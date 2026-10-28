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Jednostavan dodatak ishrani na bazi vlakana mogao bi značajno da ublaži bolove u kolenu izazvane osteoartritisom, poboljša mišićnu snagu i smanji osetljivost organizma na bol, navodi novo kliničko ispitivanje. Naučnici su otkrili da bi ove koristi mogle biti povezane sa promenama u crevnim bakterijama i hormonom GLP-1, što ukazuje na potencijalno novi pristup ublažavanju simptoma artritisa.

Dodatna strategija u lečenju artritisa

U kliničkom ispitivanju Univerziteta u Notingemu, osobe sa osteoartritisom kolena koje su uzimale prebiotička vlakna inulin imale su manje bolova, jaču snagu stiska šake i smanjenu osetljivost na bol. Rezultati, objavljeni u časopisu Nutrients, ukazuju na to da bi osnaživanje zdravlja creva moglo da postane dodatna strategija u lečenju artritisa. Istraživanje otkriva i zanimljivu vezu između bakterija iz sistema za varenje i načina na koji telo obrađuje signale bola.

Šta je osteoartritis kolena?

Osteoartritis kolena pogađa stotine miliona ljudi širom sveta i jedan je od glavnih uzroka hroničnog bola i invaliditeta, naročito kod starijih osoba. Ovo oboljenje nastaje kada tkiva unutar zgloba kolena, uključujući hrskavicu koja ublažava trenje između krajeva kostiju, počnu postepeno da propadaju. Sve to ima za posledicu bol, ukočenost, otok i teškoće u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, poput hodanja ili penjanja uz stepenice.

Lečenje je uglavnom usmereno na ublažavanje simptoma i očuvanje pokretljivosti. Pomažu lekovi protiv bolova, ali mogu da izazovu i neželjena dejstva, dok fizikalna terapija i redovno vežbanje mogu da poboljšaju funkciju zglobova. Ipak, pridržavanje programa vežbanja može da bude teško, posebno osobama koje već imaju dugotrajne bolove.

Lečenje je uglavnom usmereno na ublažavanje simptoma i očuvanje pokretljivosti Foto: Shutterstock

Promena u ishrani ublažava bolove

Novo istraživanje ukazuje na mogućnost da bi jednostavan dodatak ishrani mogao da pruži još jedan način za ublažavanje simptoma.

- Jednostavna promena u ishrani, dodavanje suplementa s vlaknima u obrok, može značajno da smanji bol i poboljša pokretljivost - izjavila je dr Afroditi Kuraki, vodeća autorka studije sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Notingemu.

Dodatak ishrani koji je ispitivan bio je inulin, prirodno vlakno koje se nalazi u namirnicama kao što su koren cikorije, čičoka i pojedine druge vrste povrća. Za razliku od mnogih hranljivih materija, inulin se ne razgrađuje delovanjem enzima za varenje u tankom crevu. Umesto toga, dospeva u debelo crevo, gde služi kao hrana korisnim bakterijama.

Kako crevne bakterije deluju na bol kod artritisa?

Naučnici sve više otkrivaju da je crevni mikrobiom, odnosno velika zajednica mikroorganizama koji žive u digestivnom traktu, mnogo više nego potpora varenju. Ovi mikroorganizmi stupaju u interakciju sa imunskim sistemom, proizvode biološki aktivna jedinjenja i mogu čak da utiču na način na koji nervni sistem reaguje na bol.

Inulin spada u prebiotike jer podstiče rast i aktivnost određenih korisnih crevnih bakterija. Za razliku od probiotika, on ne obezbeđuje žive mikroorganizme, već im služi kao hrana.

Kada bakterije fermentišu inulin, proizvode supstance poznate kao kratkolančane masne kiseline. Jedna od najvažnijih je butirat, jedinjenje koje pomaže u očuvanju crevne barijere i može da utiče na upalne procese i biološke mehanizme povezane sa bolom.

Mleveni koren cikorije, od koga se pravi zdrav napitak, obiluje inulinom Foto: Shutterstock

Šta je uočeno?

Istraživači su utvrdili da su učesnici koji su uzimali inulin imali povećane nivoe butirata, što ukazuje na to da je dodatak ishrani uticao na aktivnost crevnog mikrobioma.

Uočili su i povećane nivoe glukagonu sličnog peptida-1 (GLP-1), hormona koji se oslobađa u crevima i pomaže u regulisanju šećera u krvi i apetita. Ovaj hormon povezuje se i sa regulacijom bola i zdravljem mišića.

Viši nivoi GLP-1 bili su povezani sa većom snagom stiska šake. Iako to ne dokazuje da je GLP-1 direktno izazvao poboljšanje, ukazuje na mogućnost da promene koje nastaju u sistemu za varenje mogu da budu povezane sa funkcijom mišića, ali i sa bolom, smatraju naučnici.

Pored smanjenja bolova izazvanih artritisom, istraživače posebno zanima šta ovi nalazi otkrivaju o međusobnom delovanju digestivnog sistema, mišića i nervnog sistema.

Povezanost između nivoa GLP-1 i snage stiska šake otvara mogućnost postojanja šire biološke veze između zdravlja creva, fizičke sposobnosti i otpornosti organizma tokom starenja.

Viši nivoi GLP-1 bili su povezani sa većom snagom stiska šake Foto: Shutterstock

Može li suplement da zameni vežbanje i lekove?

Stručnjaci navode da rezultati obećavaju, ali da je studija bila relativno mala i trajala je samo šest nedelja. Biće potrebna veća istraživanja sa dužim periodom praćenja kako bi se utvrdilo da li se koristi zadržavaju, koje grupe pacijenata najverovatnije mogu da odgovore na ovaj pristup i koji su biološki mehanizmi odgovorni za uočene efekte.

Rezultati takođe ne znače da suplementi sa vlaknima treba da zamene vežbanje ili druge ustaljene načine lečenja artritisa. Umesto toga, ukazuju na potencijalno koristan dodatni pristup koji bi mogao da dopuni postojeću terapiju.

Profesorka Lusi Donaldson, direktorka istraživanja u organizaciji Arthritis UK, naglašava da bol izazvan artritisom može ozbiljno da naruši kvalitet života.