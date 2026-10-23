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U Srbiji je od 12. do 18. oktobra registrovano 7.035 slučajevaoboljenja sličnih gripu, a broj obolelih raste u odnosu na prethodnu nedelju, pokazuju najnoviji podaci Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut". Aktivnost virusa gripa i dalje je na niskom nivou, ispod epidemijskog praga, a najviše obolevaju deca mlađa od četiri godine.

U istoj nedelji zabeleženo je i 13.579 slučajeva akutnih respiratornih infekcija, pri čemu je stopa obolevanja ponovo bila najviša među decom mlađom od četiri godine. U porastu je i stopa obolevanja od bolesti sličnih gripu među odraslima od 30 do 64 godinei starijima od 65 godina.

Od početka sezone, 28. septembra, laboratorijski je potvrđeno sedam slučajeva gripa, od kojih dva tokom poslednje izveštajne nedelje, oba u Braničevskom okrugu. Kod tih pacijenata potvrđen je virus gripa A(H1N1)pdm09.