Hronične infekcije i ciste u usnoj duplji mogu dugo da ne izazivaju bol, ali bakterije iz usta mogu krvotokom dospeti do udaljenih organa, zbog čega su redovni stomatološki pregledi važni za očuvanje opšteg zdravlja

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Iako mnogi građani sedaju u stomatološku stolicu tek kada osete neizdrživ bol, stručnjaci upozoravaju da ova navika može doneti ozbiljne posledice po celokupno zdravlje. Hronične infekcije i ciste u ustima često napreduju potpuno neprimetno, a bakterije iz usne šupljine putem krvi lako pronalaze put do udaljenih organa.

Krajem devetnaestog i početkom dvadesetog veka naučnici su postavili teoriju o direktnoj vezi između stanja u usnoj duplji i oboljenja udaljenih organa. Iako su se ti stavovi menjali tokom vremena, današnja medicina čvrsto stoji na stanovištu da ta sprega itekako postoji i da zapušteni zubi ugrožavaju telo znatno više nego što se obično misli.

- Dokazano je prisustvo bakterija iz usne duplje u krvi i udaljenim organima - objašnjava Dejan Čupić, specijalista stomatološke protetike.

Zbog toga se pred svaku složeniju medicinsku intervenciju obavezno proverava stanje zuba. Sagovornik Rtv-a dodaje da se pacijentima prvo saniraju hronične infekcije, leče bolesni i vade zubi za koje nema spasa. Na taj način se eliminišu takozvana fokusna mesta kako se ne bi ugrozio oporavak celog organizma.

Bakterije iz usne duplje mogu krvotokom dospeti do udaljenih organa i doprineti razvoju zdravstvenih problema, naročito kada su prisutne hronične infekcije zuba i desni Foto: Shuterrstock

Zabluda o bolu kao jedinom upozorenju

Iako je svest o važnosti oralne higijene danas znatno viša nego ranije, strah od stomatološke ordinacije i zvuka bušilice kod pacijenata je i dalje duboko ukorenjen. Zbog toga se mnogi vode logikom da zubaru ne treba ići dok zub ne zaboli.

Čupić ističe da je to jedna od najvećih zabluda sa kojima se svakodnevno susreće u praksi. On napominje da brojne hronične infekcije, pa čak i prilično velike ciste, mogu da napreduju asimptomatski, bez ikakvih znakova bola na koje pacijent čeka.

- Apsolutno treba dolaziti kod stomatologa u proseku na svakih šest meseci, čak i kada zub ne boli. Postoje mnoge preventivne mere koje su vrlo efikasne i mnogo povoljnije nego da se čeka da se bolest već razvije - objašnjava specijalista.

Pravovremena prevencija je posebno važna kod dece. Primenom bezbolnih i efikasnih metoda, poput zalivanja fisura i lokalne aplikacije rastvora na bazi fluorida, pojava karijesa može se potpuno sprečiti ili odložiti za petnaest do dvadeset godina.

Pranje zuba posle svakog obroka

Kada je reč o svakodnevnom održavanju higijene usne duplje, pranje zuba ujutru i uveče predstavlja samo apsolutni minimum. Stručnjaci savetuju da se zubi peru posle svakog obroka, uz napomenu da taj proces ne treba žuriti, već mu posvetiti tri do pet minuta kako bi se sve površine temeljno očistile.

- Ono što ja preporučujem svojim pacijentima su četkice srednje tvrdoće, dok osobama sa povučenim desnima savetujem meke četkice. Ipak, izbor je uvek individualan i zavisi od konkretnog stanja usta i zuba - kaže Čupić.

Iako su električne četkice korisne i olakšavaju pranje, naš sagovornik navodi da one nisu neophodne za savršenu higijenu, jer i obična četkica uz pravilnu tehniku odlično obavlja posao. Za čišćenje teže dostupnih prostora između zuba on toplo preporučuje oralne tuševe, odnosno irigatore. Ovi aparati koriste usmeren mlaz vode pod pritiskom i mnogo su efikasniji od klasičnog konca u uklanjanju zaostale hrane i plaka.

Pravilna tehnika pranja zuba važnija je od vrste četkice, dok oralni irigatori pomažu u čišćenju prostora između zuba Foto: Profimedia

Skidanje kamenca kao odbrana od parodontopatije

Pored genetike i svakodnevne nege, ishrana je ključan faktor u očuvanju zdravlja zuba.Slatkiši i gazirana pića obiluju šećerima koje bakterije u ustima lako razlažu, čime se direktno stvara pogodno tlo za nastanak karijesa. On, uz parodontopatiju, predstavlja najčešće oboljenje usne šupljine kod nas.

Zubni kamenac se stvara zbog specifičnog sastava pljuvačke, a najčešće se taloži na donjim prednjim zubima sa unutrašnje strane, tačno tamo gde su izvodni kanali pljuvačnih žlezda. Njegovo redovno uklanjanje je neophodno, jer je upravo on glavni krivac za propadanje tkiva oko zuba i razvoj parodontopatije koja, ukoliko se ne leči, dovodi do ispadanja potpuno zdravih zuba.