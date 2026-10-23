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U Centru za dermatovenerologiju Univerzitetskog kliničkog centra (UKC) Kragujevac nabavljen je savremeni sistem za digitalnu dermoskopiju i praćenje promena na koži – FotoFinder. Novi uređaj omogućiće unapređenje dijagnostike i praćenja melanoma i drugih tumorskih promena na koži, a sredstva za njegovu nabavku obezbedio je UKC Kragujevac.

Prema rečima prof. dr Slobodana Milisavljevića, v. d. direktora UKC Kragujevac, ova ustanova, uz Kliniku za dermatovenerologiju UKC Srbije, raspolaže ovakvim aparatom, a jedina je u Srbiji van Beograda koja ga poseduje. Očekuje se da će njegova primena doprineti ranijem otkrivanju promena na koži i unapređenju kvaliteta dijagnostike za stanovništvo koje gravitira ovoj ustanovi, a koje obuhvata oko dva miliona ljudi.

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Rano otkrivanje melanoma i drugih sumnjivih promena na koži može značajno da poveća šanse za uspešno lečenje, zbog čega su redovni samopregledi i preventivni dermoskopski pregledi od izuzetnog značaja Foto: Shutterstock

Rukovodilac Centra za dermatovenerologiju, prof. dr Gordana Ristić, istakla je da se FotoFinder, pored dijagnostike i praćenja tumora kože, može koristiti i za praćenje gljivičnih infekcija, promena na poglavini, gubitka kose i psorijaze. Za rad na uređaju neophodni su stručna obuka i pažljiva primena, a obuku je prošao tim Centra.

Nabavku aparata pratilo je i renoviranje ambulantno-polikliničkog dela Centra, koji je dobio savremeniji prostor za dijagnostiku i lečenje. Uređen je i prostor Dnevne bolnice, uključujući dve prostorije namenjene pacijentima sa psorijazom koji primaju biološku terapiju.

UKC Kragujevac biološku terapiju za pacijente sa psorijazom sprovodi od decembra 2019. godine, dok su ranije uvedene i svetlosna i PUVA terapija. Novi prostor trebalo bi da unapredi uslove lečenja i boravka pacijenata tokom primanja terapije.

Izvor: Ukck.rs/Zdravlje.Kurir.rs

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