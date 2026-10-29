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Robot inspirisan kretanjem zmije mogao bi da olakša dijagnostiku i terapijske procedure kod Kronove bolesti, drugih zapaljenskih bolesti creva, gastrointestinalnog krvarenja i tumora tankog creva. Prototip nazvan BIOSENTER uspešno je prošao pretklinička ispitivanja, a rezultati istraživanja naučnika sa američkih univerziteta objavljeni su u časopisu Science Robotics.

Tanko crevo dugačko je oko šest metara, ima brojne krivine i klizavu sluzokožu, zbog čega predstavlja jedan od najteže dostupnih delova digestivnog sistema. Postojeća enteroskopija sa dvostrukim balonom zahteva posebno obučene lekare, dugo traje i nosi određene rizike.

Kako se robot kreće kroz creva?

Istraživači sa UT Southwestern Medical Center i Masačusetskog tehnološkog instituta (MIT) razvili su fleksibilni robotski uređaj koji oponaša kretanje zmije. Njegova površina inspirisana je zmijskim rožnatim krljuštima i japanskom tehnikom kirigami, koja omogućava stvaranje trodimenzionalnih struktura savijanjem i sečenjem materijala.

Robot je dugačak oko devet centimetara, a sastoji se od šupljeg cilindra sa komorama koje se pune vazduhom. Njihovim širenjem uređaj se izdužuje i savija, dok posebne površine omogućavaju oslanjanje na sluzokožu i kretanje bez njenog prekomernog istezanja. Lekari upravljaju robotom pomoću džojstika

endoskopija
Postojeća enteroskopija sa dvostrukim balonom omogućava pregled dubokih delova tankog creva, ali je postupak složen i dugotrajan Foto: Shutterstock

Kroz centralni kanal uređaja prolaze instrumenti za snimanje unutrašnjosti creva, uzimanje uzoraka tkiva i lokalnu primenu lekova.

Skoro dva metra za 11 minuta

U pretkliničkom ispitivanju BIOSENTER je uspešno prošao oko 1,8 metara tankog creva za približno 11 minuta. Tokom postupka omogućio je snimanje, biopsiju i primenu tečnosti, bez vidljivih oštećenja tkiva.

- Iako je reč o tehnologiji u ranoj fazi razvoja, ohrabruje nas njena sposobnost da savlada složenu anatomiju creva i obavlja procedure važne za dijagnostiku i terapiju - istakao je dr Binbin Jing, jedan od vodećih autora istraživanja.

Naučnici sada koriste veštačku inteligenciju za unapređenje konstrukcije i kretanja robota, a dugoročni cilj je razvoj uređaja koji bi se samostalno kretali kroz creva.

Tehnologija još nije ispitana na ljudima. Pre kliničke primene neophodna su dodatna ispitivanja bezbednosti, efikasnosti na većim rastojanjima i poređenje sa postojećom enteroskopijom.

Izvor: News-medical.net/Zdravlje.kurir.rs

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