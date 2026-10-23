UKC Kragujevac nabavio je savremeni sistem FotoFinder koji omogućava precizniju dijagnostiku i praćenje melanoma i drugih promena na koži, kao i otkrivanje i praćenje različitih dermatoloških oboljenja

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U Centru za dermatovenerologiju Univerzitetskog kliničkog centra (UKC) Kragujevac nabavljen je savremeni sistem za digitalnu dermoskopiju i praćenje promena na koži – FotoFinder. Novi uređaj omogućiće unapređenje dijagnostike i praćenja melanoma i drugih tumorskih promena na koži, a sredstva za njegovu nabavku obezbedio je UKC Kragujevac.

Prema rečima prof. dr Slobodana Milisavljevića, v. d. direktora UKC Kragujevac, ova ustanova, uz Kliniku za dermatovenerologiju UKC Srbije, raspolaže ovakvim aparatom, a jedina je u Srbiji van Beograda koja ga poseduje. Očekuje se da će njegova primena doprineti ranijem otkrivanju promena na koži i unapređenju kvaliteta dijagnostike za stanovništvo koje gravitira ovoj ustanovi, a koje obuhvata oko dva miliona ljudi.

Rano otkrivanje melanoma i drugih sumnjivih promena na koži može značajno da poveća šanse za uspešno lečenje, zbog čega su redovni samopregledi i preventivni dermoskopski pregledi od izuzetnog značaja Foto: Shutterstock

Rukovodilac Centra za dermatovenerologiju, prof. dr Gordana Ristić, istakla je da se FotoFinder, pored dijagnostike i praćenja tumora kože, može koristiti i za praćenje gljivičnih infekcija, promena na poglavini, gubitka kose i psorijaze. Za rad na uređaju neophodni su stručna obuka i pažljiva primena, a obuku je prošao tim Centra.

Nabavku aparata pratilo je i renoviranje ambulantno-polikliničkog dela Centra, koji je dobio savremeniji prostor za dijagnostiku i lečenje. Uređen je i prostor Dnevne bolnice, uključujući dve prostorije namenjene pacijentima sa psorijazom koji primaju biološku terapiju.