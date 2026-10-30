Grip još ispod epidemijskog praga, ali broj obolelih raste: Koji virusi trenutno kruže Srbijom?
U Srbiji je tokom protekle nedelje, od 19. do 25. oktobra, registrovano 7.336 slučajeva oboljenja sličnih gripu, sa stopom obolevanja od 112 na 100.000 stanovnika, pokazuju najnoviji podaci Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“.
Iako je aktivnost virusa gripa i dalje na osnovnom nivou, ispod epidemijskog praga, broj obolelih raste u odnosu na prethodnu nedelju. Najviše stope obolevanja beleže se među decom mlađom od četiri godine (338,41 na 100.000 stanovnika) i decom školskog uzrasta (189,94 na 100.000).
Više od 13.800 akutnih respiratornih infekcija
U istom periodu, kroz nadzor nad akutnim respiratornim infekcijama registrovan je 13.831 slučaj, sa stopom obolevanja od 1.049,03 na 100.000 stanovnika obuhvaćenih nadzorom. I ovde su najugroženija najmlađa deca, uzrasta do četiri godine, među kojima je zabeležena stopa od 4.230,01 na 100.000.
Potvrđena tri slučaja gripa
Laboratorijski su potvrđena tri slučaja gripa. Kod pacijenata iz Braničevskog i Kolubarskog okruga potvrđen je virus gripa A(H1N1)pdm09, dok je kod pacijenta iz Raškog okruga, na teritoriji nadležnosti Zavoda za javno zdravlje Kraljevo, potvrđen virus gripa tipa A.
Među ostalim respiratornim virusima trenutno su najzastupljeniji rinovirusi, koji su otkriveni u 41,9 odsto testiranih uzoraka, a slede adenovirusi sa 16,1 odsto. Virus SARS-CoV-2, uzročnik kovida 19, potvrđen je u 1,52 odsto testiranih uzoraka.
Izvor: Batut.org.rs/Zdravlje.kurir.rs
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