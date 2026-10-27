Slušaj vest

U svim vojnozdravstvenim ustanovama - Centru vojnomedicinskih ustanova „Beograd“, vojnim bolnicama Niš i Novi Sad i VMA, u ponedeljak, 26. oktobra 2026. godine, započeta je vakcinacija protiv sezonskog gripa.

Ko može da se vakciniše?

U cilju zaštite zdravlja i smanjenja rizika od epidemije, u Centru vojnomedicinskih ustanova „Beograd“, vojnim bolnicama Niš i Novi Sad i Vojnomedicinskoj akademiji mogu se vakcinisati svi osiguranici Fonda za SOVO (profesionalna vojna lica, vojni penzioneri, članovi njihovih porodica i druge kategorije vojnih osiguranika), kao i svi zaposleni u vojnozdravstvenim ustanovama, sapština je Vojnomedicinska akademija.

Počinje vakcinacija protiv gripa: Ne čekajte da virus stigne – ove grupe su u najvećem riziku od teških komplikacija

Izvor: vma.mod.gov.rs/ zdravlje.kurir.rs

Ne propustiteVestiGrip, korona i drugi virusi cirkulišu istovremeno: Direktorka Batuta očekuje porast broja obolelih
Verica Jovanović
Saveti stručnjakaGrip poranio u Srbiju: Može da napravi ozbiljne komplikacije i dovede od upale sinusa do zapaljenja pluća
Biserka Obradović.jpg
ZdravljeGroznica u oktobru i novembru nije uvek prehlada: 5 infekcija na koje bi trebalo obratiti pažnju
lekovi za grip i predladu, u pozadini žena ogrnuta ćebetom
BolestiPreležali ste težak kovid ili grip? Ove infekcije mogu da otvore put ka raku pluća
daktor drži crveni model pluća od kartona