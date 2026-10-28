Besplatna provera gustine kostiju u Nišu: Izdvojite 20 minuta i smanjite rizik od komplikacija
Dom zdravlja Niš organizuje u četvrtak, 29. oktobra, od 07:00 do 19:00 časova, besplatnu proveru mineralne gustine kostiju. Stručno se ovaj pregled zove dezintometrija. U pitanju je brza, bezbolna i tačna metoda koja je ključna za rano prepoznavanje osteoporoze i bolesti kostiju. Na ovaj način, kada se mogući zdravstveni problem otkrije na vreme, lečenje je lakše, a kontrola bolesti bolja.
Dijagnostikuje osteopeniju i osteoporozu
Dezintometrija se radi da bi se dijagnostikovale osteopenija i osteoporoza, procenio rizik od preloma kostiju, odredila čvrstina kostiju i stepen poremećaja koštane mikrostrukture.
Procedura traje 20 minuta. Potrebno je mirovanje, posebno prilikom pozicioniranja DEXA skenera iznad regije koja se ispituje. Rezultate tumači lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije. Na osnovu rezultata on određuje dalji neophodan tretman.
Izvor: domzdravljanis.co.rs/ zdravlje.kurir.rs