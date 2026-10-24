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Orbitalna aterektomija i pejsing sprovodnog sistema srca dve su nove procedure koje su uvedene na Klinici za kardiologiju UKC Kragujevac. Prvu proceduru izveo je prof. dr Miodrag Srećković, načelnik Odeljenja interventne kardiologije, uz asistenciju prof. dr Atile Konjija iz Mađarske, a drugu asist. dr Stefan Simović, načelnik Odeljenja za poremećaje srčanog ritma i elektrostimulaciju, nakon usavršavanja u UKC Srbije.

Prema rečima prof. dr Gorana Davidovića, rukovodioca Klinike za kardiologiju, uvođenjem ovih metoda klinika sada primenjuje sve procedure lečenja koronarne bolesti, izuzev kardiohirurgije.

- Koronarna bolest je vodeća bolest u oblasti kardiovaskularnih oboljenja i beleži veliku smrtnost. Nažalost, veliki je broj pacijenata kod kojih imamo suženja krvnih sudova. Orbitalna aterektomija olakšava interventnim kardiolozima da one lezije koje su kalcifikovane, kod kojih postoje kalcijumski plakovi, pripreme na najbolji način, kako bi se zatim uradilo stentiranje tih krvnih sudova jer bi, u suprotnom, morao da se radi koronarni bajpas - rekao je prof. dr Davidović.

Orbitalna aterektomija kod dva pacijenta

Prof. dr Miodrag Srećković izveo je orbitalnu aterektomiju kod dva pacijenta, uz podršku prof. dr Atile Konjija sa Instituta za srce Univerziteta u Pečuju.

- To je procedura kojom se krvni sudovi pripremaju za stentiranje tako što se najpre razbijaju te kalcifikovane lezije i omogućava se ugradnja koronarnog stenta. Time će mnogi naši pacijenti dobiti tretman i negu po najvišim svetskim standardima u ovoj ustanovi - rekao je prof. dr Srećković.

Orbitalnom aterektomijom razbijaju se kalcifikovane lezije u koronarnim arterijama, čime se omogućava ugradnja stenta Foto: Shutterstock

Prof. dr Konji, koji je do sada uradio više od 100 ovakvih procedura, istakao je da je reč o relativno novoj metodi za lečenje najtežih pacijenata sa kalcifikovanim lezijama, koja omogućava poboljšanje prognoze koronarne bolesti i dugotrajno preživljavanje.

Novi način stimulacije srca

Drugu proceduru, pejsing sprovodnog sistema srca, izveo je asist. dr Stefan Simović, koji je objasnio da ova metoda omogućava da se na fiziološki način aktivira sprovodni sistem srca i samo srce.