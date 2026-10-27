Besplatni stomatološki pregledi za decu sa poteškoćama u razvoju u Nišu: Kako zakazati termin?
Deca sa poteškoćama u razvoju moći će u subotu, 31. oktobra, da obave preventivni stomatološki pregled u ambulanti „Zubić Vila” u Nišu. Cilj ove akcije je da se deci i njihovim roditeljima približe stomatološke usluge, a pregledi se unapred zakazuju.
Akciju organizuju Razvojno savetovalište i Stomatološka služba Doma zdravlja Niš, u saradnji sa Udruženjem roditelja „DAN”.
Pored preventivnih pregleda, stomatolozi i psiholog Razvojnog savetovališta će kroz igru i razgovor upoznati decu sa značajem redovne higijene usta i zuba, nastojeći da im posetu stomatologu učine prijatnijom.
Roditelji mogu da zakažu pregled na brojeve telefona 018/529-075 i 069/455-5119, saopštio je Dom zdravlja Niš.
Izvor: Domzdravljanis.co.rs/Zdravlje.kurir.rs
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