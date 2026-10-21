U organizaciji Srpskog lekarskog društva - Podružnica Vranje održan je Četvrti nacionalni simpozijum Dnevne bolnice za hemioterapiju, pod nazivom ,,Vranje i nove onkološke perspektive“

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Savremeni pristupi u lečenju malignih bolesti i novine u onkologiji bili su u fokusu Četvrtog tradicionalnog nacionalnog simpozijuma Dnevne bolnice za hemioterapiju u Vranju, koji je okupio stručnjake posvećene jednom od najvećih zdravstvenih izazova 21. veka.

Simpozijum je održan od 9. do 11. oktobra 2026. godine, pod nazivom „Vranje i nove onkološke perspektive“, a organizovalo ga je Srpsko lekarsko društvo – Podružnica Vranje, s ciljem da se u stručnom okruženju predstave inovativni pristupi u lečenju maligniteta.

Dnevna bolnica za hemioterapiju olakšala lečenje pacijentima

Predsednica Srpskog lekarskog društva, Podružnice Vranje, dr Gordana Đorđević, specijalista ginekologije i akušerstva, istakla je značaj Dnevne bolnice za hemioterapiju u lečenju maligniteta od njenog otvaranja.

- Dnevna bolnica za hemioterapiju otvorena je 2009. godine. Od tada pacijenti koji su morali da idu na lečenje u kliničke centre u Nišu i Beogradu dobijaju terapiju ovde, u Vranju - rekla je dr Đorđević.

Ona je ukazala na poražavajuću statistiku i sve veći broj obolelih od malignih bolesti među mlađom populacijom, zbog čega ova mogućnost ima još veći značaj.

- Pacijenti koji su morali da idu na lečenje u kliničke centre u Nišu i Beogradu, zahvaljujući našoj Dnevnoj bolnici za hemioterapiju, dobijaju terapiju ovde. Sada se ta terapija primenjuje u Vranju, a onkološki konzilijumi se dovode u naš grad. Tako je komfor tih ljudi koji su oboleli mnogo bolji. U Dnevnoj bolnici primali su terapiju i dolazili na konzilijum, a zahvaljujući doktoru Kosti Zdravkoviću, koji je fenomenalno organizovao rad bolnice, onkološki pacijenti nisu morali dugo da čekaju na terapiju, jer je sve raspoređeno na najbolji mogući način. Zahvaljujući našoj Dnevnoj bolnici, sve je znatno ubrzano, što je od velikog značaja za same pacijente. Došli smo i na ideju da se organizuje Prvi nacionalni simpozijum Dnevne bolnice za hemioterapiju Vranje. To se desilo uoči epidemija kovida 19 - objasnila je dr Đorđević.

Dr Gordana Đorđević, specijalista ginekologije i akušerstva, istakla je značaj Dnevne bolnice za hemioterapiju u lečenju maligniteta od njenog otvaranja Foto: Tatjana Stamenković

Na simpozijumu su učestvovali i predavači iz Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, Instituta za onkologiju Vojvodine, Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, UKC Niš i Zdravstvenog centra Vranje.

Savremene terapije sve dostupnije pacijentima u Srbiji

Dr Đorđević podsetila je da je Prvi nacionalni simpozijum okupio najeminentnije lekare i onkologe iz Novog Sada, Niša, Vranja, Beograda i Kragujevca.

- Za dve godine organizovan je Drugi, zatim Treći simpozijum, a ove godine i Četvrti. Održavanje simpozijuma postalo je tradicija. Na njemu se okupljaju najeminentniji stručnjaci i predstavljaju najnovije radove, kao i saznanja stečena na svetskim kongresima, na kojima prate sve novine u lečenju karcinoma. Lečenje se kod nas drastično menja. Lekovi za koje uopšte nismo mogli da zamislimo da će biti dostupni našim pacijentima, zahvaljujući RFZO, Ministarstvu zdravlja i Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije, sada su dostupni i kod nas. Naši pacijenti sada se leče mnogo kvalitetnijim lekovima. Protokoli koji se primenjuju širom sveta počinju da se primenjuju i kod nas - istakla je dr Đorđević.

Ona je naglasila da se kvalitet života pacijenata poboljšao nakon hirurških zahvata, radioterapije i primene novih onkoloških lekova.

„Produžio se i životni vek pacijenata, i to mnogo više nego što je nekada bilo zamislivo. I biološka terapija, koja je ranije bila dostupna samo van Srbije, sada je dostupna i nama“, naglasila je dr Đorđević.

Predsednica Srpskog lekarskog društva, Podružnice Vranje, rekla je da su učesnici simpozijuma, pored stručnog programa, imali priliku da bolje upoznaju Vranje, duh grada i njegove znamenitosti.

Prim. dr Kosta Z. Zdravković, specijalista interne medicine, subspecijalista onkolog i načelnik Dnevne bolnice za hemioterapiju, istakao je da je reč o jednom od najvećih onkoloških događaja u Srbiji Foto: Tatjana Stamenković

Nacionalni simpozijum održava se u Vranju od 2020. godine, svake druge godine. Četvrti nacionalni simpozijum Dnevne bolnice za hemioterapiju Vranje održan je pod nazivom „Vranje i nove onkološke perspektive“.

Na simpozijumu učestvovalo 40 predavača

Prim. dr Kosta Z. Zdravković, specijalista interne medicine, subspecijalista onkolog i načelnik Dnevne bolnice za hemioterapiju, istakao je da je reč o jednom od najvećih onkoloških događaja u Srbiji.

- Što se tiče simpozijuma u Vranju, bilo je 246 učesnika – lekara, tokom tri dana, sa 25 akreditovanih predavanja i još toliko ostalih predavanja. Učestvovalo je 40 predavača, od kojih je samo jedan iz sekundarne ustanove. Svi ostali su iz tercijarnih ustanova i sa fakulteta - istakao je dr Zdravković.

Dr Zdravković govorio je o decentralizaciji terapije i koristima koje ona donosi pacijentima, kao i o unapređenju rada Dnevne bolnice za hemioterapiju.

- Osvrnuo sam se i na decentralizaciju terapije i ostvarene benefite za bolesnike. Govorio sam o izvršenom strukturnom proširenju Dnevne bolnice za hemioterapiju i o kadrovskom napretku, tako da smo spremni da pružimo još terapijskih opcija našim bolesnicima.

Drugi predavači govorili su o najnovijim dostignućima u oblasti onkologije u svetu, ali i o dostupnosti novih terapijskih opcija pacijentima u Srbiji od 1. oktobra.

- Ovo je jedan od četiri velikih onkoloških događaja u Srbiji, koji se održava svake dve godine i već je postao tradicija - rekao je prim. dr Kosta Z. Zdravković.