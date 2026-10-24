Kliničko ispitivanje "Tumaini", što na svahiliju znači "nada", moglo bi da donese novu zaštitu od smrtonosnog virusa Bundibugjo

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U Demokratskoj Republici Kongo počelo je veliko kliničko ispitivanje vakcina protiv virusa Bundibugjo, uzročnika jednog od oblika ebole, za koji još ne postoji odobrena vakcina. Prvi učesnik vakcinisan je 23. oktobra u gradu Bunija, dok se zemlja suočava sa najvećom zabeleženom epidemijom izazvanom ovim virusom.

Prema najnovijim podacima Svetske zdravstvene organizacije (SZO), do 20. oktobra potvrđena su 9.704 slučaja infekcije i 4.687 smrtnih ishoda u Demokratskoj Republici Kongo, Keniji i Nigeriji. Stopa smrtnosti među potvrđenim slučajevima iznosi 48,3 odsto, a epidemija se i dalje širi.

Ispituju se tri vakcine

Kliničko ispitivanje pod nazivom "Tumaini", što na svahiliju znači "nada", sprovodi se u drugoj i trećoj fazi, a cilj je da se utvrde bezbednost, imunološki odgovor i efikasnostvakcina protiv virusa Bundibugjo.

Prva vakcina uključena u ispitivanje je Ervebo, koja je već odobrena za zaštitu od druge vrste virusa ebole. Međutim, još nije poznato da li može da zaštiti ljude od virusa Bundibugjo, zbog čega SZO preporučuje njenu primenu isključivo u okviru istraživanja.

Ispituje se da li postojeća vakcina protiv ebole može da zaštiti i od virusa Bundibugjo Foto: Shutterstock

U narednom periodu planirano je uključivanje još dve eksperimentalne vakcine, koje razvijaju kompanija Moderna i Univerzitet u Oksfordu, u saradnji sa Institutom za serume Indije.

Vakcinacija osoba koje su bile u kontaktu sa zaraženima

Ispitivanje će se sprovoditi metodom takozvane prstenaste vakcinacije, koja podrazumeva vakcinisanje osoba koje su bile u kontaktu sa zaraženima i drugih ljudi izloženih povećanom riziku od infekcije.

Ovakav pristup omogućava istraživačima da procene koliko vakcine mogu da spreče širenje virusa u zajednicama u kojima se bolest već pojavila.

U istraživanje će biti uključene i trudnice i deca, koji su često nedovoljno zastupljeni u kliničkim ispitivanjima. Za vakcinu Ervebo predviđeno je uključivanje dece već od prve godine života.

Epidemija se proširila izvan Konga

Epidemija je zvanično proglašena 15. maja, a SZO ju je potom označila kao vanrednu situaciju od međunarodnog značaja.

Epidemija se i dalje širi, dok nedostatak zdravstvenih radnika dodatno otežava njeno suzbijanje. Foto: Shutterstock

Prema najnovijem izveštaju SZO, slučajevi infekcije registrovani su i u Keniji i Nigeriji. Zdravstvene vlasti pojačale su nadzor, praćenje kontakata i mere za sprečavanje daljeg širenja virusa.