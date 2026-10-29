Vladimir Kecić, predsednik Udruženja „3P“, poziva obolele od psorijaze da se obrate dermatologu i informišu o dostupnim terapijama

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Širom sveta danas se obeležava Svetski dan psorijaze. Od ove bolesti boluje dva do tri odsto svetske populacije, a procenjuje se da u Srbiji sa psorijazom živi oko 140.000 ljudi.

Psorijaza se najčešće ispoljava promenama na koži laktova, kolena, trupa i vlasišta, ali nije samo estetski problem. Reč je o ozbiljnoj, doživotnoj bolesti koja značajno narušava kvalitet života obolelih - fizički, psihološki i socijalno.

Ovogodišnja globalna kampanja povodom Svetskog dana psorijaze posebno skreće pažnju na mlade. Odrastanje je vreme kada gradimo samopouzdanje, prijateljstva i odnose i donosimo važne odluke o budućnosti, a upravo tada vidljiva bolest kao što je psorijaza može postati dodatni teret. Mladi sa psorijazom govore o usamljenosti, izolaciji i nerazumevanju okoline, što može dovesti do anksioznosti, depresije, pa i suicidalnih misli.

Psorijazu često prate i pridružena oboljenja, poput dijabetesa, kardiovaskularnih bolesti i gojaznosti, a kod oko 30 odsto pacijenata razvija se i psorijazni artritis. Pri tome nije važno samo koliki je deo kože zahvaćen, već i gde se promene nalaze. Psorijaza na licu, vlasištu, šakama, stopalima, noktima, pregibima ili drugim osetljivim delovima tela može ozbiljno otežati svakodnevni život i zahtevati aktivno lečenje, čak i kada zahvata relativno malu površinu kože.

Udruženje dermatoloških pacijenata „3P“ apeluje na sve obolele da preduzmu aktivne korake u svom lečenju, jer su im u Srbiji dostupne efikasne i bezbedne terapije.

Danas je moguće osloboditi se simptoma, imati čistu kožu i živeti kvalitetnije, poručuje Vladimir Kecić Foto: Privatna arhiva

- Pozivamo obolele svih generacija da se obrate dermatologu u gradu u kojem žive - poručuje Vladimir Kecić, predsednik Udruženja „3P“. - Zahvaljujući najsavremenijim terapijama koje su u Srbiji dostupne o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, danas je moguće osloboditi se simptoma, imati čistu kožu i živeti kvalitetnije. Pacijenti sa srednje teškim i teškim oblicima psorijaze, kao i oni kojima bolest značajno narušava kvalitet života, imaju pravo na biološku terapiju, pod uslovom da su prethodno lečeni najmanje jednom konvencionalnom sistemskom terapijom koja nije dala rezultate. Posebna pažnja posvećuje se pacijentima sa promenama na osetljivim delovima tela, uključujući lice, vlasište, šake, stopala i genitalnu regiju.

Može da utiče i na izbor zanimanja

Koliko psorijaza može uticati na svakodnevicu, iz ličnog iskustva zna Goran Filipović, član Udruženja „3P“ i pacijent.

- Psorijaza nije samo ono što se vidi na koži. Kada su zahvaćene šake, teško je raditi bilo koji posao koji traži rad rukama, poput frizerskog, kuvarskog ili hirurškog, pa bolest može uticati čak i na izbor zanimanja. Psorijaza na stopalima otežava hodanje i dugo stajanje, a time i poslove kao što je rad u trgovini - kaže Filipović.

- Zato bih svakom pacijentu poručio da sa dermatologom ne razgovara samo o promenama na koži, već i o tome kako one utiču na njegov posao i svakodnevni život. Tek tada zajedno mogu da pronađu terapiju koja mu zaista odgovara.

U Udruženju naglašavaju da pacijenti nemaju razlog da odlažu lečenje, jer su efikasne terapije dostupne u Srbiji.

Prvi korak ka boljoj kontroli bolesti jeste razgovor s dermatologom Foto: Shutterstock

- Prvi korak ka boljoj kontroli bolesti jeste razgovor sa dermatologom u vašem lokalnom zdravstvenom centru. Uz odgovarajuću terapiju bolest se može držati pod kontrolom, koža može biti čista, a komplikacije sprečene, tako da se pacijenti mogu vratiti svojim svakodnevnim aktivnostima - ističu iz Udruženja „3P“.

Udruženje „3P“ poziva sve zainteresovane da prate njegove profile na Facebooku, Instagramu i LinkedInu, gde se redovno objavljuju edukativni sadržaji, iskustva pacijenata i saveti stručnjaka.