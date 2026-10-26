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Dom zdravlja Niš u sredu 28. oktobra organizuje akciju "Otvorena vrata za mamografiju" za sve zainteresovane žene starije od 45 godina, saopštila je ova ustanova. Cilj je da se mamografskim pregledom uradi rana dijagnostika i otkriju promene na dojci pre razvoja simptoma.

Brzo i bezbolno

Pregledi će biti organizovani od 7 do 19 časova. Cilj je da se mamografskim pregledom omogući rana dijagnostika i otkriju promene na dojci pre razvoja simptoma. Lekari kažu da je mamografija brza, bezbolna metoda koja koristi rendgensko zračenje za dobijanje slike dojki.

rak dojke
Cilj je da se mamografskim pregledom omogući rana dijagnostika i otkriju promene na dojci pre razvoja simptoma Foto: Shutterstock

U Domu zdravlja Niš mamografske preglede obavljaju iskusni lekari, specijalisti radiologije, i stručno medicinsko osoblje koje ima profesionalni pristup svakom pacijentu.

Kako da se pripremite za mamografiju: Ključni saveti koje morate znati pre pregleda

Izvor: domzdravljanis.co.rs/ zdravlje.kurir.rs

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