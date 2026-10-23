Institut za transfuziju krvi obeležava 82 godine rada i apeluje: Rezerve dovoljne za dan i po
Institut za transfuziju krvi Srbije sutra obeležava 82 godine postojanja i rada, a tim povodom poziva sve zdrave i punoletne građane da daju krv, budući da su trenutne rezerve dovoljne za samo dan i po. Posebno je kritično stanje sa zalihama A i nulte krvne grupe, kako pozitivne, tako i negativne.
- Rezerve krvi su trenutno dovoljne za jedan i po dan. Najviše nedostaje nulta krvna grupa, a posebno nulta pozitivna - izjavila je za Tanjug Mirjana Knežević iz Instituta za transfuziju krvi Srbije.
Kako je navela, Institutu je potrebno da svakog dana prikupi 300 jedinica krvi, odnosno 1.500 jedinica nedeljno.
Gde možete da date krv tokom vikenda?
Akcije dobrovoljnog davanja krvi biće organizovane na sledećim lokacijama:
Subota, 24. oktobar
- Novi Beograd, Ušće Shopping Center, transfuziološki autobus, od 13 do 16 časova.
Rakovica, Vidikovac, Crkva Svetog Preobraženja Gospodnjeg, transfuziološki autobus, od 9 do 12 časova.
Nedelja, 25. oktobar
- Palilula, Borča, Stop Shop Retail Park, transfuziološki autobus, od 10 do 14 časova.
Izvor: Tanjug/Iks.rs/Zdravlje.kurir.rs
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