Dodajte Kurir Zdravlje u vaš Google izbor

Novi atlas tkiva otvara mogućnosti za preciznije predviđanje toka raka i odgovora na terapiju

Slušaj vest

Naučnici sa Švajcarskog federalnog instituta za tehnologiju u Lozani (EPFL) napravili su najveću javno dostupnu zbirku mikroskopskih snimaka tkiva na svetu, koja bi mogla da unapredi primenu veštačke inteligencije u istraživanju raka. Novi atlas, nazvan "spora", omogućava detaljnije proučavanje odnosa između ćelija i načina na koji se bolesti razvijaju.

Kada lekari analiziraju tumor, nije važno samo koje se ćelije u njemu nalaze, već i kako su raspoređene i kako međusobno deluju. Odnos malignih i okolnih imunskih ćelija, na primer, pruža dragocene informacije o napredovanju bolesti i mogućem odgovoru na terapiju.

Ovi odnosi proučavaju se pomoću prostorne proteomike, tehnologije koja meri desetine proteina u tkivu, uz očuvanje podataka o njihovom položaju. Međutim, laboratorije koriste različitu opremu i metode, zbog čega je objedinjavanje rezultata dosad predstavljalo veliku prepreku.

Više od 13.000 snimaka tkiva

Atlas "spora" nastao je tokom dve godine saradnje naučnika i medicinskih stručnjaka iz Švajcarske, uz učešće Evropskog instituta za bioinformatiku (EMBL-EBI). Sadrži 13.546 snimaka tkiva od 5.477 pacijenata, koji obuhvataju 14 vrsta tkiva i pet tehnologija snimanja.

Istraživači su standardizovali podatke o proteinima, povezali medicinske informacije i identifikovali pojedinačne ćelije, omogućavajući upoređivanje rezultata različitih studija.

Atlas sadrži 13.546 snimaka tkiva od 5.477 pacijenata, koji obuhvataju 14 vrsta tkiva i pet tehnologija snimanja Foto: Shutterstock

- Prikupljanje i usklađivanje podataka iz različitih istraživanja oduzima ogromno vreme i predstavlja veliku prepreku razvoju veštačke inteligencije. Želimo da istraživačima omogućimo da odmah koriste pripremljene podatke i usredsrede se na biološka pitanja - objašnjava Benedikt fon Kverfurt, prvi autor studije.

Korak ka preciznijoj terapiji

Pored snimaka, atlas sadrži alate za razvoj i proveru AI modela, uključujući procenu njihove pouzdanosti na podacima iz različitih laboratorija i grupa pacijenata. Iako je trenutno prvenstveno namenjen istraživanju raka, naučnici planiraju da ga prošire na druge bolesti i vrste tkiva.