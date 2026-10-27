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Naučnici sa Univerzitetskog koledža u Londonu (UCL), u saradnji sa Univerzitetom u Kembridžu, razvili su kompjuterski model zasnovan na veštačkoj inteligenciji koji pomoću genetskog profila tumora predviđa uspešnost terapije raka dojke. Takvi „digitalni blizanci” mogli bi da pomognu lekarima u izboru terapije, naročito kod pacijentkinja kod kojih standardno lečenje nije dalo rezultate.

Istraživanje, objavljeno u časopisu Cell Reports Medicine, usmereno je na trostruko negativni rak dojke, agresivan oblik bolesti koji čini oko 15 odsto svih slučajeva raka dojke. Pošto ćelije ovog tumora nemaju receptore za estrogen i progesteron, niti protein HER2, hormonske terapije i lekovi usmereni na HER2 nisu efikasni.

Tačnost predviđanja 74 odsto

Koristeći genetske podatke 31 pacijentkinje iz kliničkog ispitivanja PARTNER, istraživači su napravili virtuelne kopije njihovih tumora. Zatim su simulirali dejstvo hemioterapije, kombinacije hemioterapije i olapariba, kao i razvoj tumora bez terapije.

Poređenjem simulacija sa stvarnim ishodima lečenja utvrđeno je da je model tačno predvideo odgovor na terapiju u 74 odsto slučajeva.

Trostruko negativni rak dojke teže se leči jer nema receptore na koje deluju mnoge ciljane terapije Foto: Shutterstock

Još značajniji rezultati dobijeni su kod pacijentkinja čiji tumori nisu u potpunosti odgovorili na terapiju. Kod 12 od 13 takvih pacijentkinja model je identifikovao najmanje jednu dodatnu ciljanu terapiju koja bi mogla da poboljša ishod. Za njih 10 predvideo je mogućnost toliko snažnog odgovora da nakon terapije ne bi bilo otkriveno invazivno tumorsko tkivo u dojci i limfnim čvorovima.

AI koja objašnjava svoje odluke

Za razliku od uobičajenih AI modela, čiji način donošenja zaključaka često nije transparentan, naučnici su koristili simboličku veštačku inteligenciju, zasnovanu na logičkom zaključivanju. To lekarima omogućava da provere na osnovu čega je određena terapija predložena.

Vodeća autorka istraživanja, profesorka Jasmin Fišer, naglašava da digitalni blizanci nisu zamena za kliničku procenu, već alat koji bi lekarima pomogao da pronađu nove terapijske mogućnosti.