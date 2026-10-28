Očna klinika slavi 105 godina: Jedan od podviga lekara – transplantacija rožnjače kod bebe stare 9 dana
- Klinika za očne bolesti UKCS obeležava 105 godina rada, uz oko 240.000 pregleda i 12.500 operacija godišnje.
- Među važnim podvizima izdvajaju se prva transplantacija rožnjače iz 1933. i zahvat kod bebe stare devet dana na oba oka.
Klinika za očne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije obeležava 105 godina postojanja. Svake godine na ovoj Klinici obavi se oko 240.000 pregleda i 12.500 operacija.
Klinika je i centar za hitna oftalmološka stanja svakog meseca tokom 22 do 23 dana. Hitne pacijente ostalim danima preuzimaju Gradska bolnica i Vojnomedicinska akademija.
Mogućnosti lečenja
Prof. dr Milenko Stojković u razgovoru za RTS kaže da su se mogućnosti lečenja najtežih očnih oboljenja značajno poboljšale tokom poslednjih 20 do 30 godina.
- U poslednjih 20 do 30 godina bolje su mogućnosti lečenja u svetu i kod nas. Danas sve izgleda optimističnije kada se pojavite sa tom dijagnozom nego u ranijem vremenu - rekao je Stojković.
Savremene tehnologije i vid
Govoreći o uticaju savremene tehnologije na vid, objasnio je da dugotrajan rad za računarom može da izazove ili pogorša suvoću očiju.
- To je u stvari samo manje-više naglašeno suvo oko tokom pažnje, napregnute kada retko trepćemo, ili pogoršanje postojećeg suvog oka - naveo je Stojković.
Dodao je da bi povećani stres mogao da bude povezan sa pojedinim, relativno retkim očnim oboljenjima, ali da je teško proceniti da li je stres danas izraženiji nego ranije.
Prva transplantacija rožnjače 1933. godine
Prva transplantacija rožnjače u klinici izvedena je 1933. godine. Operaciju je obavio doktor Zdravko Nižetić, što je, prema rečima Stojkovića, bio značajan događaj za razvoj oftalmologije u regionu.
- Doktor Zdravko Nižetić je na jednoj od dve klinike koje su formirale našu kliniku izveo tu intervenciju, prvu kadaveričnu transplantaciju rožnjače istočno od Ese, tako da kažem, jer je jedan ruski oftalmolog, profesor Filatov, to izveo prvi na svetu, i zatim nekoliko ruskih, odnosno sovjetskih tadašnjih oftalmologa takođe - rekao je dr Stojković.
Transplantacija rožnjače kod bebe
Podsetio je i na transplantaciju rožnjače kod bebe stare devet dana, kojoj je zahvat urađen na oba oka.
- To je sad dečak koji vidi odlično, i na oba oka urađena je transplantacija. Presrećni smo što smo tada imali materijala da to uradimo. To je možda bio najvažniji faktor da se to desi - istakao je Stojković.
Međunarodni kongres povodom jubileja
Povodom 105 godina postojanja klinike, u Beogradu se održava međunarodni oftalmološki kongres, koji se poklapa sa obeležavanjem jubileja. Stojković je naveo da se transplantacije rožnjače u klinici obavljaju kontinuirano i da je materijal za nove zahvate već obezbeđen.
Svečana akademija biće prilika za okupljanje kolega iz Srbije i regiona, kao i gostiju iz inostranstva koji učestvuju na 25. kongresu oftalmologa Srbije.
Stojković je ukazao i na specifičnost istorije klinike.
- Izgleda da smo mi jedina zemlja na svetu gde je očna klinika nastala pre svih drugih specijalističkih klinika. To, naravno, ne govori o tome da smo mi bolji od drugih, ali eto, ta simpatična bizarnost može da se zapamti - zaključio je Stojković.
Izvor: rts.rs/ zdravlje.kurir.rs