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Institut za transfuziju krvi Srbije u Beogradu pozvao je punoletne građane da tokom ove nedelje daju krv. Građani dobrovoljno mogu dati krv u Institutu za transfuziju radnim danom od 7.00 do 19.00 sati i subotom od 8.00 do 15.00 sati.

Krv se ne proizvodi u fabrici. Krv daruju ljudi. Budi jedan od njih, navedeno je u pozivu Instituta, prenosi Tanjug.

Gde možete da date krv?

Ekipe Instituta biće tokom cele ove sedmice na terenu. Danas krv mogu da daju zaposleni u RB „Kolubara”, Ceroviti potok, od 11.00 do 15.00 časova, a sutra zaposleni u Termoelektrani „Kolubara” od 9.00 do 14.00 i „Telekomu Srbija” od 9.00 do 15.00 sati.

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Ekipe Instituta biće tokom cele ove sedmice na terenu Foto: Shutterstock

U četvrtak će dežurstva biti organizovana u Osmoj beogradskoj gimnaziji od 11.00 do 15.00, Crvenom krstu Obrenovca od 9.00 do 14.00 časova i za zaposlene u RB „Kolubara”, Prerada - Sušara, od 9.00 do 15.00 časova, a u petak za zaposlene u RB „Kolubara”, Baroševac, Montažni plac, od 9.00 do 14.00 sati.

Akcije i za predstojeći vikend

Za predstojeći vikend planirano je nekoliko akcija, i to u subotu u „Point centru” u Kaluđerici od 9.00 do 13.00, a u nedelju ispred Crkve Uspenja Presvete Bogorodice u Mladenovcu od 9.00 do 13.00, „Delta sitija” u Novom Beogradu od 10.00 do 13.00 i „Ada mola” na Čukarici od 14.00 do 17.00 sati.

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Izvor: politika.rs/ zdravlje.kurir.rs

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