Nova tehnologija otvara mogućnost da pacijenti koji ne mogu da govore ni da se pomeraju jednog dana saopšte svoje potrebe lekarima i porodici

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Pacijenti na intenzivnoj nezi koji nisu mogli da govore, pomeraju se niti odgovaraju na naredbe lekara uspeli su da pomoću moždane aktivnosti upravljaju zvučnim signalima. Naučnici sa Univerziteta Kolumbija razvili su neinvazivni interfejs između mozga i računara koji bi jednog dana mogao da omogući komunikaciju sa pacijentima kod kojih je svest očuvana, ali ne mogu to da pokažu.

Istraživanje, objavljeno u časopisu Brain, predvodio je neurolog dr Jan Klasen (Jan Claassen), profesor Univerziteta Kolumbija.

- Istraživanja tokom protekle decenije pokazala su da mnogi pacijenti sa akutnim oštećenjem mozga, koji naizgled izgledaju kao da su u komi, zapravo imaju određeni nivo očuvane svesti, iako ne mogu da govore niti da pomeraju ruke ili oči - objašnjava dr Klasen.

Kako funkcioniše nova tehnologija?

Za razliku od ranijih sistema koji zahtevaju ugradnju čipa u mozak, nova tehnologija koristi EEG elektrode postavljene na glavu pacijenta.

Pacijenti preko slušalica čuju zvučni signal i uputstvo da pokušaju da otvore i zatvore šaku. Računar u realnom vremenu analizira električnu aktivnost mozga i pretvara je u promenu frekvencije zvuka.

U istraživanju je učestvovao 41 pacijent sa teškim akutnim oštećenjem mozga, koji nije pokazivao reakcije na kliničkom pregledu. Nakon kratke obuke, približno svaki treći pacijent uspeo je da upravlja zvukom isključivo pomoću moždane aktivnosti, svega nekoliko dana nakon povrede.

Približno svaki treći pacijent uspeo je da upravlja zvukom isključivo pomoću moždane aktivnosti Foto: Shutterstock

Među njima su bili svi pacijenti kod kojih je drugim testom prethodno utvrđena kognitivno-motorna disocijacija (CMD) - stanje u kojem osoba razume naredbe, ali zbog poremećene veze između moždanih centara ne može da ih izvrši pokretom.

Korak ka komunikaciji sa pacijentima

Ranije istraživanje istog tima pokazalo je da 15 odsto pacijenata koji ne reaguju na naredbe ima znake skrivene svesti. Prepoznavanje ovog stanja moglo bi da pomogne lekarima da bolje procene izglede za oporavak.

- Naš interfejs je tek prvi korak, ali pokazuje da bismo u budućnosti nekim od ovih pacijenata mogli da pružimo glas - ističe dr Klasen.