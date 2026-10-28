Slušaj vest

Dom zdravlja Niš organizuje u četvrtak, 29. oktobra, od 07:00 do 19:00 časova, besplatnu proveru mineralne gustine kostiju. Stručno se ovaj pregled zove dezintometrija. U pitanju je brza, bezbolna i tačna metoda koja je ključna za rano prepoznavanje osteoporoze i bolesti kostiju. Na ovaj način, kada se mogući zdravstveni problem otkrije na vreme, lečenje je lakše, a kontrola bolesti bolja.

Dijagnostikuje osteopeniju i osteoporozu

Dezintometrija se radi da bi se dijagnostikovale osteopenija i osteoporoza, procenio rizik od preloma kostiju, odredila čvrstina kostiju i stepen poremećaja koštane mikrostrukture.

grafički prikaz postepenog procesa slavljenja kostiju
Dezintometrija se radi da bi se dijagnostikovale osteopenija i osteoporoza, Foto: Shutterstock

Procedura traje 20 minuta. Potrebno je mirovanje, posebno prilikom pozicioniranja DEXA skenera iznad regije koja se ispituje. Rezultate tumači lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije. Na osnovu rezultata on određuje dalji neophodan tretman.

Kada je vreme za merenje gustine kostiju? Ovo je zlatni standard za otkrivanje osteoporoze

Izvor: domzdravljanis.co.rs/ zdravlje.kurir.rs

Ne propustiteZdravlje ženaMenopauza nije bolest, ali menja telo od glave do pete: Kako da sačuvate zdravlje srca, kostiju, mišića?
žena u menopauzi se drži za glavu/srce/mozak
ZdravljeMogu li čukljevi da se izleče kod kuće? I pored bola i ukočenosti, operacija nije jedino rešenje
profimedia-0595248497.jpg
IshranaDa li su kosti zdrave samo ako ne bole: Studija otkriva još jedan bitan faktor pored kalcijuma i vitamina D
doktorka objašnjava pacijentkinji model kuka u ordinaciji
Saveti stručnjakaMogući su i prelomi kuka: Doktor otkriva kako osteoporoza slabi kosti i kako da je sprečimo?
Osteoporoza

KATEGORIJEOSTALO
NaslovnaVestiZdravljeBolestiTvoja pričaIshranaLepotaFitnesZdravlje iz PrirodeSaveti stručnjakaNajnovije
MONDO INC MEDIA
Mondo
Stil kurir
Glossy
Espreso
Yumama
Stvar Ukusa
Elle
Smartlife
Sensa
Lepa i srećna
© 2026 MONDO, Inc. Sva prava zadržana.
KATEGORIJEOSTALO
NaslovnaVestiZdravljeBolestiTvoja pričaIshranaLepotaFitnesZdravlje iz PrirodeSaveti stručnjakaNajnovije
MONDO INC MEDIA
Mondo
Stil kurir
Glossy
Espreso
Yumama
Stvar Ukusa
Elle
Smartlife
Sensa
Lepa i srećna
© 2026 MONDO, Inc. Sva prava zadržana.
Naslovna
Zdravlje
Kada je vreme za merenje gustine kostiju?
OBRATITE PAŽNJU

Kada je vreme za merenje gustine kostiju? Ovo je zlatni standard za otkrivanje osteoporoze