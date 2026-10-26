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Redovni preventivni pregledi važan su korak u očuvanju zdravlja

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Dom zdravlja Niš u sredu 28. oktobra organizuje akciju "Otvorena vrata za mamografiju" za sve zainteresovane žene starije od 45 godina, saopštila je ova ustanova. Cilj je da se mamografskim pregledom uradi rana dijagnostika i otkriju promene na dojci pre razvoja simptoma.

Brzo i bezbolno

Pregledi će biti organizovani od 7 do 19 časova. Cilj je da se mamografskim pregledom omogući rana dijagnostika i otkriju promene na dojci pre razvoja simptoma. Lekari kažu da je mamografija brza, bezbolna metoda koja koristi rendgensko zračenje za dobijanje slike dojki.

Cilj je da se mamografskim pregledom omogući rana dijagnostika i otkriju promene na dojci pre razvoja simptoma Foto: Shutterstock