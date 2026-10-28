U pitanju je brza, bezbolna i tačna metoda koja je ključna za rano prepoznavanje osteoporoze

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Dom zdravlja Niš organizuje u četvrtak, 29. oktobra, od 07:00 do 19:00 časova, besplatnu proveru mineralne gustine kostiju. Stručno se ovaj pregled zove dezintometrija. U pitanju je brza, bezbolna i tačna metoda koja je ključna za rano prepoznavanje osteoporoze i bolesti kostiju. Na ovaj način, kada se mogući zdravstveni problem otkrije na vreme, lečenje je lakše, a kontrola bolesti bolja.

Dijagnostikuje osteopeniju i osteoporozu

Dezintometrija se radi da bi se dijagnostikovale osteopenija i osteoporoza, procenio rizik od preloma kostiju, odredila čvrstina kostiju i stepen poremećaja koštane mikrostrukture.

Dezintometrija se radi da bi se dijagnostikovale osteopenija i osteoporoza, Foto: Shutterstock