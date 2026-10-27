VMA i vojne bolnice započele imunizaciju protiv sezonskog gripa: Ko sve može da primi vakcinu
U svim vojnozdravstvenim ustanovama - Centru vojnomedicinskih ustanova „Beograd“, vojnim bolnicama Niš i Novi Sad i VMA, u ponedeljak, 26. oktobra 2026. godine, započeta je vakcinacija protiv sezonskog gripa.
Ko može da se vakciniše?
U cilju zaštite zdravlja i smanjenja rizika od epidemije, u Centru vojnomedicinskih ustanova „Beograd“, vojnim bolnicama Niš i Novi Sad i Vojnomedicinskoj akademiji mogu se vakcinisati svi osiguranici Fonda za SOVO (profesionalna vojna lica, vojni penzioneri, članovi njihovih porodica i druge kategorije vojnih osiguranika), kao i svi zaposleni u vojnozdravstvenim ustanovama, sapština je Vojnomedicinska akademija.
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Izvor: vma.mod.gov.rs/ zdravlje.kurir.rs