potpuno zatvorena.

Šta je hirurški kliping?

Intrakranijalne aneurizme predstavljaju proširenja zida moždane arterije i najčešće su asimptomatske. Njihovo pucanje dovodi do subarahnoidalnog krvarenja, stanja koje nosi visoku smrtnost i rizik od trajnog invaliditeta. Srednja moždana arterija jedna je od najčešćih lokalizacija aneurizmi, a zbog brojnih grana koje snabdevaju ključne delove mozga, hirurško lečenje u ovoj regiji zahteva posebnu preciznost, pojašnjavaju stručnjaci.

Hirurški kliping podrazumeva postavljanje titanijumskog klipsa na vrat aneurizme, čime se ona trajno isključuje iz krvotoka. Osnovni izazov operacije jeste da aneurizma bude u potpunosti zatvorena, a da pritom protok kroz matičnu arteriju, njene grane i sitne perforantne krvne sudove ostane potpuno očuvan.

Intrakranijalne aneurizme predstavljaju proširenja zida moždane arterije i najčešće su asimptomatske Foto: Shutterstock

Prednost ICG videoangiografije

Upravo na tom koraku ICG videoangiografija donosi ključnu prednost. Nakon postavljanja klipsa, pacijentu se intravenski aplikuje fluorescentna boja indocijanin zeleno, a operativni mikroskop opremljen posebnim modulom za snimanje u bliskoj infracrvenoj svetlosti u realnom vremenu prikazuje prolazak boje kroz arterije.

Za svega nekoliko sekundi neurohirurg dobija jasnu sliku o tome da li je aneurizma u potpunosti isključena i da li su arterijski segmenti proksimalno i distalno od aneurizme prohodni. Operacija je izvedena uz primenu modula GLOW800 (Leica), koji koristi tehnologiju proširene stvarnosti: protok boje kroz krvne sudove prikazuje se u realnom vremenu, direktno preko prirodne slike operativnog polja, bez prekidanja hirurškog rada.

Osnovni izazov operacije jeste da aneurizma bude u potpunosti zatvorena Foto: Shutterstock

Brzo, bezbedno, bez zračenja

Ukoliko snimak pokaže nepotpuno zatvaranje aneurizme ili ugrožen protok kroz neki od arterijskih segmenata, položaj klipsa može se korigovati odmah, tokom iste operacije. Metoda je brza, bezbedna, ne zahteva zračenje i može se ponavljati više puta tokom intervencije. Prema podacima iz literature, intraoperativni nalaz ICG videoangiografije dovodi do korekcije položaja klipsa u približno jednom od deset slučajeva, što direktno smanjuje rizik od postoperativnog moždanog udara, rezidualnog punjenja sakusa aneurizme i potencijalnog krvarenja iz nepotpuno okludirane aneurizme, navode stručnjaci UKCV.

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Uvođenje ove metode rezultat je strateškog planiranja Klinike za neurohirurgiju, na čelu sa upravnikom prof. dr Đulom Đilvesijem, i kontinuirane edukacije stručnog kadra UKCV. Asist. dr Nebojša Lasica prethodno je bio na stručnim usavršavanjima u Medicinskom centru Univerziteta u Pitsburgu (UPMC) i u Rotonovoj kadaveričnoj laboratoriji na Mejo klinici u Ročesteru, vodećim centrima u SAD u oblastima hirurgije baze lobanje i cerebrovaskularnih bolesti. Nabavka operativnog mikroskopa sa modulom za fluorescentnu videoangiografiju i logistička podrška omogućile su da se od edukacije brzo pređe na kliničku primenu, uz jasno definisane protokole selekcije pacijenata i praćenja ishoda.

Veća preciznost, bolji funkcionalni ishod

Uspešno izvođenje ove vrste neurohirurške intervencije rezultat je rada celog tima. Hirurgija aneurizme zahteva preciznu kontrolu krvnog pritiska i stabilno stanje pacijenta u svakoj fazi operacije, zbog čega anesteziološki deo tima, u kojem je učestvovala doc. dr Sanja Maričić Prijić, ima ključnu ulogu u bezbednom ishodu lečenja. Podjednako važan doprinos dale su i instrumentarke, čiji precizan i usklađen rad omogućava nesmetan tok svake mikrohirurške intervencije.