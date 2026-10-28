Klinika je i centar za hitna oftalmološka stanja svakog meseca tokom 22 do 23 dana

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Klinika za očne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije obeležava 105 godina postojanja. Svake godine na ovoj Klinici obavi se oko 240.000 pregleda i 12.500 operacija.

Klinika je i centar za hitna oftalmološka stanja svakog meseca tokom 22 do 23 dana. Hitne pacijente ostalim danima preuzimaju Gradska bolnica i Vojnomedicinska akademija.

Mogućnosti lečenja

Prof. dr Milenko Stojković u razgovoru za RTS kaže da su se mogućnosti lečenja najtežih očnih oboljenja značajno poboljšale tokom poslednjih 20 do 30 godina.

- U poslednjih 20 do 30 godina bolje su mogućnosti lečenja u svetu i kod nas. Danas sve izgleda optimističnije kada se pojavite sa tom dijagnozom nego u ranijem vremenu - rekao je Stojković.

U poslednjih 20 do 30 godina bolje su mogućnosti lečenja u svetu i kod nas. Foto: Shutterstock

Savremene tehnologije i vid

Govoreći o uticaju savremene tehnologije na vid, objasnio je da dugotrajan rad za računarom može da izazove ili pogorša suvoću očiju.

- To je u stvari samo manje-više naglašeno suvo oko tokom pažnje, napregnute kada retko trepćemo, ili pogoršanje postojećeg suvog oka - naveo je Stojković.

Dodao je da bi povećani stres mogao da bude povezan sa pojedinim, relativno retkim očnim oboljenjima, ali da je teško proceniti da li je stres danas izraženiji nego ranije.

Dugotrajan rad za računarom može da izazove ili pogorša suvoću očiju. Foto: Shutterstock

Prva transplantacija rožnjače 1933. godine

Prva transplantacija rožnjače u klinici izvedena je 1933. godine. Operaciju je obavio doktor Zdravko Nižetić, što je, prema rečima Stojkovića, bio značajan događaj za razvoj oftalmologije u regionu.

- Doktor Zdravko Nižetić je na jednoj od dve klinike koje su formirale našu kliniku izveo tu intervenciju, prvu kadaveričnu transplantaciju rožnjače istočno od Ese, tako da kažem, jer je jedan ruski oftalmolog, profesor Filatov, to izveo prvi na svetu, i zatim nekoliko ruskih, odnosno sovjetskih tadašnjih oftalmologa takođe - rekao je dr Stojković.

Transplantacija rožnjače kod bebe

Podsetio je i na transplantaciju rožnjače kod bebe stare devet dana, kojoj je zahvat urađen na oba oka.

- To je sad dečak koji vidi odlično, i na oba oka urađena je transplantacija. Presrećni smo što smo tada imali materijala da to uradimo. To je možda bio najvažniji faktor da se to desi - istakao je Stojković.

To je sad dečak koji vidi odlično, i na oba oka urađena je transplantacija Foto: Profimedia

Međunarodni kongres povodom jubileja

Povodom 105 godina postojanja klinike, u Beogradu se održava međunarodni oftalmološki kongres, koji se poklapa sa obeležavanjem jubileja. Stojković je naveo da se transplantacije rožnjače u klinici obavljaju kontinuirano i da je materijal za nove zahvate već obezbeđen.

Svečana akademija biće prilika za okupljanje kolega iz Srbije i regiona, kao i gostiju iz inostranstva koji učestvuju na 25. kongresu oftalmologa Srbije.

Stojković je ukazao i na specifičnost istorije klinike.