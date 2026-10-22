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U Beogradu je danas otvoren 21. međunarodni kongresUdruženja ginekologa i opstetričara Srbije, Crne Gore i Republike Srpske, koji okuplja stručnjake iz više od 18 zemalja. Savremene metode dijagnostike i lečenja, prevencija malignih bolesti, vantelesna oplodnja i očuvanje plodnosti kod onkoloških pacijentkinja samo su neke od tema trodnevnog skupa.

Kongres se održava od 22. do 24. oktobra u hotelu Hilton, a program obuhvata gotovo sve oblasti ginekologije i akušerstva, uključujući ginekološku onkologiju, perinatologiju, reproduktivnu endokrinologiju i minimalno invazivnu hirurgiju. U okviru kongresa održava se i Četvrti međunarodni simpozijum o očuvanju fertiliteta i onkofertilitetu, oblasti koja poslednjih godina beleži značajan napredak.

Među međunarodnim predavačima su profesor Mišel Devos, direktor IVF centra u Briselu, i profesor Volfgang Holsgreve sa Univerziteta u Bonu, stručnjak za prenatalnu dijagnostiku.

Kako sačuvati plodnost tokom lečenja raka

Jedno od važnih pitanja ovogodišnjeg kongresa jeste kako ženama koje se suočavaju sa malignim bolestima omogućiti ne samo uspešno lečenje već i očuvanje mogućnosti za potomstvo. Prof. dr Aleksandar Stefanović, direktor Klinike za ginekologiju i akušerstvo UKCS u Višegradskoj i predsednik Udruženja ginekologa i opstetričara Srbije, Crne Gore i Republike Srpske, istakao je da je reč o oblasti koja se ubrzano razvija.

Prof. dr Aleksandar Stefanović, direktor Klinike za ginekologiju i akušerstvo UKCS u Višegradskoj i predsednik UGOSCGRS Foto: Privatna arhiva

- Nažalost, sve je više karcinoma u mladom životnom dobu, u kojem veliki procenat pacijentkinja nije ostvario svoje potomstvo. I onda smo mi na raskršću kako da lečimo te pacijente uspešno od raka i kako da očuvamo fertilitet, odnosno reproduktivne organe. To je moguće, ali samo u početnim stadijumima, a kakvi su modaliteti, čućemo i danas na kongresu - rekao je prof. dr Stefanović za Kurir Zdravlje.

Na kongresu će biti reči i o neinvazivnom prenatalnom testiranju (NIPT), posebno u svetlu nedavne najave da će država finansirati ovu analizu za trudnice koje imaju medicinske indikacije. Kako je objasnio Stefanović, test se radi iz krvi trudnice i omogućava procenu rizika od određenih hromozomskih poremećaja ploda, dok su ga parovi do sada plaćali od nekoliko stotina do hiljadu evra.

Deo atmosfere sa 21. međunarodnog kongresa Udruženja ginekologa i opstetričara Srbije, Crne Gore i Republike Srpske Foto: Privatna arhiva