Besplatna mamografija u Nišu: Otkrijte promene na vreme, ne čekajte simptome
Dom zdravlja Niš u sredu 28. oktobra organizuje akciju "Otvorena vrata za mamografiju" za sve zainteresovane žene starije od 45 godina, saopštila je ova ustanova. Cilj je da se mamografskim pregledom uradi rana dijagnostika i otkriju promene na dojci pre razvoja simptoma.
Brzo i bezbolno
Pregledi će biti organizovani od 7 do 19 časova. Cilj je da se mamografskim pregledom omogući rana dijagnostika i otkriju promene na dojci pre razvoja simptoma. Lekari kažu da je mamografija brza, bezbolna metoda koja koristi rendgensko zračenje za dobijanje slike dojki.
U Domu zdravlja Niš mamografske preglede obavljaju iskusni lekari, specijalisti radiologije, i stručno medicinsko osoblje koje ima profesionalni pristup svakom pacijentu.
Izvor: domzdravljanis.co.rs/ zdravlje.kurir.rs