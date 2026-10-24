Slušaj vest

U Demokratskoj Republici Kongo počelo je veliko kliničko ispitivanje vakcina protiv virusa Bundibugjo, uzročnika jednog od oblika ebole, za koji još ne postoji odobrena vakcina. Prvi učesnik vakcinisan je 23. oktobra u gradu Bunija, dok se zemlja suočava sa najvećom zabeleženom epidemijom izazvanom ovim virusom.

Prema najnovijim podacima Svetske zdravstvene organizacije (SZO), do 20. oktobra potvrđena su 9.704 slučaja infekcije i 4.687 smrtnih ishoda u Demokratskoj Republici Kongo, Keniji i Nigeriji. Stopa smrtnosti među potvrđenim slučajevima iznosi 48,3 odsto, a epidemija se i dalje širi.

Ispituju se tri vakcine

Kliničko ispitivanje pod nazivom "Tumaini", što na svahiliju znači "nada", sprovodi se u drugoj i trećoj fazi, a cilj je da se utvrde bezbednost, imunološki odgovor i efikasnostvakcina protiv virusa Bundibugjo.

Prva vakcina uključena u ispitivanje je Ervebo, koja je već odobrena za zaštitu od druge vrste virusa ebole. Međutim, još nije poznato da li može da zaštiti ljude od virusa Bundibugjo, zbog čega SZO preporučuje njenu primenu isključivo u okviru istraživanja.

ruka doktora drži bočicu na kojoj piše ebola vakcina
Ispituje se da li postojeća vakcina protiv ebole može da zaštiti i od virusa Bundibugjo Foto: Shutterstock

U narednom periodu planirano je uključivanje još dve eksperimentalne vakcine, koje razvijaju kompanija Moderna i Univerzitet u Oksfordu, u saradnji sa Institutom za serume Indije.

Vakcinacija osoba koje su bile u kontaktu sa zaraženima

Ispitivanje će se sprovoditi metodom takozvane prstenaste vakcinacije, koja podrazumeva vakcinisanje osoba koje su bile u kontaktu sa zaraženima i drugih ljudi izloženih povećanom riziku od infekcije.

Ovakav pristup omogućava istraživačima da procene koliko vakcine mogu da spreče širenje virusa u zajednicama u kojima se bolest već pojavila.

U istraživanje će biti uključene i trudnice i deca, koji su često nedovoljno zastupljeni u kliničkim ispitivanjima. Za vakcinu Ervebo predviđeno je uključivanje dece već od prve godine života.

Epidemija se proširila izvan Konga

Epidemija je zvanično proglašena 15. maja, a SZO ju je potom označila kao vanrednu situaciju od međunarodnog značaja.

shutterstock_1664187319.jpg
Epidemija se i dalje širi, dok nedostatak zdravstvenih radnika dodatno otežava njeno suzbijanje. Foto: Shutterstock

Prema najnovijem izveštaju SZO, slučajevi infekcije registrovani su i u Keniji i Nigeriji. Zdravstvene vlasti pojačale su nadzor, praćenje kontakata i mere za sprečavanje daljeg širenja virusa.

Istraživači se nadaju da će ispitivanje "Tumaini" pružiti prve pouzdane dokaze o tome koje vakcine mogu efikasno da zaštite ljude od virusa Bundibugjo i tako pomognu u suzbijanju sadašnje, ali i budućih epidemija.

Izvor: Itg.be/Zdravlje.kurir.rs

Ebola nije pod kontrolom: Broj zaraženih premašio 8.000, skoro polovina preminula

Ne propustiteSaveti stručnjakaŠta je bolest X i da li nam preti nova pandemija? Prof. dr Banko upozorava na još jednu opasnost
ssshutterstock-1676169577.jpg
VestiPočelo prvo kliničko ispitivanje vakcine protiv ebole: Na istoj mRNK platformi kao i protiv kovida 19
ruka doktora drži bočicu na kojoj piše ebola vakcina
VestiSmrtonosni virus sličan eboli se širi: Stručnjaci upozoravaju da svet nije spreman za ovakvu epidemiju
grafički prikaz ebola virusa pod mikroskopom
VestiOva dva smrtonosna virusa mogu u početku izgledati kao grip: Ne ignorišite prve simptome
virusi naučnici