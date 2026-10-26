Personalizovana iRNK vakcina u kombinaciji sa imunoterapijom smanjila je rizik od ponovne pojave melanoma ili smrti za 42 odsto u kliničkom ispitivanju faze 3

Slušaj vest

Prošlo je 20 godina otkako su australijski istraživači razvili prvu vakcinu namenjenu prevenciji raka. Zahvaljujući HPV vakcini, Australija je na putu da postane jedna od prvih zemalja koje će eliminisati rak grlića materice. Sada naučnici ostvaruju značajan napredak i u lečenju raka kože.

Personalizovana vakcina protiv raka zasnovana na iRNK tehnologiji uspešno je prošla kliničko ispitivanje faze 3. U kombinaciji sa standardnom imunoterapijom smanjila je rizik od ponovne pojave melanoma ili smrti za 42 odsto u poređenju sa primenom samo imunoterapije.

Rezultati su predstavljeni na kongresu Evropskog društva za medicinsku onkologiju 2026. godine, a planirano je da budu objavljeni u časopisu New England Journal of Medicine.

Glavna istraživačica Džordžina Long, medicinska onkološkinja sa Australijskog instituta za melanom, ocenila je da rezultati predstavljaju značajan pomak u pristupu lečenju raka, jer omogućavaju preciznije usmeravanje imunskog sistema na ćelije tumora.

Rano otkrivanje melanoma i drugih sumnjivih promena na koži može značajno da poveća šanse za uspešno lečenje, zbog čega su redovni samopregledi i preventivni dermoskopski pregledi od izuzetnog značaja Foto: Shutterstock

Kako deluje personalizovana vakcina protiv raka?

Vakcinu su razvile kompanije dve kompanije, a namenjena je smanjenju rizika od povratka melanoma nakon operacije.

Najpre se analizira genetski materijal tumora svakog pacijenta kako bi se identifikovale njegove specifične karakteristike, odnosno razlike u odnosu na zdrave ćelije.

Na osnovu tih podataka pravi se personalizovana iRNK vakcina koja pomaže imunskom sistemu da prepozna ćelije raka i usmeri odbranu organizma na njih.

Vakcina se primenjuje u kombinaciji sa lekom pembrolizumabom, koji pripada grupi imunoterapijskih lekova.

Tumori mogu da izbegnu napad imunskog sistema tako što ometaju njegovo prepoznavanje malignih ćelija. Pembrolizumab blokira jedan od mehanizama kojima se tumor štiti, omogućavajući imunskim ćelijama da ga prepoznaju i napadnu. Personalizovana vakcina dodatno usmerava imunski odgovor prema specifičnim karakteristikama tumora pojedinačnog pacijenta.

Ispitivanje obuhvatilo više od 1.100 pacijenata

U kliničkom ispitivanju faze 3 učestvovalo je više od 1.100 pacijenata na 157 lokacija širom sveta. Rezultati su potvrdili ranije nalaze ispitivanja faze 2, objavljenog 2024. godine.

Posebno ohrabrujući rezultati zabeleženi su kod pacijenata koji su šest meseci nakon početka lečenja bili bez znakova raka. U toj grupi rizik od ponovne pojave melanoma ili smrti bio je manji za 58 odsto u poređenju sa pacijentima koji su primali samo pembrolizumab.

Vakcina još nije dostupna pacijentima u Australiji i Sjedinjenim Američkim Državama, a rezultati ispitivanja ušli su u proces regulatorne procene.

Ovo istraživanje posebno je značajno za Australiju, koja ima jednu od najviših stopa melanoma u svetu. Prema navodima istraživača, u toj zemlji od ovog oblika raka umre jedna osoba na svakih šest sati.

Ovo istraživanje posebno je značajno za Australiju, koja ima jednu od najviših stopa melanoma u svetu Foto: Shutterstock

Da li bi vakcina mogla da pomogne i kod drugih vrsta raka?

Istraživači smatraju da bi uspeh personalizovane iRNK vakcine protiv melanoma mogao da otvori put razvoju sličnih terapija za druge vrste raka, naročito one kod kojih postojeće imunoterapije ne daju zadovoljavajuće rezultate.

Ipak, takva primena još nije potvrđena. Dosadašnja istraživanja iRNK vakcina za kolorektalni karcinom i karcinome glave i vrata nisu pokazala smanjenje rizika od ponovne pojave bolesti u ispitivanim uslovima.