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Cilj akcije je da se deci sa poteškoćama u razvoju približe stomatološki pregledi i olakša odlazak kod zubara

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Deca sa poteškoćama u razvoju moći će u subotu, 31. oktobra, da obave preventivni stomatološki pregled u ambulanti „Zubić Vila” u Nišu. Cilj ove akcije je da se deci i njihovim roditeljima približe stomatološke usluge, a pregledi se unapred zakazuju.

Akciju organizuju Razvojno savetovalište i Stomatološka služba Doma zdravlja Niš, u saradnji sa Udruženjem roditelja „DAN”.

Pored preventivnih pregleda, stomatolozi i psiholog Razvojnog savetovališta će kroz igru i razgovor upoznati decu sa značajem redovne higijene usta i zuba, nastojeći da im posetu stomatologu učine prijatnijom.