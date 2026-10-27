U svim vojnozdravstvenim ustanovama - Centru vojnomedicinskih ustanova „Beograd“ , vojnim bolnicama Niš i Novi Sad i VMA, u ponedeljak, 26. oktobra 2026. godine, započeta je vakcinacija protiv sezonskog gripa.

Ko može da se vakciniše?

U cilju zaštite zdravlja i smanjenja rizika od epidemije, u Centru vojnomedicinskih ustanova „Beograd“, vojnim bolnicama Niš i Novi Sad i Vojnomedicinskoj akademiji mogu se vakcinisati svi osiguranici Fonda za SOVO (profesionalna vojna lica, vojni penzioneri, članovi njihovih porodica i druge kategorije vojnih osiguranika), kao i svi zaposleni u vojnozdravstvenim ustanovama, sapština je Vojnomedicinska akademija.